Apple Watch 5 lanceringsdatum, prijs, nieuws en lekken

De Apple Watch is een van de best verkopende smartwatches op de planeet en wordt overal ter wereld met veel verve gedragen - maar hij is niet perfect. De Apple Watch 4 is Apple's meest elegante apparaat ooit, behoort tot de top van onze Beste smartwatch-lijst, en zit boordevol gloednieuwe top-features.

In de Series 4 introduceerde Apple een elektrische hartslagsensor, valdetectie en een vernieuwd ontwerp dat nog steeds gebruikt kan worden met bestaande bandjes en toch meer schermruimte biedt.

Waarom zijn we dan nu al zo enthousiast over de Apple Watch 5? Als we iets mogen zeggen op basis van de laatste jaren, zal het niet lang meer duren voordat we Apple over een nieuw apparaat horen spreken.

We verwachten nu nog dat het de Apple Watch Series 5 zal heten en hieronder laten we alle geruchten die we tot nu toe hebben gehoord en gezien, de revue passeren. Veel is er echter nog niet bekend, dus we hebben ook enkele verbeteringen voorgesteld die we graag in Apple's nieuwste smartwatch terug zouden zien.

Apple Watch 5 lanceringsdatum en prijs

Apple Watch 4. Bron afbeelding: TechRadar

We weten nu nog niet wanneer de Apple Watch 5 uit zal komen, maar we kunnen wel een goede gok wagen. Het is nog steeds de moeite waard om de Apple Watch 4 te kopen, aangezien hij nog maar een paar maanden oud is en we geen nieuwe versie verwachten voor september 2019.

De Apple Watch 3 en Apple Watch 4 werden beide in september gelanceerd, dus we verwachten dat de volgende versie dit voorbeeld zal volgen.

Apple heeft de neiging om apparaten 10 dagen na de aankondiging al te lanceren, dus wanneer je eenmaal iets hebt gehoord over de Apple Watch 5 zal je waarschijnlijk niet al te lang hoeven wachten voordat je er een kan kopen.

Wat betreft de prijs, hebben we geen echte reden om te geloven dat de nieuwe versie duurder zal zijn dan de Apple Watch 4. Dit horloge was verkrijgbaar vanaf €429 voor de kleinste GPS-versie en €459 voor de grotere 44mm versie.

Met mobiel internet is de kleinere versie te koop vanaf $499 / £499 / AU$749 en de grotere versie voor $529 / £529 / AU$799, maar deze functionaliteit wordt nog niet ondersteund in de Benelxu. De prijzen van de Apple Watch 5 zouden wat kunnen schommelen, maar dit is de duidelijkste indicatie van hoeveel het nieuwe horloge zal kosten.

Apple Watch 5 nieuws en geruchten

Tot nu toe hebben we nog niet veel te horen gekregen over de Apple Watch 5, maar één bron heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft namelijk aangegeven dat het bedrijf misschien wel een nieuwe keramische behuizing zal introduceren voor een van de modellen.

Kuo is er ook van overtuigd dat Apple de hartslagsensor in meer landen zal ondersteunen met de Apple 5, al kan dit misschien ook al gebeuren door middel van een software-update voor de Apple Watch 4, en je het horloge op een nieuwe manier zal laten opladen.

Hij gelooft dat Apple omgekeerd draadloos opladen zal introduceren in haar volgende generatie smartphones, wat zou betekenen dat je je Apple Watch op de achterkant van een iPhone 11 op zou kunnen laden.

Elders is onthuld dat Apple werkt aan een slaapregistratietoepassing, zodat de Apple Watch 5 eindelijk je slaapgedrag bij kan houden zonder dat je een app hoeft te downloaden.

Apple Watch 4. Bron afbeelding: Apple

Aangezien de hardware het in principe al zou moeten ondersteunen, is het mogelijk dat slaapregistratie ook zal worden uitgerold naar oudere modellen door middel van een software-update. Het bericht geeft echter gaan dat deze functionaliteit pas in 2020 wordt verwacht, dus we zullen misschien moeten wachten tot de Apple Watch 6.

Reuters heeft ook bericht dat Apple de OLED-panelen voor de Watch 5 wil laten produceren door Japan Display. Dat zal waarschijnlijk geen effect hebben op het eindproduct, maar het is interessant om te zien dat het bedrijf al bezig is met het sluiten van productiedeals voor de volgende generatie van de Apple Watch.

Een door Apple ingediend patent beschrijft een systeem dat chemische stoffen in de lucht meet om te 'ruiken', waardoor je je lichaamsgeur of luchtkwaliteit kan bijhouden terwijl je aan het sporten bent bijvoorbeeld.

Een fabrikant van glucosemeters heeft ook bevestigd dat het specifiek voor de Apple Watch een apparaat ontwikkelt, wat kan betekenen dat we een stap dichterbij onopvallende technologie kunnen komen op een toekomstige Apple Watch.

Deze technologie zal waarschijnlijk niet geïmplementeerd worden in de Apple Watch 5, maar het nieuwe accessoire zou mogelijk specifiek werken op de next-gen Apple Watch.

Verder is er nog weinig bekend over de Apple Watch 5. Elk jaar doen er zich weer geruchten de ronde dat Apple ronde schermen en verscheidene andere technologieën zou patenteren, maar op dit moment hebben we nog geen reden om aan te nemen dat je dit al terug zal zien op de Apple Watch 5.

