'iPhone 12 arriveert mogelijk maand later, 5G-versies verder vertraagd'

The successor to the iPhone 11 (above) is likely delayed

Apple presenteert doorgaans haar nieuwe iPhone-modellen in september. Er zijn echter tal van bronnen die beweren dat er vertraging is opgelopen. Het nieuwste gerucht wijst erop dat de aankondiging van de iPhone 12 mogelijk pas eind oktober plaatsvindt.

De informatie is afkomstig van meerdere leveranciers in China, zo beweert Macotakara. De leveranciers claimen dat het coronavirus heeft gezorgd voor de nodige vertraging.

Bronnen beweren dat de 4G iPhone 12-modellen vrij snel na de aankondiging in de winkels komen te liggen. De voor velen meer interessante 5G-versies zouden pas in november in de verkoop gaan. Iedereen die dus hoopt op een 5G iPhone zal nog maanden geduld moeten hebben, in ieder geval meer dan vooraf gedacht. Althans, als het gerucht klopt.

Kleinere chipset en langere wachttijd

In het bericht lezen we verder dat de iPhone 12-serie gebruikmaakt van een A14 chipset (logisch aangezien de iPhone 11 beschikt over de A13), en het zal de eerste 5 nanometer chipset worden. Ter vergelijking: de A13 is 7nm. Deze vernieuwing moet leiden tot meer efficiëntie en snellere prestaties.

Uiteraard is het voor nu allemaal nog speculatie, maar de claim rondom de chipset is vrij aannemelijk, evenals het feit dat de release later plaatsvindt dan normaal.

Het is niet de eerste keer dat we lezen dat de iPhone 12 pas in november verschijnt, of in ieder geval één of twee maanden achterloopt op schema.

Hoewel er ook geruchten zijn die tegenspreken dat er vertraging zou zijn, gaan wij ervan uit dat de nieuwe iPhone 12-serie hoe dan ook niet in zijn volledigheid al in de winkels ligt in september.