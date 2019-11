Spotify test realtime songteksten weergeven

Spotify is al jaren aan het ploeteren wanneer het aankomt op het implementeren van songteksten. De meest belangrijke poging tot nu toe is de 'Behind the Lyrics' feature. Is deze functie beschikbaar, dan toont Spotify een deel van de teksten, maar het gaat vooral om het verhaal erachter.

De streamingdienst volgt nu de voetstappen van Apple Music door het testen van een nieuwe feature die complete, perfect gesynchroniseerde lyrics tijdens het beluisteren van een nummer in de mobiele applicatie. De informatie is afkomstig van TechCrunch.

Verschillende gebruikers in diverse internationale markten hebben op social media screenshots geplaatst van de nieuwe functie in actie, waardoor ook wij kunnen zien hoe de feature werkt.

Spotify kalian ada lirik nya tak?:"V Ini tiba tiba ada:"V kaget gw:"V eh trnyta dari musixmatch:V pic.twitter.com/DFO54qFzuQNovember 14, 2019

Zoals we hierboven kunnen zien, lijkt de Spotify songteksten-feature aangestuurd te worden door een muziekdatabedrijf genaamd Musixmatch. Dit bedrijf is gevestigd in Bologna, Italië. Musixmatch heeft echter ook kantoren in San Francisco en Londen.

Een vertegenwoordiger van Spotify wist on het volgende te melden: "We kunnen bevestigen dat we deze feature in een select aantal markten aan het testen zijn." Verder bevestigde de persoon dat 'we (Spotify) altijd new producten en ervaringen testen, maar verder geen nieuws om te delen hebben momenteel'.