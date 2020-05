OnePlus 65W snellader gespot op het web

De smartphones van OnePlus lijken met de dag populairder te worden. Een van de belangrijke eigenschappen van deze telefoons is de oplaadsnelheid. Op dit moment biedt OnePlus 30W snelladen aan bij haar nieuwste modellen. Die 30W is er echter al een tijdje, waardoor je op termijn toch wel verbeteringen zou mogen verwachten. Een nieuwe 65W oplader van OnePlus is gespot op een certificatiesite, wat er zomaar op kan duiden dat de nieuwe OnePlus ultrasnel oplaadt.

Via MySmartPrice zijn details naar boven gekomen over deze OnePlus 65W snellader. De informatie staat op TUV Rheinland, een certificatieplatform. De naam van het product heet 'Power unit supply', maar dat zal waarschijnlijk niet de commerciële naam worden. Ook zien we meer info over de specificaties van de oplader, evenals een OnePlus-watermerk.

De 65W OnePlus snellader kent een stroomafgifte van 65W(10V/6,5A), vergeleken met de huidige 30W (5V/6A) Warp Charge 30T van de OnePlus 8-serie is er dan ook het nodige verbeterd. De ingangsspanning staat op 100-240VAC. Verder toont de lijst modelnummers VCA7JAyH, WC1007Am1JH, and S065AGz. De maximale output is zoals gezegd 65W.

(Image credit: Mysmartprice)

Korte geschiedenis OnePlus oplaadsnelheden

De OnePlus 2 werd geleverd met een USB-C poort, maar kende geen snelladen. De OnePlus 3 daarentegen kwam met 20W snellaadondersteuning genaamd Dash Charge. De volgende upgrade vond pas plaats bij de OnePlus 6T McLaren Edition. Dat toestel was in staat om met 30W opgeladen te worden. De huidige OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro laden net zo snel op.

Nieuwe oplaadsnelheid realistisch

De ontwikkeling van 65W snelladen is zeker niet nieuw. Oppo, dat valt onder hetzelfde moederbedrijf als OnePlus, namelijk BBK Electronics, heeft vrij recent de Oppo Reno Ace 2 uitgebracht. Deze telefoon ondersteunt al 65W snelladen. Bovendien leent OnePlus vaker componenten van Oppo.

Het is voor OnePlus zeker geen overbodige luxe om de laadsnelheid te verhogen. Dit was lange tijd namelijk een van OnePlus' sterke punten, maar de (belangrijkste) concurrentie komt met rasse schreden dichterbij.