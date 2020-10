OnePlus Nord mogelijk officiële naam OnePlus Z

De aanstaande OnePlus Z behoort tot een van de meest langverwachte en besproken telefoons van dit jaar. Een nieuw bericht wijst erop dat de 'Z' in de naam echter verdwijnt als het apparaat op de markt komt.

De eerste echte midranger van de Chinese fabrikant lijkt niet ver weg meer, nu gisteren al gelekt is dat de releasedatum 10 juli lijkt te zijn. De oorspronkelijk verwachte naam was 'OnePlus 8 Lite', maar werd na een tijdje vervangen door 'OnePlus Z'. Met nog ongeveer een maand te gaan tot de officiële lancering, wijzen nieuwe leaks erop dat het toestel waarschijnlijk 'OnePlus Nord' gaat heten. Deze claim wordt bevestigd door Max J. alsook PhoneArena.

OnePlus Nord of OnePlus Z?

Let's play a game! pic.twitter.com/Fqm0sWKxtWJune 8, 2020

In april diende OnePlus een verzoek in om de term 'Nord' in zowel India als in Europa te claimen. Het was een valide term voor productcategorieën zoals koptelefoons, slimme horloges, tv-apparaten, en natuurlijk smartphones. Deze info komt overeen met eerdere geruchten dat er een volledig andere naam verwacht mag worden van de OnePlus Z.

Houd er rekening mee dat het vooralsnog een gerucht is en blijft, aangezien OnePlus nog altijd niets officieel loslaat over de aanstaande midranger. Hoe dan ook ligt er al veel informatie op straat. De globale lancering wordt verwacht op 10 juli. In tegenstelling tot de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zal deze telefoon niet je portemonnee volledig leegtrekken.

Qua specificaties is er naar verluidt een 6,4 inch Super AMOLED display aanwezig, met een Full HD+ resolutie, evenals een ververssnelheid van 90Hz. Onder de motorkap vinden we hoogstwaarschijnlijk een Snapdragon 765G, die onder meer 5G-functionaliteit met zich meebrengt. Aan de achterzijde zijn naar verluidt drie camera's aanwezig, vergelijkbaar met die van de OnePlus 8 zo lijkt het. De frontcamera zit verstopt in het cameragat aan de voorzijde.

De OnePlus Z lijkt een grote concurrent te worden voor de Google Pixel 4a. Het toestel van de Amerikaanse zoekgigant verwachten we ook ergens in de komende weken of maanden.