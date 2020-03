Film1 gratis voor KPN- en Ziggo-klanten wegens coronavirus

Het coronavirus houdt ondertussen heel de wereld in zijn greep. Waar menigeen het nog afdeed als een 'griepje' dat wel 'over zou waaien', is er intussen in tal van landen de noodtoestand uitgeroepen. Ook in Nederland zijn er hevige restricties opgelegd, waardoor het dagelijkse leven er de komende tijd anders uit komt te zien.

Een van de adviezen is thuis werken indien mogelijk. Een groot aandeel van werkend Nederland zal veel meer uren in huis besteden dan vooraf gedacht, en dat kan natuurlijk wel eens gaan vervelen. Gelukkig springen KPN en Ziggo hierop in door enkele zenders achter de decoder open te stellen voor haar klanten.

Beide providers geven klanten één maand lang toegang tot de kanalen van Film 1. Op deze zenders worden heel de dag speelfilms gedraaid. Het gaat om de volgende zenders: Film1 Premiere, Film1 Action, Film1 Family, en Film1 Drama.

Meer voor Ziggo-klanten

De actie van KPN en Ziggo is met ingang van maandag 16 maart gestart, en alle klanten mogen tot 13 april gratis gebruikmaken van deze service. Ziggo gaat echter nog een stapje verder dan KPN; ook de zenders uit het Kids & Comedy-pakket worden opengesteld tot 13 april.

De volgende zenders bevinden zich in het speciale pakket: Nicktoons, Nick Music, Pebble TV, Nick Jr., Boomerang, BabyTV, RTL Telekids, en Comedy Central Extra. Daarnaast zal Ziggo TV (kanaal 13) gebruikt worden voor het uitzenden van (meer) kinderprogramma's overdag. Voor de oudere klanten wordt er in de avonduren onder meer cabaret getoond.

Naast de Nederlandse providers is er ook goed nieuws voor klanten van Disney Plus. De streamingdienst heeft besloten om Frozen 2 in plaats van in de zomer nu al op de streamingdienst te plaatsen. Je hoeft je de komende tijd dus niet zo snel meer te vervelen.