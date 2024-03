OnePlus 13 krijgt misschien verbeterde camera's en een nieuw design

Het is natuurlijk nog vroeg voor leaks over de OnePlus 13, aangezien de OnePlus 12 pas sinds februari beschikbaar is, maar we horen toch nu alweer de eerste geruchten over de volgende flagship van OnePlus. We kunnen waarschijnlijk grote veranderingen op het gebied van de camera's verwachten.

Dat is tenminste wat de leaker Digital Chat Station heeft gesuggereerd in een post op Weibo (via NotebookCheck). Deze leaker claimt dat het design en de kwaliteit van de camera's zal worden veranderd.

Er is nog niet heel veel specifieke informatie gedeeld over de mogelijke veranderingen en we hebben hier natuurlijk ook te maken met een vertaling van een Chinese tekst (dus er kan wat verloren zijn gegaan bij het vertalen), maar het lijkt erop dat het herkenbare camerasysteem van de OnePlus 12 wat veranderingen zal ondergaan.

Digital Chat Station geeft specifiek aan dat er aan de 50MP-hoofdcamera en de periscoopcamera wordt gewerkt. De periscoopcamera op de OnePlus 12 is een 64MP-camera met 3x optische zoom.

Er zijn een aantal veranderingen die misschien redelijk voor de hand liggen. OnePlus is een onderdeel van Oppo en Oppo heeft inmiddels alweer betere camera's toegevoegd aan zijn Oppo Find X7 Ultra flagship. Het gaat daarbij onder andere om een andere 50MP-hoofdcamera en twee 50MP-periscoopcamera's, waarvan één met 6x optische zoom. Het is dus zeker mogelijk dat de OnePlus 13 één of een aantal van deze camera's zal krijgen.

Krachtiger en veiliger

Digital Chat Station heeft het overigens niet alleen over de mogelijke camera-upgrades voor de OnePlus 13 gehad. We kregen van deze leaker namelijk ook nog te horen dat de OnePlus 13 waarschijnlijk voorzien zal zijn van een Snapdragon 8 Gen 4-processor. Dat komt niet echt als een verrassing, want het huidige model beschikt over de Snapdragon 8 Gen 3. Als de nieuwe telefoon echter ook weer ergens tussen december en februari verschijnt, dan kan het weer een van de eerste telefoons zijn met die nieuwe chip.

Verder gaf dit lek ook aan dat de OnePlus 13 een 2K-scherm zal hebben (net als het huidige model) en een ander lek vanuit een andere leaker op Weibo (Smart Pikachu, via GSMArena) claimt dat het toestel een ultrasonische vingerafdruksensor zal hebben. Ultrasonische sensoren worden al gebruikt door sommige andere smartphones zoals de Samsung Galaxy S24 en ze zijn over het algemeen veiliger en betrouwbaarder optische sensoren zoals degene in de OnePlus 12.

We nemen deze geruchten nog maar wel met een korreltje zout, maar het klinkt in ieder geval wel alsof de OnePlus 13 op meerdere vlakken een flinke upgrade kan worden voor de OnePlus 12. We waren overigens wel fans van het design van de OnePlus 12, dus we zijn erg benieuwd wat OnePlus precies zal veranderen aan het design.