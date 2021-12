Beste gratis YouTube-downloader 2021: bewaar gemakkelijk video's van YouTube

Een leuke video gevonden op YouTube waar je niet genoeg van krijgt? Gratis YouTube-downloaders maken het makkelijk om video's van YouTube op te slaan in een bestandsformaat naar keuze, zodat je er nog wat langer mee aan de slag kan.

Deze downloaders zijn zeer handig voor iedereen die veel tijd spendeert op YouTube en enkele video's lokaal wilt opslaan. Deze programma's helpen je, ongeacht of je op een smartphone, Windows- of Mac-pc zit.

Of je nu een video wilt opslaan van een van je accounts waar je geen toegang meer tot hebt, of een filmpje zoekt voor een presentatie; een YouTube downloader helpt je op weg. Het is veel eenvoudiger dan het stuntelig opnemen van je volledige scherm en daarna alles bij te knippen. Je geeft gewoon de URL in van je video en de software doet de rest.

De beste gratis YouTube-downloader is verreweg 4K Video Downloader. Dit gratis programma brengt het schaamrood op de wangen van veel betalende versies omdat het geen advertenties heeft, de optie geeft om video's op te slaan in het formaat van jouw keuze en geen watermerk plaatst op jouw gedownloade clips. Het laat je zelfs de audio van een video halen of een volledige afspeellijst downloaden.

Als je echter niet zoveel kracht nodig hebt, dan zijn er nog meer gestroomlijnde gratis YouTube-downloaders die je in staat stellen om de link van de video die je wil hebben in te geven, het programma doet de rest van het werk.

1. 4K Video Downloader Snel, gratis en flexibel – de meest veelzijdige YouTube downloader Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux Redenen om te kopen + Geweldige keuze in formats + Downloadt volledige afspeellijsten + Ondersteunt 3D en 360-graden video's + Geen gecombineerde extra software

4K Video Downloader is de beste gratis tool die je kan vinden voor snelle, zorgeloze YouTube-downloads. Het is eenvoudig in gebruik, zeer aanpasbaar en reclamevrij. Daarnaast bevat het geen gebundelde extra software.

Om een video te kiezen (of een hele afspeellijst, als deze niet langer is dan 24 video's), kopieer je de URL van je webbrowser, klik je op 'Plak URL' en selecteer je een bestemming, de kwaliteit en de locatie.

Er is een grote keuze uit formats, zowel video als audio, inclusief MP4 en MP3. Je kunt bijschriften voor individuele video's downloaden en er is ook ondersteuning voor 3D- en 360-graden-video's.

Door de eigenschappen langs te gaan, zie je dat je opties als multi-stream downloads kunt aanpassen (het aantal streams verhogen zal de downloads versnellen, maar het risico op een blokkering van YouTube op je IP-adres verhogen. En je kunt een proxy verbinding instellen.

Door een key te kopen kun je langere afspeellijsten downloaden, evenals afspeellijsten met bijschriften, maar eigenlijk heeft de gratis versie alles wat je maar kunt wensen.

2. WinX YouTube Downloader Overzichtelijk, krachtig en mooi ontworpen – een goeie tweede Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS Redenen om te kopen + Ondersteunt ruim 30 videowebsites + Kan 4K video downloaden + Downloadt meerdere video's tegelijkertijd Redenen om te vermijden - Geen 360-graden ondersteuning

WinX YouTube Downloader is een hele goede tweede in deze lijst. Hij kan video's downloaden van alle populaire websites, inclusief Facebook, Vimeo en DailyMotion. En hij is ook heel makkelijk in gebruik. Plak het in een URL, selecteer een bestemming en stel de kwaliteit in, en hij wordt toegevoegd aan de huidige lading.

Als je eenmaal de video's hebt toegevoegd die je wilt downloaden, klik dan op de 'Download' knop en ze worden in een keer verwerkt en bewaard in de bestemmingsmap van jouw keuze.

WinX YouTube Downloader kan 4K-video downloaden als dit beschikbaar is, en heeft eigenlijk alleen verloren van 4K Video Downloader omdat hij geen 3D- en 360-graden-video's kan downloaden. Mocht dat nou geen probleem voor jou zijn, dan kunnen we deze gratis YouTube-downloader zeker aanraden.

