Xiaomi 14 Ultra belooft grensverleggende fotografie-ervaring aan extreem hoge prijs

Traditiegetrouw lanceert Xiaomi vandaag zijn serie premium telefoons voor 2024. Dit jaar bestaat die slechts uit twee telefoons: de Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Ultra. Een Lite-versie of Pro-versie zijn er niet meer. Dit is wel meteen de eerste keer dat wij de Ultra-versie ook kunnen kopen. Beide telefoons zetten sterk in op een eersteklas camera-ervaring en opnieuw is er een partnership met Leica. De Xiaomi 14 Ultra kan een sterke concurrent zijn voor de Samsung Galaxy S24 Ultra en dat mag ook wel, aangezien hij een adviesprijs heeft van maar liefst 1499,9 euro.

Hieronder vind je alvast de belangrijkste specificaties van de Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Ultra.

Swipe to scroll horizontally Specs Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra Afmetingen 71,5 x 152,8 x 8,2 mm 75,3 x 161,4 x 9,2 mm Gewicht 193 g 220 g Besturingssysteem Android 14 met HyperOS Android 14 met HyperOS Schermgrootte 6,36 inch 6,73 inch Resolutie 1.200 x 2.670 pixels (3000 nits helderheid) 1.440 x 3.200 pixels (3000 nits helderheid) Refresh rate 1 - 120Hz AdaptiveSync Pro 1 - 120Hz AdaptiveSync Pro CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12GB 16GB Opslag 256GB/512GB 512GB Camera's achteraan 50MP (primair), 50MP (ultrawide), 50MP (telefoto, 3,2x zoom) 50MP (primair), 50MP (ultrawide), 50MP (telefoto, 3,2x zoom), 50MP (periscoop, 5x zoom) Selfiecamera 32MP 12MP Batterij 4.610mAh met 90W-snelladen 5.000mAh met 90W-snelladen Prijs 990,9 euro 1.499,9 euro

Xiaomi 14 Ultra met vier geavanceerde 50MP-camera's

Primaire camera: 23mm, 50MP, f/1,63 - f/4,0 variabel diafragma, 1-inch sensor

Groothoekcamera: 12mm, 50MP, f/1,8 met 122° kijkhoek

Zwevende telefotocamera: 75mm (3,2x zoom), 50MP, f/1,8

Periscoopcamera: 120mm (5x zoom), 50MP, f/2,5

De Xiaomi 14 Ultra belooft de ultieme camera-ervaring dankzij zijn vier 50MP-camera's achteraan. Net zoals de Samsung Galaxy S24 Ultra is hij uitgerust met een hoofdcamera, ultra-wide en twee telefotocamera's. Op die manier zou je voor elke situatie de perfecte camera hebben.

De hoofdcamera van 50MP maakt niet alleen gebruik van een enorme 1-inch sensor, maar is ook uitgerust met een variabel diafragma. Dit zorgt ervoor dat de belichting nauwkeurig aangepast kan worden en verbetert de HDR. Verder volgt de Xiaomi 14 Ultra de bekende aanpak van Samsung door twee telefotocamera's te gebruiken. De eerste biedt 3,2x zoom en de tweede 5x zoom.

Video is daarnaast een belangrijke focus voor de Xiaomi 14 Ultra. Elke camera ondersteunt namelijk 8K-video bij 30fps. Hoewel dit niet enorm nuttig is, maakt dit de telefoon wel toekomstbestendig. Verder is er ondersteuning voor HDR-video-opname in 10-bit Rec.2020. Dit moet zorgen voor verbeterde highlights en schaduwweergave tegenover de vorige generatie.

Afgezien van de camera's krijg je alle specificaties die je verwacht op een premium Android-smartphones in 2024. Binnenin zit de Snapdragon 8 Gen 3, 16GB RAM en maar liefst 512GB opslag. Vooral dat laatste is opmerkelijk, aangezien de meeste flagships beginnen bij 256GB opslag. Die hogere opslag is hier wel nodig, aangezien 8K-videobestanden enorm veel opslagruimte in beslag nemen. Het display is eveneens uitstekend. De Xiaomi 14 Ultra heeft een 6,73-inch AMOLED-display met een variabel refresh rate tussen 1 en 120Hz en maximale helderheid van 3000 nits. Hoewel dat helderder is dan de displays van Samsung, Apple en Google, ziet alles boven de 2000 nits er meer dan helder genoeg uit.

