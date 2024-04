OnePlus 13 krijgt misschien vernieuwd design met gebogen display

We zeiden in onze OnePlus 12 review dat dit toestel "cool" is en met dat in gedachten zijn we dan ook zeker benieuwd naar wat de OnePlus 13 ons gaat bieden qua design. Nu schijnt dat één van de nieuwe designelementen misschien een vernieuwd, gebogen display zal zijn.

Deze informatie komt vanuit de betrouwbare leaker Yogesh Brar (via Android Authority). De leaker stelt dat OnePlus en Oppo van plan zijn om gebogen micro-quad-panelen te gebruiken op hun aankomende smartphones. Deze technologie schijnt onderweg te zijn naar nieuwe flagship en middenklasse toestellen.

De "quad" in micro-quad refereert naar een display dat aan alle vier de kanten gebogen is. We hebben door de jaren heen meer dan genoeg telefoons gezien met gebogen randen aan de twee lange zijdes, maar dit nieuwe concept zorgt dus ook aan de korte zijdes voor gebogen randen en moet de overgang van scherm naar frame soepeler maken.

Het display van de OnePlus 12 had al gebogen randen aan beide lange zijdes, maar niet aan de boven- en onderkant. Dit zogenaamde vernieuwde design zou dus zeker wel voor een merkbaar verschil zorgen. De Xiaomi 14 Ultra is een voorbeeld van een telefoon die al zo'n design met vier gebogen randen heeft uitgeprobeerd. Op dat toestel werd het een All Around Liquid Display genoemd.

Wat weten we tot nu toe?

Het is nog redelijk vroeg voor geruchten over de OnePlus 13. De OnePlus 12 werd immers pas in januari wereldwijd gelanceerd. Het is dan ook waarschijnlijk dat de aankomende smartphone ergens aan het begin van 2025 zal verschijnen. Natuurlijk kan het toestel wel weer eerder worden aangekondigd in China, misschien al in december van dit jaar.

We hebben wel al één leak voorbij zien komen die suggereert dat er een redelijk belangrijke camera-upgrade aankomt. Diezelfde leaker gaf ook nog aan dat het unieke design van het camerasysteem aan de achterkant van de OnePlus 12 misschien niet zal terugkeren op de OnePlus 13.

Diezelfde leak claimt ook dat de OnePlus 13 zal beschikken over de aankomende Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4-processor, maar dat komt niet echt als een verrassing. Deze Qualcomm-chip van de volgende generatie is nog niet officieel aangekondigd, maar Qualcomm komt elk jaar met nieuwe flagship-chips uit en we verwachten de Snapdragon 8 Gen 4 dan ook rond oktober te zien.

Andere geruchten hebben het over een 2K-scherm (met dezelfde resolutie van 1.440 x 3.168 pixels als op het huidige vlaggenschip) en een veiligere, ultrasonische vingerafdruksensor. Gedurende de rest van het jaar zullen er ongetwijfeld nog veel meer leaks en geruchten over de OnePlus 13 naar voren komen.