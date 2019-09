Apple Watch Series 5 hands-on review

De Apple Watch Series 5 gaat je zeker niet op dezelfde manier omverblazen als de Apple Watch 4. Toch is de nieuwe generatie het bekijken waard, mits je de enige grote upgrade hebt gemist op voorgaande horloges.

Terwijl de iPhone jaar na jaar erg hetzelfde aanvoelt, stopte Apple in elke Watch-serie bijzonder veel moeite om het product écht beter te maken. Aangezien de Watch 4 vorig jaar is gelanceerd, verwachtten we op voorhand echter niet veel van de 5.

Er is gelukkig een feature die onze aandacht trekt, en dat is het always-on display. Dit zorgt ervoor dat het slimme horloge in principe nooit volledig uitgaat. Dankzij de nieuwe schermtechnologie kun je altijd zien hoe laat het is en of je meldingen hebt ontvangen.

Al bij al blijft het echter een peperdure smartwatch, waardoor het van belang is of deze nieuwe serie ook echt zijn geld waard is. Wij gingen ermee aan de slag om te zien dat het geval is.

Apple Watch 5 releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

Het slimme horloge is naast de iPhone 11 gepresenteerd. Net als de nieuwe smartphonelijn van Apple ligt de Apple Watch 5 vanaf vrijdag 20 september in de winkels.

Voor de liefhebbers hebben we het volgende bericht: de Hermes-versie van de Apple Watch 5 gaat in de verkoop op dezelfde dag als de andere Apple-apparaten, maar de Nike-editie verschijnt drie weken later, op 4 oktober om precies te zijn.

De Apple Watch 5 is aangekondigd op 10 september en de 40-millimeterversie kost 449 euro bij de release. De 44-millimeterversie haal je in huis voor 479 euro. Het gaat om GPS-only edities. De versies met mobiel internet verschijnen niet in Nederland en België.

De startprijs van de Apple Watch 5 is trouwens voor de aluminium case. Deze case verschijnt in de drie bekende kleuren: Gold, Space Black en Silver. Belangrijke toevoeging: de case is dit jaar gemaakt uit 100 procent gerecycled aluminium.

Je kunt de Apple Watch ook in roestvrij staal krijgen. Dit kost je minimaal 50 euro meer dan de aluminium versie. De volledige nieuwe titanium bandjes kosten je minimaal 749 euro.

De nieuwe Apple Watch zal, mits de geruchten waar blijken te zijn, binnenkort beschikbaar komen in een White Ceramic-versie. De beginprijs zou rond de 1300 euro liggen.

Nieuw zijn de Nike-versies van de Apple Watch met extra bandjes, loops en wijzerplaten. Ook Hermes modellen zien er op papier goed uit, maar het is nog niet bekend wanneer al deze versies naar de Benelux komen.

Design en display

Zoals gewoonlijk verschijnt de nieuwe Apple Watch 5 met een helder en levendig OLED-display. Het scherm is makkelijk afleesbaar en zit prima rondom onze pols.

Hier zit ook de grootste verandering in verwerkt: Apple heeft de 'til op om te activeren' functie laten vallen, een feature waarmee je de tijd of een notificatie kunt zien.

We zijn altijd al onder de indruk geweest van hoe het horloge vrijwel altijd wist wanneer wij naar het apparaat aan het kijken waren, maar dat is nu allemaal voorbij. Je ziet met de nieuwe Watch 5 alleen een helder, levendig OLED-display of een flink gedimd scherm met enkel essentiële informatie.

Hieronder zie je het verschil tussen het actieve display en always-on display:

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: TechRadar)

In onze test vonden we het nieuwe always-on display zeker een welkome toevoeging. We vonden het vooral fijn dat de smartwatch samenwerkt met de Workout-app, zodat je niet meer met je pols hoeft te bewegen om nuttige info te bekijken.

In een snelle sprint of intense workout hoef je nu niet meer extra moeite doen om het schermpje te activeren, en dat is een grote plus. Het is echter onduidelijk in hoeverre applicaties van derden werken met het de nieuwe technologie van Apple. Daar zullen we in de volledige review veel aandacht aan besteden.

(Image credit: TechRadar)

(Image credit: TechRadar)

Vrijwel net zo indrukwekkend vinden we de kijkhoeken van de Apple Watch 5. Zelfs wanneer het scherm gedimd is en enkel info van het always-on display weergeeft, zie je vanuit vrijwel elke hoek de info die het display toont.

De 40- en 44-millimeterversies van de Apple Watch 4 behoudt het bedrijf uit Cupertino voor de vijfde generatie. Dat is niet zo gek, aangezien Apple graag jarenlang aan hetzelfde design vasthoudt. Bovendien zou dit nóg meer verschillende bandgroottes creëren.

