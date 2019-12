Met Spotify Tastebuds kun je muziek ontdekken via je vrienden

Spotify is bezig met een nieuwe functie, Tastebuds die gebruikers de mogelijkheid geven om nieuwe nummers te ontdekken die gebaseerd zijn op de muzieksmaak van hun vrienden. Spotify is een van de meest prominente spelers in de muziek streaming wereld. Met Tastebuds, doen ze een poging om gebruikers op de hoogte te houden van de muziek waar hun vrienden naar luisteren op Spotify, en ze bieden je de mogelijkheid om de muziek uit te proberen waar zij naar luisteren.

Spotify Tastebuds was als eerste ontdekt door Jane Manchun Wong, een onderzoeker en software technicus die toegang kreeg tot de landingspagina van de functie door de techniek andersom te gebruiken. Wong staat er bekend om dat ze iets vindt en hierover schrijft, zoals met de like aantallen van Instagram, nog voordat het bedrijf de veranderingen aankondigde.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKoDecember 18, 2019

Hoe werken de Spotify Tastebuds?

Spotify Tastebuds laten gebruikers nummers van hun vrienden, die Spotify hebben geluisterd, zien en luisteren. Als je inlogt op de landingspagina van Tastebuds, dan legt Spotify het concept uit in een zin: "Je kunt nu muziek ontdekken via vrienden van wie je de muzieksmaak vertrouwt".

Op de pagina staat er een pen icoontje, als je hierop klikt kun je je vrienden toevoegen aan de Tastebuds playlist. Hier kun je alle nummers bekijken die ze hebben afgespeeld en je kunt ze ook toevoegen aan je luisterbibliotheek.

Er is ook een tab genaamd "Heavy Rotation," die de tracks waar je vrienden het meest naar geluisterd hebben opsomt.

Spotify Activiteit Feed is beperkt voor desktops en app gebruikers hebben de optie om hun aanbevelingen te delen op andere sociale mediakanalen en op Instagram Stories.

Het bedrijf moet de Tastebuds functie formeel nog aankondigen, we houden je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.