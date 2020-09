OnePlus 8T en 8T Pro zo goed als bevestigd door foutje op OnePlus website

We waren er niet helemaal zeker van dat er een OnePlus 8T zou komen, aangezien er erg weinig uitgelekte info is verschenen tot nu toe, maar het lijkt erop dat een belangrijke bron het bestaan van de telefoon per ongeluk heeft bevestigd. Die belangrijke bron is niemand minder dan OnePlus zelf in dit geval.

Zoals gezien door de prominente leaker Evan Blass, heeft OnePlus kort enkele handleidingen voor onaangekondigde smartphones online gezet op zijn eigen site. Dit waren de OnePlus 8T, 8T Pro, twee nieuwe versies van de OnePlus Nord, en een ander apparaat met codenaam 'SS9805'. Dat laatste toestel zou wel eens de OnePlus Watch kunnen zijn, waarover we recent meer informatie gezien hebben.

OnePlus put up guides for some unannounced devices:- OnePlus 8T [https://t.co/AYKJrfU7gL]- OnePlus 8T Pro [https://t.co/zGBNtGLFdj]- OnePlus Nord N100 [https://t.co/SmDJnuqJZS]- OnePlus Nord N105g [https://t.co/PMFibiTLLm]- Codename "SS9805" [https://t.co/wNGWqyVEae]September 11, 2020

Blass gaf links naar alle handleidingen, maar ze zijn niet langer beschikbaar. OnePlus heeft ze vermoedelijk verwijderd zodra ze werden opgemerkt, wat aangeeft dat ze nog niet live hadden moeten gaan.

Dat betekent dat we de gidsen niet kunnen gebruiken om meer informatie over de telefoons te verzamelen, maar gezien Blass' reputatie zijn we er relatief zeker van dat dit juiste informatie is. Hij staat er immers om bekend een van de meest betrouwbare leakers ooit te zijn.

Hoe staat het met de Pro?

Een vroeg lek suggereerde dat er geen OnePlus 8T Pro zou zijn en alleen de 'standaard' 8T, maar dit nieuwe lek lijkt dat tegen te spreken. Misschien zien we dan toch twee nieuwe smartphones in de serie.

Both of these Nord models will be even more budget-friendly, I'm told, with the /pricier/ of the two SKUs -- the 5G model -- costing around 300 euros.September 13, 2020

Blass geeft ook meer informatie over de twee nieuwe Nord apparaten, die de codenamen 'N100' en 'N105g' hebben. Blijkbaar zullen deze telefoons betaalbaarder zijn dan de eerste Nord telefoon, wat overeenstemt met info van andere bronnen. Naar verluidt zou slechts een van deze toestellen 5G-connectiviteit hebben.

We verwachten dat de OnePlus 8T en 8T Pro in oktober worden aangekondigd, aangezien het bedrijf de neiging heeft om een jaarlijkse cyclus te hanteren. We zouden de nieuwe OnePlus Nord modellen dan ook kunnen zien, maar dat kan ook later gebeuren. Gezien het feit dat die reeks pas dit jaar is gelanceerd, kunnen we ons nog niet op voorgaande jaren baseren om lanceringsdata te bepalen.