Exclusief: OnePlus 8T schermspecificaties bevestigd, waaronder hoge verversingssnelheid

Minder dan 24 uur geleden vernamen we dat de OnePlus 8T releasedatum ligt op 14 oktober, en nu kan TechRadar exclusief de details van het OnePlus 8T display onthullen.

TechRadar heeft details op het OnePlus 8T display ontvangen van de CEO van het bedrijf, Pete Lau, terwijl het merk verder werkt naar de lancering van zijn volgende smartphone.

Als eerste is de grootte aan de beurt, waarover Lau het volgende vermeldt: "de OnePlus 8T is uitgerust met een 6,55-inch, 120Hz vloeiend scherm, dat dezelfde grootte heeft als [de] OnePlus 8", wat de smartphone "een zijdezachte weergave-ervaring" moet geven en de "algehele kijk- en game-ervaring aanzienlijk moet verbeteren".

We hebben al gezien dat OnePlus een 120Hz verversingssnelheid aanbiedt, maar de schermtechnologie is beperkt tot een enkele Pro-variant, namelijk de OnePlus 8 Pro.

De OnePlus 8T is de eerste niet-Pro variant die 120Hz krijgt, omdat de smartphone die hij opvolgt - de OnePlus 8 - een 90Hz-display heeft.

Dit suggereert dat we misschien geen OnePlus 8T Pro zullen zien bij de lancering op 14 oktober, wat overeenkomt met geruchten die het bestaan van een Pro-model ontkrachten.

Levensechte kleuren

Lau gaf meer informatie over het display van de OnePlus 8T, waarbij hij het volgende exclusief aan TechRadar vertelde: "Naast 120Hz hebben we voor het eerst een 2,5D flexibel paneel op de OnePlus 8T gebruikt."

"Vergeleken met gewone panelen biedt het 2,5D flexibele scherm een verbeterde lichtdoorlaatbaarheid en kan het een maximale helderheid van 1100 nits bereiken", wat zou moeten resulteren in een geweldig uitziend display, en het zal de voorkant van de smartphone domineren met een screen-to-body ratio van 91,9%.

Grootte: 6,55 inch

Refresh rate: 120Hz

Screen-to-body ratio: 91,9%

Paneel: 2.5D flexible

JNCD: 0.3

DCI-P3 kleurengamma: 100%

Max helderheid: 1.100 nits

Dat betekent dat het OnePlus 8T display meer ruimte inneemt op de telefoon dan de 8 Pro (90,8%), 8 (88,7%) en recentelijk gelanceerde OnePlus Nord (86,7%). We verwachten dus erg dunne schermranden.

Lau beweert dat het OnePlus 8T scherm "de hoogst mogelijke kleurnauwkeurigheid in de industrie" zal bieden, aangezien OnePlus "de panelen door hetzelfde rigoureuze kleurkalibratieproces heeft geleid als de OnePlus 8 serie en een Just Noticeable Color Difference (JNCD) van ongeveer 0,3" heeft bereikt. Dat betekent dat elk detail natuurlijk en levensecht zou moeten lijken.

De OnePlus 8T is ook door DisplayMate's strenge schermtesten gegaan, en het bereikte een algemene beoordeling van A+, hetzelfde als de Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro en iPhone 11 Pro Max. Kortom, het scherm van de 8T ziet er dan ook geweldig uit.

Waarom 120Hz?

We vroegen wat de reden was voor OnePlus om 120Hz naar de OnePlus 8T te brengen, aangezien het met succes 90Hz op alle telefoons vanaf de OnePlus 7 Pro heeft geïmplementeerd.

Lau legt uit: "Het scherm is het meest gebruikte onderdeel van een telefoon... de displayervaring draagt aanzienlijk bij aan de algehele snelle en soepele ervaring."

"Met dat in gedachten heeft OnePlus een QHD+ 90Hz AMOLED scherm geïntroduceerd op OnePlus 7 Pro, het eerste in de industrie, dat zeer goed is ontvangen. Nu hebben we de verversingssnelheid naar 120Hz gebracht voor een nog soepeler displayervaring voor onze eersteklas OnePlus 8T."

"Door de technologische ontwikkeling en de verbetering van de productietechnologie zijn we in staat om 120Hz naar een breder scala van onze producten te brengen, waardoor we de beste displaytechnologie en -ervaring aan nog meer mensen kunnen bieden."

Dat zou moeten betekenen dat de OnePlus 8T zijn relatief concurrerende prijspunt in de markt zal kunnen behouden, maar er zijn geruchten dat hij misschien duurder is dan de OnePlus 8.

Zal de OnePlus 8T op zichzelf gelanceerd worden?

Betekent dit dat de schermtechnologie van de OnePlus 8 Pro wordt doorgegeven aan de OnePlus 8T en dat er op 14 oktober geen OnePlus 8T Pro komt?

Sommige geruchten suggereren dat de 8T Pro kan bestaan, maar andere zeggen het tegenovergestelde, en er is nog geen bericht van OnePlus over een andere smartphone. Het zou dus goed mogelijk zijn dat de OnePlus 8T alleen zal verschijnen.

Er is nog een kans dat hij niet alleen is, want er gaan geruchten dat de OnePlus Nord N10 5G in omloop is. Dat toestel zou echter alleen voor de VS zijn, aangezien de OnePlus Nord daar nooit in de verkoop is gegaan.

Veel langer moeten we gelukkig niet wachten. Op 14 oktober mogen we kennismaken met de OnePlus 8T en eventueel een of meerdere andere smartphones.