3. Any Video Converter Free Kan video's downloaden en omzetten, en special effects toevoegen Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS Redenen om te kopen + Uitstekende format ondersteuning + Ingebouwde videobewerker Redenen om te vermijden - Geen reeks aan downloads - Gecombineerde extra software

Op het eerste gezicht is Any Video Converter Free een van de beste YouTube downloaders die er is. Het enige nadeel is dat deze gratis versie van dit briljante programma je beperkt en je maar één video per keer kan downloaden. Als je op zoek bent naar een gratis oplossing, is dit iets wat je misschien wel voor lief wil nemen.

Er zijn een hoop videoformats waar je uit kunt kiezen, en er is zelfs een eenvoudige videobewerker die is ingebouwd in deze YouTube-downloader. Deze kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een video die je hebt gedownload bij te snijden en simpele effecten toe te voegen, zoals kleuraanpassing en een tekst-overlay.

Het hele proces is snel en gemakkelijk. Any Video Converters interface zal niet iedereen kunnen bekoren, maar dan gaan we echt muggenziften; dit is een fantastische gratis YouTube-downloader die iedereen wel kan waarderen. Let wel op de gecombineerde ByteFence- en Yahoo-software tijdens het installeren.

4. Free YouTube Download Download video's zonder te klikken Specificaties Besturingssysteem: Windows, macOS Redenen om te kopen + Automatische download-optie + Kan een reeks downloaden + Kan de pc afsluiten als 'ie klaar is Redenen om te vermijden - Tijdslimiet van drie minuten

Er bestaan geen prijzen voor het raden wat Free YouTube Download doet. Dit is een hele simpele, nogal focusvrije YouTube-downloader. Plak een URL van YouTube en je kunt de video in een paar klikken downloaden, of helemaal geen klikken als je de Auto Download-optie inschakelt.

Je kunt verschillende video's tegelijkertijd downloaden als dat nodig is, en je kunt ze omzetten naar verschillende formats. Welke formats beschikbaar zijn, hangt af van de kwaliteit van de originele video, maar AVI, MP4, iPhone/iPod en MKV zouden in de meeste gevallen beschikbaar moeten zijn. Het is ook mogelijk om de video naar MP3-geluid om te zetten als je de beelden toch niet nodig hebt.

Er is alleen een minpunt dat we niet kunnen verbloemen: je kan Free YouTube Download alleen gebruiken om clips te downloaden die minder dan drie minuten duren. En dat sluit de meeste muziekvideo's uit, wat echt heel jammer is.

5. aTube Catcher Kan video's downloaden, omzetten en samenvoegen terwijl ze afspelen Specificaties Besturingssysteem: Windows Redenen om te kopen + Kan een reeks downloaden + Kan omzetten naar populaire formats + Automatische bestandsconversie Redenen om te vermijden - Adware in installer

Hoewel de naam suggereert dat dit een 'gewone' YouTube-downloader is, kan aTube Catcher daadwerkelijk video's bewaren van de meeste grote videohosting-websites.

Ten eerste echter een waarschuwing: er zijn heel veel stiekeme advertenties tijdens het installeren. Als deze eerste app je wordt aangeboden, klik dan meteen op Cancel, en bij de tweede klik je op Decline. Daarna zul je zorgeloos van aTube Catcher kunnen genieten zonder dat je voor verrassingen komt te staan.

Gedownloade video's kunnen automatisch omgezet worden naar een aantal populaire formats. Je kunt ze dus aanpassen en gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. Als je een groot aantal video's wil downloaden, kun je ze allemaal tegelijkertijd downloaden en je bandbreedte uitbreiden, iets wat niet iedere YouTube-downloader kan.

Deze gratis YouTube-downloader biedt genoeg toegevoegde extra's, zoals de mogelijkheid om een on-screen video op te nemen, video's samen te voegen en schijven te branden.

Is het illegaal om YouTube-video's te downloaden? Voordat je een gratis YouTube-downloader gaat gebruiken: houd in gedachten dat het gebruiken van een app van derden om video's te downloaden tegen de servicevoorwaarden van YouTube is. Daarin staat namelijk dat je alleen video's direct kan streamen vanaf zijn servers. Het downloaden van video's is ook een potentiële schending op het auteursrecht, tenzij je zelf de eigenaar bent van de video, toestemming hebt van de auteur of de video tot het publieke domein behoort. Verspreid dus geen beeldmateriaal dat niet van jou is.