Gelekte case onthult ontwerp nieuwe iPhone SE

De kans bestaat dat we dit (of volgend) jaar een nieuwe iPhone SE te zien krijgen. Een nieuw uitgelekt hoesje is extra bewijs hiervoor en onthult dat de telefoon een moderner design zal hebben. De info is afkomstig van @MajinBuOfficial (via Notebookcheck) en toont een case voor de iPhone SE die de oude homeknop met Touch ID-sensor weglaat en een notch toevoegt aan de bovenkant van het display. Achteraan zien we een uitsparing voor één cameralens.

De meest recente iPhone SE dateert van 2022 en heeft een ronduit antiek ontwerp vergeleken met andere smartphones. Hij is namelijk gebaseerd op de iPhone 8 die in 2017 is gelanceerd, maar die telefoon had eigenlijk hetzelfde ontwerp als de iPhone 6 die in 2014 uitkwam. Het is dus niet overdreven als we zeggen dat de meest recente iPhone SE een ontwerp heeft dat tien jaar oud is.

Hoewel er geruchten waren dat de nieuwe iPhone SE het ontwerp van de iPhone 15, inclusief het Dynamic Island, zou overnemen, lijkt dat niet zo te zijn. Volgens dit lek zal hij meer weg hebben van de reguliere iPhone 14.

Een rollercoaster

These images of the cases of the new iPhone SE 4 show the possible design which apparently will be different from what I described previously pic.twitter.com/Q6HJGLCGhnMarch 30, 2024 See more

We hebben het de afgelopen maanden nogal druk gehad met geruchten over de vierde iPhone SE. Het derde model verscheen in maart 2022 en omdat we twijfelden over de verkoopcijfers, dachten we dat dit wel eens de laatste iPhone SE zou kunnen zijn.

Na wat meer recente lekken lijkt het erop dat het toestel weer op de planning van Apple staat. Een roadmap wijst op een lancering ergens in 2025 en dat is niet de enige keer dat we dat jaartal hebben gezien.

Het lijkt er verder op dat deze goedkopere iPhone zich zal aansluiten bij de rest van de serie door over te stappen op een OLED-scherm. De telefoon zou ook een USB-C-poort moeten hebben, aangezien dit verplicht is vanwege een nieuwe Europese wetgeving.

Vorige maand zagen we ten slotte een aantal gelekte afbeeldingen waarop het nieuwe ontwerp van de iPhone SE te zien zou zijn en die komen aardig overeen met de hoesjes in dit lek. Als je alles bij elkaar voegt, lijkt het er steeds meer op dat Apple wel degelijk werkt aan een nieuwe iPhone SE.