(Image credit: TechRadar)

Dingen simpel houden maakt het voor derde partijen makkelijker om applicaties volwassener te maken voor de Watch Series. We stellen het dan ook op prijs dat Apple vasthoudt aan de huidige groottes.

Het design van de Watch 5 is zoals verwacht: afgeronde randen met daarin de smalle speakers (die nu tegen rondetijden kunnen melden als je rondjes rent). Ook is de Watch redelijk waterbestendig (5ATM), waardoor douchen met het horloge geen probleem moet zijn.

De grootste verandering van de Watch zit hem in de gebruikte materialen: de Apple Watch 5 is beschikbaar in keramische en titanium versies, om zo in meerdere prijssegmenten te concurreren met andere premium smartwatches en horloges.

(Image credit: TechRadar)

De duurdere bandjes voelen prettig aan, maar heel erg onder de indruk waren we niet van de keramische versie toen hij voor het eerst verscheen enkele jaren geleden. Misschien moeten we dat even herformuleren - hij voelde zeker premium aan, maar niet premium genoeg om het prijskaartje van Apple te rechtvaardigen.

Misschien zijn we gewoon niet de doelgroep waar Apple zich op richt met deze peperdure versies. Hoewel de kosten van het titanium model wel erg hoog liggen, kan een nieuwe materiaalsoort de upgrade naar de Watch 5 voor sommigen het laatste zetje geven om over te gaan tot de aankoop.

Er is niet heel veel verschil tussen de Apple Watch Series 4 en Series 5. Het is voornamelijk een update van het voorgaande model, maar het grote display en afgeronde hoeken voelen nog altijd fijn aan rondom onze pols. Ook de uitgebreide keuze aan bandjes maakt het een prima optie voor iPhone-gebruikers.

Fitness functies

Apple heeft niet veel toegevoegd wat betreft fitnessmogelijkheden, simpelweg vanwege het feit dat er niet heel veel nieuwe hardware is om mee te werken.

De ECG-monitor blijft, maar dat was de headline van vorig jaar en de feature begint nu eindelijk medische goedkeuring te krijgen in diverse landen.

De veelgevraagde feature om je slaap bij te houden missen we nog steeds bij de Apple Watch 5. Ergens is dat ook wel logisch, want de accuduur is niet echt verbeterd. Desalniettemin kun je wel 'gewoon' diverse fitnessoefeningen bijhouden op het horloge, evenals het bijhouden van je vooruitgang op fitnessapparaten.

Buiten dat we de echte bekwaamheid van de fitness-features pas echt goed in een sportschool kunnen testen, geldt hetzelfde eigenlijk voor dagelijks gebruik. We zijn ook erg benieuwd hoe goed de GPS-versie werkt in de echte wereld.

Apple Watch Series 5 accuduur

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft wederom de batterijduur van zijn smartwatch niet verbeterd. Het houdt nog altijd vast aan de 18 uur die het bij eerdere Watches ook beloofde.

Hoe zich dit vertaalt in de echte wereld, inclusief de verbeterde processor, durven we nog niet te zeggen. We kijken er echter naar uit om te testen of de Watch 5 zijn mannetje staat tegenover de Samsung Galaxy Watch Active 2 en consorten.

De grootste verandering is het always-on display. Vooral de toevoeging van dit display zonder een afname in batterijduur is opmerkelijk. We kijken dan ook uit naar de praktijktest, om te zien of de belofte van Apple stand houdt.

Voorlopig oordeel

(Image credit: TechRadar)

Behoor jij tot een van de personen die zich hadden voorbereid op een écht gloednieuwe Apple Watch? Stop dat enthousiasme dan maar in een doosje genaamd '2020'. De Apple Watch 5 is namelijk een minieme upgrade van de Watch 4 in heel veel opzichten.

Het grootste verschil en meteen dé reden om de Watch 5 in huis te halen is zonder meer het always-on display. We verwachtten niet dat deze technologie dit jaar al op de Watch zou verschijnen, maar het lijkt bijzonder goed te werken.

Eigenlijk moet je de Apple Watch 5 zien als een Apple Watch 4S met een nieuw scherm, waarmee hij een klein beetje anders is dan zijn voorganger.

Slecht is de Apple Watch 5 alleszins niet. Alle verbeteringen zijn welkom, maar van Apple verwacht je nu eenmaal meer. Misschien moet Apple ook wel meer leveren, mits ze nog altijd voorop willen blijven in de smartwatch-industrie.