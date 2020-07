OnePlus 8T releasedatum, prijs, nieuws en leaks

De OnePlus 8T wordt naar alle waarschijnlijkheid de iets betere versie van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Deze toestellen werden uitgebracht in april, maar in de tussentijd heeft de fabrikant ook nog eens de betaalbare OnePlus Nord uitgebracht.

De OnePlus Nord heeft tot op zekere hoogte de nodige aandacht weggehaald van de OnePlus 8T. Dankzij de indrukwekkende specificaties voor de prijs is dat ook niet heel verwonderlijk. Het is een nieuwe stap voor het bedrijf dat de afgelopen jaren haar toestellen telkens net dat stukje beter (maar ook duurder) heeft gemaakt. De Nord is een mooie nieuwe stap voor alle OnePlus-fans die niet mee willen gaan in het prijzencircus van hedendaagse OnePlus-vlaggenschepen.

Tot enkele jaren geleden kenden we OnePlus als echte flagship killer. Het bedrijf bracht high-end smartphones uit die op heel veel vlakken net zo goed waren als premium toestellen van Samsung, Huawei en consorten, maar dan voor een zeer scherpe prijs. Sinds de OnePlus 7 (Pro) zijn de telefoons echter een stuk duurder geworden. Toegegeven, daar krijg je veel voor terug, maar echt betaalbare toestellen zijn het niet meer.

De T-serie van OnePlus is inmiddels al enkele jaren een vast onderdeel van de releasecyclus. Bij T-telefoons vinden er doorgaans enkele minieme verbeteringen plaats ten opzichte van hun voorgangers. We verwachten dat aan die formule wordt vastgehouden bij de OnePlus 8T-telefoons. Reken dus geen grote vernieuwingen.

Op het moment van schrijven hebben we nog niet veel gehoord over de nieuwe OnePlus-smartphones. Voordat de geruchtenstroom echt goed op gang komt, hebben we helemaal onderaan al een persoonlijk wensenlijstje geplaatst.

Laatste nieuws: De OnePlus 8T komt met mogelijk met 65W snellaadondersteuning uit de doos.

Tot de kern

Wat is het? Een kleine upgrade van de OnePlus 8

Een kleine upgrade van de OnePlus 8 Wanneer verschijnt het? Eind 2020

Eind 2020 Hoeveel gaat het kosten? Op z'n minst 699 euro

OnePlus 8T releasedatum en prijs

We hebben nog niets officieels gehoord over de OnePlus 8T. Ook is er nog geen stormloop aan geruchten momenteel. Dat betekent echter niet dat we helemaal niets weten over de smartphone. We kunnen bijvoorbeeld gericht gokken op de releasedatum door te kijken naar voorgaande lanceringen, evenals het kostenplaatje inschatten.

De OnePlus 7T-toestellen werden in september 2019 aangekondigd. De OnePlus 6T verscheen echter in in november van 2018. We kunnen geen zekerheid geven over de releasemaand, maar het heeft er alle schijn van dat later in dit halfjaar de OnePlus 8T eraan komt.

Toegegeven, dat is nog niet heel concreet. Dat heeft onder meer te maken met de impact van het coronavirus, of beter gezegd de maatregelen tegen het virus. Ook de productieketens hebben geleden onder de pandemie, en dat kan de productie van onder meer de OnePlus 8T beïnvloed hebben. Verder is het belangrijk om te weten dat OnePlus heeft gezegd dat het T-model nooit gegarandeerd is. Sinds de eerste versie is er echter elk jaar één of meerdere T-modellen uitgebracht.

De prijs is een ander speculatiepunt waarover we in principe nog niets weten. We gaan ervan uit dat de T-versie weer net ietsjes duurder zal zijn dan de 8-serie. De reguliere OnePlus begon bij 699 euro. De OnePlus 8 Pro kreeg een adviesprijs mee van 899 euro. Voor de OnePlus 8T Pro (als die er komt) verwachten we ongeveer dezelfde prijs, en misschien een tientje of twee duurder.

Mocht er een OnePlus 8T in de maak zijn, dan hoeven we ons in Europa geen zorgen te maken over de vraag of deze wel of niet hier wordt uitgebracht; vooralsnog is elke OnePlus-telefoon 'gewoon' op de markt gekomen.

OnePlus 8T nieuws, geruchten en leaks

Misschien nog wel het belangrijkste aandachtspunt momenteel is dat we niet weten welke chipset er in de OnePlus 8T komt te zitten.

Terwijl de OnePlus 7T gebruikmaakte van de Snapdragon 855 Plus, een iets betere versie van de Snapdragon 855 die de OnePlus 7 gebruikt, melden enkele geruchten dat er geen Snapdragon 865 Plus-chipset aankomt.

Dat blijkt echter niet het geval. Qualcomm zelf heeft namelijk recentelijk bevestigd dat er 'gewoon' een Snapdragon 865 Plus bestaat. Het is aannemelijk dat de 8T over deze nieuwe chip beschikt. Het kan echter ook zijn dat eerdere geruchten vooral een waarschuwing waren de Snapdragon 865 Plus op niet veel toestellen aanwezig zal zijn. Het is simpelweg nog allemaal onzeker op dit moment.

