iPhone-gebruikers zouden binnenkort via Siri muziek van Spotify kunnen streamen

Apple en Spotify zijn al een tijdje aan het strijden om de toppositie in de muziekstreamingmarkt, maar er zijn geruchten dat de twee bedrijven op weg zijn naar een compromis om het leven van de eindgebruikers makkelijker te maken.

Als je Siri vraagt om muziek op een Apple-toestel af te spelen, is het momenteel niet mogelijk om muziek via Spotify te streamen. Dit is echter een bewuste keuze om eigenaars van een iPhone of iPad aan te moedigen om voor Apple Music te kiezen.

Volgens The Information zouden de twee tech-bedrijven nu in gesprek zijn om de Spotify-functionaliteit toch naar Siri te krijgen. Dat nieuws vernamen zij van "drie mensen die bekend zijn met de onderhandelingen".

Eerder dit jaar diende Spotify nog een officieel klacht in bij de Europese Commissie vanwege anti-competitieve praktijken afkomstig van Apple. Dit was een rechtstreekse beschuldiging en bevatte veel voorbeelden van gedrag dat zowel Spotify als andere muziekstreamingdiensten tegenhield om eerlijk te concurreren met Apple Music.

Hoewel er geen nieuws is over of die klachten al dan niet aangekaart worden in de aangegeven onderhandelingen, wordt het compatibiliteitsprobleem van Siri blijkbaar wel van naderbij bekeken. Apple zou namelijk nieuwe tools ontwikkelen zodat audio-apps geïntegreerd kunnen worden met zijn spraakassistent.

Als deze bron het bij het rechte heeft, zal Apple Music nog steeds de standaardoptie blijven wanneer je Siri vraagt om muziek af te spelen, maar vermoedelijk zal je via een specifiek stemcommando de vraag kunnen doorsturen naar Spotify.

Hoewel er geen officiële informatie is, kan deze functie verschijnen bij de lancering van iOS 13, wat de eerste versie van het besturingssysteem zal zijn met de geüpdatete SiriKit.