Beste gratis YouTube MP3 converter van 2020: zet video's om in MP3-bestanden

YouTube-video's converteren naar MP3-bestanden lijkt misschien ingewikkeld, maar wij hebben vijf gratis apps uitgekozen die het heel makkelijk maken.

YouTube video's naar MP3 omzetten geeft je de mogelijkheid om offline muziek te luisteren van een video, wanneer je maar wilt.

Houd wel in gedachten dat je alleen content moet downloaden waar je toestemming van de eigenaar voor hebt in verband met het auteursrecht. De servicevoorwaarden van YouTube verbieden expliciet het ongeoorloofd downloaden.

Als het omzetten van YouTube-video's naar MP3-bestanden nog steeds ingewikkeld klinkt, dan zou je een streamingservice als Spotify, Apple Music of Google Play Music kunnen overwegen. Dan hoef je helemaal geen bestanden om te zetten.

De beste converter – plak een URL om te converteren en klik op opslaan

Uitstekende opmaakopties

Extra filters en effecten

Gecombineerde extra software

Als je op zoek bent naar een snelle, flexibele YouTube MP3 converter, dan is dit de tool voor jou. Focus niet te sterk op de naam Any Video Converter Free die doet denken aan een tool om video's van het ene naar het andere formaat te converteren. Hoewel dit wel onderdeel is van wat hij kan, kan hij ook gebruikt worden om video's van YouTube te downloaden en ze op te slaan als MP3's - precies waar we naar op zoek zijn!

Het omzetten van YouTube naar MP3-bestanden is niet het enige doel van dit programma. Het is eigenlijk groter dan je zou verwachten, maar laat je niet afschrikken. (zorg er wel voor dat je de optionele adware niet installeert tijdens de installatie).

Het lijkt bijna overdaad om een krachtig en veelzijdig stuk software te gebruiken voor maar één taak, maar het downloaden van MP3's is net zo eenvoudig als het plakken van de URL van een YouTube video, en te wachten tot het downloaden is voltooid. Je kunt vervolgens MP3 selecteren als het outputformaat en klikken op de Convert Now knop. Het is alleen zonde dat er geen één-klik optie.

Snel, makkelijk in gebruik en verrassend flexibel

Geen extra gecombineerde software

Keuze uit audio bestanden

Makkelijk te gebruiken

4K YouTube to MP3 is heel vergelijkbaar met 4K Video Downloader (die ook in deze lijst te vinden is), maar is specifiek ontworpen om audio van video's te strippen.

Ondanks zijn naam, 4K YouTube to MP3, krijg je ook de mogelijkheid om de soundtracks van video's in OGG en M4A formats op te slaan en kan je kiezen uit allerlei bitrates om een resultaat op maat te krijgen.

Hij ondersteunt niet alleen YouTube, je kunt hem ook gebruiken om het geluid van video's op Vimeo, Flickr, Facebook, Soundcloud en anderen op te slaan. Het enige wat je hoeft te doen is het adres van je webbrowser te kopiëren en op de groene 'Plak URL' knop te klikken, om te beginnen.

En misschien wel het beste van alles, in tegenstelling tot andere YouTube MP3 converters, heeft 4K YouTube to MP3 geen gecombineerde extra software. Het upgraden naar de premium versie tegen eenmalige betaling biedt je de mogelijkheid om een gehele afspeellijst te downloaden, maar de gratis software is perfect voor dagelijks gebruik.

Download and converteer muziek, compleet met de omslag van het album

Erg eenvoudig in gebruik

Mooi ontworpen interface

Bevat advertenties

Free YouTube to MP3 Converter doet precies wat je ervan verwacht (het omzetten van YouTube video's naar MP3-bestanden). Helaas, zoals Any Video Converter Free, is er gecombineerde adware van ByteFence die je moet omzeilen, dus let op tijdens de installatie en controleer eventuele extra onderdelen die je niet wilt hebben.

Eenmaal geïnstalleerd, staat je heel wat te wachten. Je hoeft niet te spelen met opties, je kunt gewoon verdergaan met het downloaden van de muziek waar je in geïnteresseerd bent. Gebruik een eenvoudig uitvouwbaar menu om de kwaliteit en het format te kiezen waarin je je audiobestand wilt opslaan, plak de URL en klik op Download. Bestanden worden opgeslagen en in een klap omgezet.

Het mooie van Free YouTube to MP3 Converter is dat er geen gedoe is, er is niks overbodigs en hij is niet verwarrend. Hij heeft één doel voor ogen en is ontworpen om het zo efficiënt mogelijk te doen.

Bewaar audio van YouTube-video's in MP3, M4A of OGG format

Geen advertenties of gecombineerde software

Kan afspeellijsten downloaden

Cross-platform

Het is misschien niet de meest stijlvolle software die er is, maar zoals de 4K YouTube to MP3 hierboven is 4K Video Downloader briljant.

Hij werkt ook vergelijkbaar, maar omdat deze app voornamelijk voor het downloaden van hele video's is, zijn er een paar extra stappen die je moet volgen. Kopieer de URL van een video van je webbrowser (hij ondersteunt YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr en DailyMotion) en klik vervolgens op 'Plak URL'. Selecteer 'Extract audio' en kies MP3, OGG of M4A, dan klik je op 'Extract' en de audio wordt omgezet en opgeslagen naar de bestemming die jij hebt gekozen. Klaar.

Met de gratis versie van 4K Video Downloader, kun je maximaal 24 video's downloaden in een afspeellijst, wat handig is voor het zoeken naar verschillende nummers van een bepaalde artiest. Je kunt langere afspeellijsten downloaden en converteren naar MP3-bestanden als je een licentiesleutel koopt, maar de gratis functies van de software zijn erg indrukwekkend.

Kopieer een YouTube-video URL en ClipGrab regelt de rest

Een-klik downloads

Geïntegreerde video zoekfunctie

Gecombineerde extra software

Dit programma is een waar genoegen om mee te werken, ClipGrab maakt het omzetten van YouTube-video's naar MP3-bestanden heel eenvoudig.

De wonderbaarlijk eenvoudige interface laat je zien hoe makkelijk het in zijn werk gaat. Kopieer een YouTube URL naar het klembord en ClipGrab gaat over tot actie, hij downloadt de gerelateerde video meteen voor je.

Zelfs als dit niet gebeurt - dan is het programma misschien nog niet aan het draaien - kan je nog steeds de url plakken in het relevante vak is. Je kunt vervolgens aangeven dat je de audio als MP3 wil downloaden, nog voordat je de 'Grab this clip!' knop hebt ingedrukt om dat te doen. De MP3 die je zoekt zal in een mum van tijd voor jou zijn.