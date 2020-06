OnePlus 8T verschijnt mogelijk met 65W Super Warp Charging

Alle OnePlus smartphones hebben een 'Engineering Mode' die gebruikers in staat stelt om hardwarefunctionaliteiten te kunnen testen. Duiken we wat dieper in op de materie, dan lijkt de fabrikant te werken aan het implementeren van een 65W snellaadstandaard, een Ice Blue kleurversie en er wordt gewerkt aan nieuwe draadloze oortjes.

Ontwikkelaar Lavin Amarnani heeft in de Android 11 bèta namelijk code opgevangen die het bestaan van een 'Super Warp Charger' met 65W laadsnelheid bevestigen. De meest recente smartphones van de Chinese fabrikant zijn in staat om met 30W op te laden (5V 6A), en dat is een formule waar de afgelopen jaren weinig aan verbeterd is. Het is niet voor het eerst dat we over 65W snelladen iets lezen bij OnePlus, aangezien deze oplaadsnelheid ook bij TÜV Rheinland gespot was laatst.

<string name="swrap_charger_test">Super Wrap Charger</string> <string name="fastcharger_swrap">65W Fast Charge</string>

Recente vlaggenschepen zoals de Oppo Find X2 Pro en de Realme X50 Pro ondersteunen ook 65W (10V 6.5A) snelladen. Gezien het feit dat OnePlus nauw met hen samenwerkt, is een implementatie van deze technologie bij nieuwe OnePlus-telefoons zeker niet ondenkbaar. Deze extreme snelheid wordt bereikt door gebruik te maken van een dubbelcellige batterij in het apparaat, die beide afzonderlijk worden opgeladen om het laden te versnellen.

<string name="str_sm8250_color0_title">Onyx Black</string> <string name="str_sm8250_color1_title">Glacial Green</string> <string name="str_sm8250_color2_title">Interstellar Glow</string> <string name="str_sm8250_color3_title">Ultramarine Blue</string> <string name="str_sm8250_color4_title">Ice Blue</string>

De code toont ook alle kleurversies van de OnePlus 8-serie. Daarin valt te zien dat er ook nog ergens een 'Ice Blue' versie moet zijn. Dit is waarschijnlijk een speciale kleureditie die op een later moment onthuld wordt.

XDA Developers heeft ook verwijzingen gespot die te maken hebben met de nieuwe draadloze oortjes van OnePlus. In de bèta wordt 'OnePlus Pods TWS' meerdere malen gespot. Er is ook een verwijzing naar 'oppoPodsService', wat een nieuwe hint kan zijn op het delen van technologie met Oppo. De Oppo Enco Free zijn de premium oortjes van Oppo, en zou mogelijk hardware en/of features kunnen uitlenen aan OnePlus.