Apple Watch 5: wat willen we zien

Hopelijk komt Apple's nieuwe smartwatch met zinvolle innovatie.

De Apple Watch 4 was een grote stap vooruit voor Apple's draagbare apparaten, maar we hopen dat haar next-gen smartwatch nog beter zal zijn. Dit is waar we op hopen:

1. Betere batterijduur

De Apple Watch heeft niet de slechtste batterijduur van alle smartwatches, maar ook niet de beste.

De Apple Watch Series 4 presteert qua batterijduur wel beter dan alle andere smartwatches van het bedrijf, maar we willen meer.

Apple kan wellicht haar processortechnologie verbeteren om nog meer levensduur uit de huidige batterij te halen of kiezen voor een grotere batterij.

Apple zou zelfs een radicale stap kunnen zetten en een besparingsmodus kunnen ontwikkelen, zoals op andere horloges te vinden is, bijvoorbeeld de TicWatch Pro.

2. Meer apps

Bron afbeelding: TechRadar

Dit zou al Apple's draagbare producten verbeteren. Enkele grote spelers, zoals Instagram en Slack, zijn al gestopt met ondersteuning bieden voor de Apple Watch en we zouden graag zien dat Apple flink investeert om die gebruikers terug te krijgen op watchOS.

Als het niet lukt om de grote diensten binnen te halen, zouden we graag zien dat Apple meer doet om ontwikkelaars bij het platform te betrekken en zo innovatieve apps te ontwikkelen die kunnen concurreren met Tizen en Wear OS.

3. En een speciale oplossing voor Spotify

In 2018 kon je voor het eerst een Spotify App downloaden op je Apple Watch, maar het was niet waar iedereen op had gehoopt. Je kan de huidige versie van de app alleen gebruiken om muziek af te spelen op andere apparaten, wat betekent dat je geen albums of afspeellijsten direct naar je horloge kan downloaden.

Apple Music staat dat wel toe op de Apple Watch, dus waarom bestaat er geen soortgelijke ondersteuning voor Spotify? Eigenlijk zouden we graag zien dat het bedrijf ook Tidal, YouTube Music en verscheidene andere streamingdiensten ook gaat ondersteunen op haar draagbare producten. Het zou een grote stap zijn voor Apple om zich zo open te stellen en het zou veel betekenen voor een bepaalde groep gebruikers.

4. Betere slaaptechnologie

Apple's slaapregistratietechnologie werkt niet optimaal op de Apple Watch en uit onze ervaring blijkt dat het horloge je slaap niet altijd even nauwkeurig bijhoudt. Wij zouden graag willen dat het bedrijf zich richt op het verbeteren van deze (voor sommige mensen) essentiële functie.

Er zijn een groot aantal verschillende slaapmeters verkrijgbaar voor onder de lakens, en we zouden het fantastisch vinden als Apple haar topklasse hartslagmetertechnologie gebruikte om flink wat concurrentie te bieden.

5. Een iets dunner ontwerp

Bron afbeelding: TechRadar

We vragen er steeds om, maar toch voelt de Apple Watch nog steeds wat dik aan. De 44mm versie van de Series 4 voelt weliswaar wat dunner omdat hij groter is, maar het apparaat is nog steeds dikker dan sommige andere verkrijgbare smartwatches.

Apple zou het ontwerp wellicht wat bij kunnen schaven door kleinere processing-technologie te implementeren en wellicht over te stappen naar nieuwe batterijtechnologie. We weten niet hoe, maar we zouden het wel op prijs stellen.

6. Android-ondersteuning

Al weten we bijna zeker dat het niet gaat gebeuren, komt het toch op de lijst. We zouden graag willen dat de Apple Watch 5 Android-apparaten zou ondersteunen.

We hebben dit altijd al gewild, sinds de eerste Apple Watch vijf jaar geleden werd geïntroduceerd, maar toch kan de Apple Watch alleen nog gebruikt worden met Apple's eigen iPhones.

Android Wear begon als een platform voor mensen met Android-smartphones, maar na een paar jaar werd er toch besloten om iPhones te ondersteunen. Dit heeft het bedrijf zeker geen windeieren gelegd en meer dan een derde van alle gebruikers hebben nu een iPhone. Zou dat niet betekenen dat Apple veel meer Apple Watches zou gaan verkopen als het horloge opeens werkte met Android?

Apple heeft een van de beste smartwatches die je kan kopen ontwikkeld. Dan is delen toch de beste optie? Het zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar we kunnen blijven hopen.

7. Nog een gamechanger

Bron afbeelding: TechRadar

Je kan deze functie misschien nu nog niet gebruiken, maar het toevoegen van makkelijke, nauwkeurige ECG's op een smartwatch zou een fantastische functie zijn voor iedereen die op zijn of haar hart wil letten. Wij zouden graag zien dat Apple deze prestatie opvolgt met een nieuwe functie die ons allemaal weer zal verbazen.

Makkelijk, toch? Er wordt gedacht dat de ECG-functionaliteit van de Apple Watch 4 ook geïntegreerd zal worden in verscheidene concurrerende smartwatches in 2019, wat bewijst dat Apple een echte trendsetter is met deze technologie.

We weten nu nog niet wat de volgende grote ontwikkeling wordt, maar we weten zeker dat al die grote hersenen bij Apple hard aan het werk zijn om nieuwe technologie te bedenken. Misschien een apparaat voor mensen met diabetes? De tijd zal het uitwijzen.