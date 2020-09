OnePlus 8T lanceringsdatum officieel bekendgemaakt

OnePlus bevestigt vandaag via een persbericht dat haar nieuwe vlaggenschip, de OnePlus 8T, wereldwijd op 14 oktober uit de doeken wordt gedaan.

14 oktober valt op een woensdag om precies te zijn. De OnePlus 8T zal voor het eerst te zien zijn via een livestream. Om 16:00 Nederlandse tijd start de livestream. Interessant detail: over de naam hoeven we niet meer te gissen, want de fabrikant noemt de OnePlus 8T zelf bij naam in haar persbericht.

Verder weten we nog niet veel officiële informatie over het toestel. OnePlus zelf meldt dat 'de aanstaande OnePlus 8T beschikt over een brede schaal aan nieuwe en verbeterde technologieën die de OnePlus-ervaring tot nieuwe hoogtes brengt'.

Pete Lau, oprichter en CEO van OnePlus, voegde eraan toe dat 'we de lat voor onszelf opnieuw hoger leggen wat betreft de totale gebruikerservaring, dankzij enkele nieuwe functies die we graag voor het eerst in een OnePlus apparaat willen introduceren'.

OnePlus 8T verwachte specificaties

(Image credit: OnLeaks)

Wat kunnen we zoal verwachten van de OnePlus 8T? Tot dusver moeten we het nog hebben van leaks en geruchten. We lezen al een tijdje over 65W snelladen, en het verbaast ons niet als de OnePlus 8T de eerste OnePlus-telefoon is met deze technologie aan boord. Verder verwachten we vier camera's aan de achterzijde, inclusief een nieuwe portretlens, en sluiten we niet uit dat de gloednieuwe Snapdragon 865 Plus-chipset zijn debuut maakt.

Verder is er het nodige te doen over de ververssnelheid van het aanwezige scherm. Naar verluidt is er een 120Hz display inbegrepen bij de OnePlus 8T, een feature die vooralsnog exclusief is voor de Pro-modellen van OnePlus. Over Pro-modellen gesproken; er is nog geen OnePlus 8T Pro aangekondigd, maar kijkend naar het verleden verwachten we deze wel op 14 oktober.

TechRadar doet ook verslag van het evenement op 14 oktober. Ook van tevoren zullen we het internet afstruinen naar interessante (en betrouwbare) geruchten rondom de nieuwe OnePlus 8T.