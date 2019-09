Apple Music webapplicatie nu beschikbaar

Wie is er niet opgegroeid met iTunes? Het grote, vaak logge programma behoorde jarenlang tot het fundament van Apple. Hoewel de importantie van iTunes door de jaren heen is afgeslankt, blijft de muziekbibliotheek populair. Apple wil op termijn echter iTunes volledig vervangen door Apple Music.

Een grote stap is zojuist gezet naar de totstandkoming van deze transitie. Het technologiebedrijf uit Cupertino heeft namelijk een open bèta van de Apple Music webapplicatie gelanceerd. Elke bestaande gebruiker kan zonder problemen inloggen en alle functies gebruiken die je terugvindt in de mobiele- en desktopversie. En dat allemaal zonder dat je iets hoeft te installeren.

Onder deze features bevindt zich onder andere 'Voor Jou' en 'Radio', evenals de zoekoptie die een variëteit aan nieuwe, trending en genrespecifieke muziek aan toont. Ook afspeellijsten gemaakt door Apple zijn inbegrepen in de webapplicatie van Apple Music. De interface past zich tevens aan als je Dark Mode gebruikt.

(Image credit: TechRadar)

Zoals vermeld zit de Apple Music web-app nog in een bètafase, maar verre van af is hij zeker niet. Anders had Apple de muziekdienst nooit opengesteld voor alle abonnees. Uiteraard schaaft Apple de dienst in de komende maanden hier en daar wat bij, maar veel meer dan dat is niet de bedoeling waarschijnlijk.

De move om een web-interface te maken voor Apple Music is onderdeel van de aloude strijd tussen Apple Music en Spotify. De rivaal in kwestie biedt al jarenlang een prettig werkende webapplicatie aan.

In juni meldde Apple dat het de ondersteuning voor iTunes vanaf macOS Catalina zal beëindigen. Naast Apple Music zullen Apple Podcasts en Apple TV dit gat moeten gaan opvullen.