iPhone 12 onthulling lijkt gepland voor 13 oktober

Als dit een doorsnee jaar was, zou de iPhone 12 al zijn onthuld, maar nadat Apple bekendmaakte dat de komst van de iPhone 12 wordt vertraagd was het een tijd onduidelijk wanneer de nieuwe telefoons zouden worden onthuld. Nu lijkt 13 oktober een hele goede mogelijkheid te zijn.



Daar zijn een aantal redenen voor, maar het laatste bewijs wijst naar een claim van een tipgever die contact heeft opgenomen met AppleInsider. Er wordt beweerd dat de iPhone 12-reeks bekend zal worden gemaakt op dinsdag 13 oktober en op vrijdag 16 oktober beschikbaar zal zijn voor pre-orders.

Hoewel de bron, die beweert in dienst te zijn bij een telefoonprovider in Nederland, geen concreet bewijs aanleverde, lijkt het IP-adres van de persoon wel overeen te komen met dat van de beweerde provider. Het is goed mogelijk dat medewerkers van mobiele netwerken over dit soort informatie beschikken, dus de claim zou zeker kunnen kloppen.

Dit zijn de beste iPhones van dit moment

Dit zijn de beste iPhone-apps

Lees hier onze volledige review van de iPhone SE (2020)

Het is niet voor het eerst dat deze datum is genoemd. Jon Prosser, een lekker met een variërend track record, heeft eerder gezegd dat de iPhone 12-serie zal worden aangekondigd in de week van 12 oktober. Dit zou vrijwel zeker 13 oktober betekenen, aangezien Apple nieuwe modellen meestal op een dinsdag onthult.

Het zou zelfs nog eerder kunnen zijn

Dat gezegd hebbende is het ook mogelijk dat de iPhone 12-serie nog eerder zal worden gepresenteerd. MacRumors stelt dat Marc Allera (CEO van het Britse telecommunicatiebedrijf BT) tijdens een interne presentatie beweerde "slechts dagen van Apple's volgende grote lancering te zijn verwijderd". Hij noemt het "een 5G-telefoon, wat een enorme boost voor 5G wordt".

De woorden "dagen verwijderd" kunnen suggereren dat de lancering eind september of begin oktober zal plaatsvinden, maar kan ook "binnenkort" betekenen. Onze verwachting is dat het waarschijnlijker is dat de onthulling op 13 oktober plaats zal vinden gezien de vorige bewijzen.

De bewering van Allera is extra bewijs dat de iPhone 12-reeks 5G zal ondersteunen, waar al enige tijd twijfel over bestaat.

Er vanuit gaande dat 13 oktober dé dag wordt, belooft het een nog grotere dag te worden, aangezien op die datum waarschijnlijk ook Amazon Prime Day zal plaatsvinden. Een dag later, op 14 oktober, wordt de OnePlus 8T onthuld, dus er is nog meer om naar uit te kijken.