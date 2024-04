Gerucht rond batterijen iPhone 16 wijst op goed én slecht nieuws

De afgelopen jaren heeft Apple een geweldige batterijduur weten te leveren op zijn grootste toestellen. Het lijkt erop dat de iPhone 16 Pro Max deze trend zal voortzetten, maar de iPhone 16 Plus misschien niet.

Deze informatie is gebaseerd op gelekte batterijcapaciteiten van OvO Baby Sauce OvO op het Chinese sociale mediaplatform Weibo (via Phone Arena). Deze bron claimt dat de iPhone 16 Pro Max schijnbaar een 4.676mAh-batterij zal hebben en dat betekenen dat die batterij 5,7% groter is dan de 4.422mAh-batterij in de iPhone 15 Pro Max. Dat is geen gigantische verbetering, maar aangezien de iPhone 15 Pro Max al erg lang meegaat en de iPhone 16 Pro Max waarschijnlijk gebruik zal maken van een nog efficiëntere A18 Pro-chip, klinkt dit toch veelbelovend.

Het aankomende toestel schijnt volgens geruchten ook een iets groter 6,9-inch scherm te krijgen en dat kan de batterij natuurlijk iets sneller leegtrekken. Toch denken we dat hij uiteindelijk even lang of langer mee zal gaan dan die van de iPhone 15 Pro Max als deze leak accuraat blijkt te zijn.

Helaas geen grotere batterij voor elk model

Volgens dit lek zou de iPhone 16 Plus maar een 4.006mAh-batterij krijgen en die zou dus 8,6% kleiner zijn dan de 4.383mAh-batterij in de iPhone 15 Plus. Als dat waar is, dan zou dat erg jammer zijn. In onze iPhone 15 Plus review gaven we aan dat dit toestel "de beste batterijduur op de markt" leverde. Een daling van 8,6% zien we bijgevolg liever niet.

De batterijcapaciteiten van de andere twee iPhone 16-modellen zijn natuurlijk ook gelekt. De iPhone 16 schijnt een 3.561mAh-batterij te krijgen en die is 5,8% groter dan de 3.367mAh-batterij van de iPhone 15. Dat model gaat er dan het meest op vooruit.

Als laatste zou de iPhone 16 Pro een 3.355mAh-batterij krijgen en die zou dan maar 2% groter zijn dan de 3.290mAh-batterij in de iPhone 15 Pro. Dat is tenminste nog steeds een verbetering, maar aangezien deze telefoon volgens geruchten een groter scherm krijgt dan zijn voorganger (en de standaard iPhone 16, die volgens dit lek een grotere batterij krijgt), hadden we toch wel op een grotere verbetering gehoopt.

Natuurlijk is al deze informatie nog niet officieel bevestigd, dus raden we je aan om hier voor nu nog een beetje sceptisch over te blijven. Toch komt deze informatie wel grotendeels overeen met een eerder batterijlek van de iPhone 16. Het enige verschil met dat eerdere lek is dat de iPhone 16 Pro toen niet werd genoemd.

Nu er dus twee bronnen het over deze batterijcapaciteiten hebben en ze geen tegengestelde informatie bevatten, lijkt de kans redelijk groot te zijn dat deze cijfers kloppen. In dat geval kunnen we voor de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro Max mooie verbeteringen voor de batterijduur verwachten, terwijl de iPhone 16 Pro misschien een vergelijkbare batterijduur zal bieden als zijn voorganger, ondanks de iets grotere batterij, en de iPhone 16 Plus teleurstellend kan worden qua batterijduur.