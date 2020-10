iPhone 12 waarschijnlijk niet vertraagd vanwege het coronavirus

De aankomende iPhone 12 is niet vertraagd vanwege het COVID-19 virus, zo beweert een nieuwe bron. Dit ondanks de grootschalige complicaties voor de technologie-industrie, die worden veroorzaakt door de voortdurende pandemie.

Dit nieuws is afkomstig van Bloomberg, in het artikel is te lezen wat voor impact het coronavirus heeft op de toeleveringsketen van Apple. Dit gebeurt zowel in China (waar de fabrieken van Apple staan) als in andere landen (waar Apple's deelproviders fabrieken hebben staan).

Volgens het rapport worden de iPhone 12 toestellen, inclusief de langverwachte 5G iPhone, pas in mei gefabriceerd. Het kan zijn dat de productie in China en in andere markten dan weer hersteld is, hoewel dat nog steeds onzeker is.

Effecten van het coronavirus

Toen de uitbraak van het coronavirus begon in China, werd de productie stilgelegd of vertraagd, en veel fabrieken werden gesloten. Met als resultaat dat bepaalde iPhones, zoals de iPhone 11 serie, in mindere mate verkrijgbaar waren.

Hoewel dit positief nieuws is voor iedereen die enthousiast is over de iPhone 12, meldt ook een bron aan Bloomberg dat er altijd een kans is dat de tijdlijn verandert als het bedrijf niet in staat is om de problemen in de fabrieken later dit jaar op te lossen.

Het lijkt erop dat Chinese fabrieken de productie hervatten, met betrekking tot de toestellen van Apple. Een gerucht gaat de afgelopen dagen de ronde dat de betaalbare iPhone 9, die halverwege 2020 verwacht wordt, nu weer volop geproduceerd wordt.

Daarbij werden de nieuwe iPad Pro 2020 modellen en de nieuwe MacBook Air laptops, een paar dagen voor het nieuws onthuld. Bloomberg zegt dat deze apparaten waarschijnlijk begin januari al zijn geproduceerd, nog voordat China op slot ging.

Het lijkt erop dat het coronavirus het meeste effect had, wat betreft Apple producten, op het verminderd aantal iPhone 11 toestellen.

We horen ook geruchten over hoe de iPhone 12 toestellen eruit zullen zien, maar met een lanceringsevenement dat verwacht wordt in september 2020 (gebaseerd op het jaarlijkse schema van Apple) zijn deze nog erg ver weg.