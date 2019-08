De Samsung Galaxy Watch Active 2 is een upgrade op zijn voorganger, en voegt diens meest gemiste functie toe: een roterende wijzerplaat. Hij is digitaal, niet analoog, maar door de nieuwe functie zou de smartwatch zomaar in de top belanden van onze lijst - als we de prijsverhoging over het hoofd zien dan.

De Samsung Galaxy Watch Active 2 is het resultaat van grove rekenkunde: neem de slanke Samsung Galaxy Watch Active en voeg daar het beste deel van de stevige Samsung Galaxy Watch aan toe - de roterende wijzerplaat - en dan heb je het beste van twee werelden.

Het is geen echte mechanische wijzerplaat, - het is op aanraking gebaseerd, met haptische feedback als je je vinger over de rand laat glijden om hem te roteren. De functionaliteit is waarschijnlijk genoeg om mensen over te halen die op zoek zijn naar een sportief, unisex smartwatch en een wat meer concrete besturing willen.

Hij is niet tastbaar genoeg om de 'click' van de stevige bezel op de Galaxy Watch te vervangen, maar het is een stap voorwaarts op de controleregelingen op andere smartwatches. Het lijkt ons gemakkelijker om je vinger langs de buitenkant van de watch te laten glijden tijdens het joggen of als je je handen vol hebt, dan dat je aan het prutsen bent met een hele kleine wijzerplaat.

Althans dat schatten we zo in, gezien de korte tijd die we hadden om de smartwatch te testen. Verder is er niet veel veranderd vergeleken met de eerste Watch Active, buiten de toevoeging van een ECG - maar misschien zijn deze twee upgrades genoeg voor de ontwikkeling van een opvolger.

Het is tenslotte enkele maanden geleden sinds de eerste Watch Active in de schappen lag in april 2019, en de wijzerplaat was hetgeen wat we het meest misten in Samsung's sportievere smartwatch.

De haptische touch wijzerplaat in actie - let op de smalle boog bovenaan, waar elke node een verschillende app is (Image credit: Future)

Prijs analyse

De Samsung Galaxy Watch Active 2 zal in de uitverkoop gaan op 27 september in Amerika, te beginnen bij $279.99 (250 euro) voor de 40mm of $299 (267 euro) voor de 44mm versie. In Australië wordt de smartwatch op 8 oktober gelanceerd, de prijzen zijn daar vanaf AU$549 voor de 44mm.

Voor die prijs krijg je een aluminium omhulsel en een rubberen polsband in de kleuren: Cloud Silver, Aqua Black en Pink Gold. Het horloge zal ook in een mogelijk duurder model verkrijgbaar zijn met een roestvrij stalen body in de kleuren zilver, zwart en goud met een lederen band, maar Samsung heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel dit gaat kosten.

De Galaxy Watch Active 2 zal ook beschikbaar zijn als een LTE model, en deze is ook vanaf 27 september verkrijgbaar in Amerika. Samsung heeft nog niet gezegd hoeveel deze gaat kosten in de US of Europa, maar in Australië komt de 40mm versie op AU$749, voor de 44mm modellen betaal je AU$799.

Je kunt de Galaxy Watch Active 2 al eerder bestellen, dit kan vanaf 6 september in Amerika en als je hem op de website van Samsung bestelt krijg je er een gratis draadloze oplader bij.

Die hogere prijzen zullen wellicht een troost zijn voor degenen die de originele Samsung Galaxy Watch Active, die eerder dit jaar aangekondigd werd voor $199.99 op het oog hadden.

Als de roterende wijzerplaat en extra functies je niet kunnen overhalen, dan is de originele Watch Active een betere keus, zeker nu de watch al in de uitverkoop is.

(Image credit: Future)

Ontwerp en display

Als je hoopte op drastische veranderingen van de originele Watch Active, dan zal je wellicht teleurgesteld zijn - maar dat is helemaal niet nodig. Wij vonden het lichte model van de Watch Active vergeleken met de zwaardere Galaxy Watch veel fijner en de Galaxy Watch Active 2 is een verfijnde versie van die visie.

De Watch Active wordt geleverd in een 44mm versie, perfect voor degenen met grotere polsen maar geen behoefte hebben aan het forse Galaxy Watch 46mm model. Het lijkt erop dat Samsung het zo heeft bedoeld om zijn sportievere horloge aantrekkelijker te maken voor een breder publiek.

Anderzijds, de fysieke verschillen in het kort: het scherm van de watch is vergroot met 0.1 inches ten opzichte van zijn voorganger voor een 1.2-inch display op het 40mm model en een 1.4 inch display bij de 44mm versie. De knoppen aan de rechterzijde hebben een gekleurde omlijning bij een aantal modellen in verschillende tinten.

Op de onderkant van de smartwatch, heeft Samsung het aantal fotodioden (lichtdetectoren) verdubbeld naar acht. Dit maakt het mogelijk om de hartslag nog beter te monitoren, iets wat we eigenlijk moeten testen in onze uitgebreide review.

(Image credit: Future)

De telefoon beschikt ook over de normale uitrusting als een versnellingsmeter, gyroscoop en een barometer die je in de meeste smartwatches wel vindt. Samen met een nieuwe elektrocardiogram (ECG), de vlaggenschip functie van de Apple Watch 4.

De watch behoudt de IP68 water- en stofbestendige rating en 5ATM weerstand net als de originele Watch Active.

