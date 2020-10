iPhone 12 kan vertraagd zijn en belangrijke upgrade missen

The iPhone 12 range might have the same refresh rate as the 11 Pro Max (above)

Hoe spannend de aankomende iPhone 12-reeks ook klinkt, er zijn twee niet zo veelbelovende geruchten over verschenen. Aan de ene kant gaat het over een ontbrekende functie en aan de andere kant zouden de nieuwe iPhones uitgesteld kunnen worden.

Volgens Ross Young (CEO van Display Supply Chain Consultants en een belangrijke leaker van info over smartphonedisplays) zal geen van de iPhone-12-modellen een 120Hz-scherm hebben.

We horen al een tijdje dat de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max waarschijnlijk beide een 120Hz refresh rate zullen hebben. Dat zou hen helpen concurreren met de OnePlus 8 Pro en Samsung Galaxy S20, maar volgens Young had geen van zijn contacten iets over deze technologie gehoord.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQJuly 1, 2020

Blijkbaar zeiden ze dat de functie niet zou verschijnen tot 2021 (vermoedelijk op de iPhone 13) en in een vervolgtweet voegde Young toe dat ze dit aan veel insiders vroegen en ze allemaal nee zeiden wat betreft een 120Hz-display op de iPhone 12.

Hoewel dit natuurlijk slechts een gerucht is, klinkt Young erg zelfverzekerd over de informatie. Het duurt dus misschien iets langer voor we een 120Hz iPhone zien.

Weken of maanden uitstel

Dit jaar moeten we misschien nog langer wachten op nieuwe iPhones, want Nikkei Asian Review beweert te hebben gehoord dat er vertragingen zijn tussen de vier weken en twee maanden voor de massaproductie van de iPhone 12-toestellen. Dit is blijkbaar te wijten aan problemen veroorzaakt door Covid-19.

Apple doet blijkbaar zijn uiterste best om de vertragingen te beperken en zal waarschijnlijk dit jaar op zijn minst de smartphones kunnen verzenden. In feite zou Apple ernaar streven om "zo dicht mogelijk bij de geplande datum in september te blijven". Dus het lijkt erop dat de vertragingen beperkt blijven en we alsnog in september nieuwe iPhones zullen zien.

Merkwaardig genoeg heeft Nikkei Asian Review het ook specifiek over vier 5G iPhone-modellen, maar we hebben onlangs gehoord dat er misschien ook twee 4G-modellen zijn. Het kan dus zijn dat de 4G-modellen al verder in productie zijn of dat de site ze gewoon heeft weggelaten uit de berichtgeving.

In ieder geval zouden we dit alles met een korreltje zout nemen, vooral omdat er veel onenigheid is geweest over de vraag of de iPhone 12 zou worden vertraagd en hoe lang dat precies zou duren.

