Opslaggeheugen iPhone 12 zou beginnen bij 64GB

We hebben bijna een compleet beeld van wat we nu van de iPhone 12 kunnen verwachten, maar er is altijd meer. Het laatste lek suggereert dat de opslagopties gaan beginnen bij 64GB voor de goedkopere modellen.

Dat is volgens de bekende tipgever Jon Prosser op Twitter, die zegt dat je de 5,4-inch iPhone 12 Mini en de 6,1-inch standaard iPhone 12 met 64GB, 128GB of 256GB interne opslag kunt verkrijgen.

Naast het benadrukken van de vermoedelijke opslagcapaciteiten, ondersteunt dat ook het gerucht dat de kleinste iPhone inderdaad de iPhone 12 Mini zal worden genoemd, wat de eerste keer zou zijn dat Apple de Mini naamgeving op een van zijn smartphones gebruikt.

Dit zijn de beste iPhones van het moment

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5thThe shipment includes: iPhone 12 mini 5.4(Definitely the final marketing name) -64/128/256iPhone 12 6.1-64/128/256Event on October 13, as I mentioned before.September 29, 2020

De Pro-modellen - dus de 6,1-inch iPhone 12 Pro en de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max - zullen op hun beurt beginnen bij 128 GB aan opslagruimte, zegt Prosser. De tipgever heeft onlangs een paar goede, maar ook slechte voorspellingen gemaakt op vlak van Apple-nieuws gaat. Deze lekken lijken alleszins zeer plausibel (de iPhone 11 begint bijvoorbeeld ook met 64GB aan ruimte).

Volgens de bronnen van Prosser zullen de iPhone 12 Mini en de iPhone 12 op 5 oktober naar de distributeurs worden verzonden, wat betekent dat ze klaar zijn om te verzenden na het Apple evenement dat we verwachten op 13 oktober.

De tweet bevatte geen informatie over de verzending van de duurdere Pro-modellen. De kans is groot dat deze nog een paar weken niet in de winkels liggen, gebaseerd op wat we hebben gehoord over vertragingen in de productie.

De lancering van de iPhone 12 ligt al achter op schema, omdat we deze nieuwe toestellen gewoonlijk begin september zien. Apple gaf zelf al toe dat de iPhone 12 later dan verwacht zou worden onthuld, maar we zouden nu niet lang moeten wachten.

We verwachten dat de prestaties en de camera's zoals gewoonlijk zullen verbeteren, hoewel het mogelijk is dat sommige premium functies - waaronder een 120Hz-scherm en een LiDAR-scanner - exclusief voor het duurste model (iPhone 12 Pro Max) zullen zijn.