Gek genoeg heeft de batterij een kleine downgrade gekregen tegenover de Xiaomi 13 Pro van vorig jaar. De capaciteit van 5.000mAh is geen verrassing, maar het 90W-snelladen wel, aangezien de goedkopere Redmi Note 13 Pro Plus 120W-snelladen ondersteunt. Het is ook niet meteen duidelijk waarom Xiaomi het snelladen hier beperkt tot 90W. Voor 1499,9 euro verwacht je het beste van het beste en de batterij is het enige onderdeel niet aan die standaarden voldoet.

Ten slotte houdt Xiaomi vast aan de bekende combinatie van vier Android-updates en vijf jaar security-updates. Hiermee zit de Xiaomi 14 Ultra op gelijke hoogte met de OnePlus 12, maar loopt hij natuurlijk achter op de zeven jaar updates van Google en Samsung.

Xiaomi 14 biedt topprestaties in zakformaat

Primaire camera: 23mm, 50MP, f/1,6, 1/1,31-inch sensor

Groothoekcamera: 12mm, 50MP, f/2,2 met 115° kijkhoek

Telefotocamera: 75mm (3,2x zoom), 50MP, f/2,0

De Xiaomi 14 wordt gepresenteerd als de kleinere versie van de Xiaomi 14 Ultra die nog steeds een topklasse camera-ervaring levert. De upgrades tegenover de Xiaomi 13 zijn echter niet enorm. De adviesprijs is een tientje goedkoper dan vorig jaar en bedraagt 990,9 euro.

Net zoals de Ultra-versie is de Xiaomi 14 uitgerust met geavanceerde 50MP-camera's. Je verliest hier de 5x-periscoopcamera en de andere drie camera's zijn voorzien van minder geavanceerde sensoren en kleinere diafragmas. Laat je dus niet misleiden door de megapixels, aangezien elke camera van de Xiaomi 14 Ultra betere specificaties heeft. 8K-video is hier ook alleen beschikbaar op de primaire camera.

Het display van de Xiaomi 14 meet 6,36 inch en dat is niet geheel toevallig hetzelfde formaat als bij de Xiaomi 13. Zowel de piekhelderheid van 3000 nits als het dynamische refresh rate van 1Hz tot 120Hz zijn hetzelfde in vergelijking met de Xiaomi 14 Ultra. Net zoals vorig jaar is het display volledig plat, zonder gebogen zijkanten.

De prestaties en het updatebeleid van beide telefoons lopen ten slotte (ongeveer) gelijk. De Xiaomi 14 is uitgerust met dezelfde Snapdragon 8 Gen 3 en 12GB RAM. De opslagcapaciteit begint hier wel nog bij 256GB, maar er is ook een versie met 512GB beschikbaar. Op vlak van updates krijg je hier dezelfde garantie op vier Android-updates en vijf jaar security-updates.

Een snufje AI

Natuurlijk mag AI niet ontbreken in 2024. Erg origineel zijn de AI-functies van Xiaomi weliswaar niet en zijn bijna uitsluitend verbonden aan fotobewerking. Wie bekend is met de Samsung Galaxy S24 zal nu een gevoel van déjà vu hebben.

Een eerste functie heet AI Portait. Dit zorgt ervoor dat je de achtergrond van een portretfoto van een persoon kan aanpassen. Dit gebeurt aan de hand van jouw eigen input. Zo kan je vragen om de achtergrond te veranderen naar een gebergte, oerwoud of kerstfeestje. De tweede functie heet AI Expansion en lijkt wat op de Generative Edit van Samsung. Met AI Expansion kan je namelijk extra achtergrond toevoegen aan een bestaande foto.