Verder hebben we gelezen dat de OnePlus 8T mogelijk 65W snelladen gaat ondersteunen. Ter vergelijking: de laatste generatie gaat niet verder dan 30W. Een 65W snellaadoptie laat de OnePlus 8T in hetzelfde vaarwater komen als de Oppo Find X2 Pro.

Wel is zo goed als zeker dat er geen McLaren Edition meer komt van de nieuwe OnePlus T-telefoon, iets wat de afgelopen twee jaar wel is gebeurd. Dit durven we te stellen doordat OnePlus niet langer meer een sponsor is van McLaren.

OnePlus 8T: wat we willen zien

Hier is onze wenslijst met verbeteringen die we willen zien van de OnePlus 8T ten opzichte van de reguliere 8-serie van dit jaar. Ook hebben we voor deze lijst gekeken naar wat de concurrentie goed doet en waar ze juist steken laten vallen.

Een betaalbare variant

De OnePlus 7 was de laatste enigszins betaalbare smartphone van OnePlus uit de high-end serie. De prijs van OnePlus-telefoons is de afgelopen jaren met rasse schreden dichter bij die van Apple- en Samsung-vlaggenschepen gekomen

De prijsstijging zorgt ervoor dat fans die niet de hoofdprijs willen betalen voor razendsnelle prestaties in de steek worden gelaten door OnePlus. De OnePlus Nord is voor velen een prima alternatief, al zit er onder meer een minder snelle chip in.

Mede vanwege de onthulling van de Nord hebben we niet al te veel hoop dat er een echt betaalbare OnePlus 8T komt, maar je weet het nooit.

Een telefotocamera

De OnePlus 8 is een prima smartphone, maar we misten één belangrijk aspect: een telefotocamera. Vrijwel altijd mist de reguliere OnePlus-telefoon deze razend handige cameratechnologie.

Om de een of andere reden is OnePlus ervan overtuigd dat gebruikers liever een groothoeksensor en macrosensor hebben dan een telefotocamera, maar daar denken wij toch anders over. De optie hebben om een goede foto van veraf te kunnen nemen, of om je eigen frame te kunnen kiezen zonder fysiek te hoeven bewegen, is ons doorgaans meer waard dan een groothoeksensor, en al helemaal ten opzichte van een macrosensor.

Wil OnePlus serieus de concurrentiestrijd aangaan met opponent Oppo (kijk naar de Oppo Find X2 Neo), dan zal het deze technologie toch echt moeten gaan implementeren.

Draadloos opladen op alle modellen

Een van de verrassende kenmerken van de OnePlus 8 Pro was de ondersteuning voor draadloos opladen. Het bedrijf was voorgaande jaren nog geen fan ervan (te trag), totdat de Pro vrijwel uit het niets draadloos opladen ondersteunde.

De OnePlus 8 dus niet, en we zouden stellen dat, aangezien draadloze oplaadpads steeds meer huizen binnenkomen, het tijd wordt dat ook de reguliere versie over deze technologie beschikt.

Als OnePlus nog steeds het onderscheid tussen de 'basis' en Pro telefoons wil behouden, dan kan het de laatste sneller draadloos laden laten ondersteunen bijvoorbeeld.

Pop-up camera voor de Pro

De OnePlus 7 Pro en 7T Pro hebben beide hun frontcamera's ondergebracht in pop-up modules die verborgen zijn wanneer je ze niet gebruikt. Dit resulteert in een scherm zonder inkepingen of cameragaten, en dat is iets wat we erg kunnen waarderen.

Deze functie is niet meer aanwezig bij de OnePlus 8 en 8 Pro. In plaats daarvan zitten er 'punch-hole' uitsparingen in het scherm.

Deze verandering is begrijpelijk - pop-up mechanismen nemen veel interne ruimte in beslag, en zijn meer geneigd om te breken dan niet-bewegende onderdelen. Toch geven we het pop-up mechanisme de voorkeur vanwege de futuristische looks en het ononderbroken scherm. Hopelijk overweegt OnePlus het om de functie weer te gebruiken, zelfs als daardoor het apparaat groter/zwaarder wordt.

120Hz ververssnelheid op alle toestellen

De OnePlus 8 Pro maakt gebruik van een 120Hz display, tweemaal zo hoog als de standaard 60Hz die we doorgaans gewend zijn van smartphones. Hogere ververssnelheden betekenen een soepelere ervaring wanneer je swipet en scrolt op het display.

De OnePlus 8 moest het doen met 'slechts' 90Hz. Dat is nog altijd een verbetering van wat er normaal op een smartphone aanwezig is, maar gezien de concurrentie nu ook volop experimenteert met hogere ververssnelheden, kan OnePlus de meerderheid voorblijven door de reguliere versie ook een 120Hz paneel te geven.

OnePlus was een van de eerste fabrikanten die in 2019 met een smartphone op de proppen kwam met een hogere ververssnelheid, en is sindsdien een belangrijk pluspunt geweest voor veel modellen van de Chinese fabrikant.