Als we het over het scherm hebben, lijkt de Watch Active 2 identiek aan zijn voorganger, met een ronde Super AMOLED display (360 x 360 resolutie). En hij past in elke verwisselbare 20mm horlogeband.

De bovengenoemde haptische wijzerplaat werkt heel goed voor een niet analoge oplossing. Hij is gevoelig genoeg om van de ene app naar de andere te zeven met een prettige hoorbare 'tick' die je hoort tijdens elke switch.

Haptisch is het belangrijkste hier: de kenmerkende buzz maakt de digitale rotatie prettig en niet irritant.

(Image credit: Future)

Prestatie en software

Qua specificaties is er niets verandert. De Samsung Galaxy Watch Active 2 draait op dezelfde dual-core 1.15GHz Exynos 9110 chipset als zijn voorganger ( en de Galaxy Watch). Hij beschikt over dezelfde 4GB opslag en 768 RAM, hoewel de LTE modellen deze versterken tot 1.5GB RAM.

Dit is niet perse slecht, aangezien we net zo gemakkelijk door de Active 2's interface zijn gegaan als we deden met de oudere Samsung watches. Het had wel fijn geweest als Samsung de watch iets meer opslag had gegeven, aangezien de 4GB is verlaagd tot 1.5GB vrije ruimte nadat het besturingssysteem is geladen.

Samsung's One UI is terug, bovenop het Tizen besturingssysteem en het lijkt vrijwel onveranderd op een paar puntjes na. Je kunt nog steeds de radiale arc met apps openen door de knop onderaan in de drukken, maar nu met de digitale roterende wijzerplaat is het veel makkelijker om te wisselen tussen de apps dan ze over de wijzerplaat te swipen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Neem een foto met de Wearables app met de camera van je smartphone, en het algoritme creëert een bijpassend kleurpatroon. Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future) Ta-da!

De Galaxy Watch Active 2 is zelf meer geïntegreerd met de Samsung Wearables app met een nieuwe functie: neem een foto met je telefoon die gelinkt is aan de watch, en door het algoritme verschijnt er een bijpassend kleurenpatroon die je als achtergrond kunt gebruiken voor je Active 2.

Het doel van deze functie is dat je voor elke outfit een nieuw bijpassend ontwerp kunt kiezen.

(Image credit: Future)

Fitness

Zoals verwacht, zijn de fitness apps en functies van de Watch Active 2 niet veel veranderd: er is nog steeds een 39 workout-tracking modus, zoals hardlopen, wandelen, fietsen en zwemmen. De Running Coach is verfijnd om je tempo in realtime te monitoren, het biedt je feedback over je route door de locatietracker d.m.v. GPS en een versnellingsmeter.

De extra fotodioden aan de achterkant zouden sneller werken, zo is te lezen in Samsung's persbericht - dit zullen we ook moeten testen in onze uitgebreide review.

De extra sensors zouden ook helpen met een andere terugkerende wellness functie: het beheren van je 'realtime stressniveau' met de Samsung Health suite, waar je ook met de Calm app je meditatie en slaapritme kunt bijhouden.

(Image credit: Future)

Batterij

De 40mm Watch Active 2 behoudt de 230mAh batterij van zijn voorganger, hoewel Samsung beweert dat de gemiddelde gebruiker de watch op z'n minst twee dagen kan gebruiken voordat hij weer moet opladen. Ervan uitgaande dat je niet veel functies gebruikt die belastend zijn voor de batterij, zoals GPS tracking.

Dit is een beetje teleurstellend, alhoewel het ook begrijpelijk is gezien het kleine formaat van de watch. De 46mm Galaxy Watch konden we daarentegen bijna vijf dagen gebruiken zonder op te laden. Maar voor degenen die de meeste capaciteit willen, heeft de 44mm Watch Active2 een 340mAh batterij, dat is een toename van 37% ten opzichte van het kleinere model.

Natuurlijk kun je de tijd tussen het opladen rekken met diverse batterijbesparende technieken en instellingen, die zullen we ook uitgebreid testen in onze review.

(Image credit: Future)

Oordeel

De Samsung Galaxy Watch Active 2 onderscheidt zich misschien niet zo vergeleken met zijn voorganger, maar met een roterende digitale bezel, ECG en een LTE verbindingsoptie, zijn er aantoonbare grote verschillen.

En als we rekening houden met de korte periode tussen de originele Watch Active en zijn nieuwe versie, lijkt het aannemelijk dat de haptische wijzerplaat bedoeld was voor het origineel, maar had het wellicht wat meer tijd nodig om ontwikkeld te worden.

Aan de andere kant, komt de prijs van de Watch Active 2 dichter in de buurt van de prijzen van de Apple Watch, zo rond de Apple Watch 3 die nu al een tijdje in de uitverkoop is.

Dus de Watch Active 2 is een minder waardevolle aankoop vergeleken met zijn voorganger, en wat lastiger om aan te raden - maar het is nog steeds een kwaliteitshorloge die we heel graag uitgebreider willen testen.

De Active 2 is misschien wel de enige opvolger van de roterende wijzerplaat - gezien we zo lang hebben gewacht tot we iets kregen te horen over de Samsung Galaxy Watch 2. En het is een smartwatch die een goeie kans maakt om hoog te eindigen in onze beste smartwatch lijst.