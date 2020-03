Apple AirPower draadloze oplader zou opnieuw ontwikkeld worden

Gezien alle indrukwekkende apparaten die Apple in de loop van de jaren heeft uitgebracht, zou je denken dat een draadloze oplader geen probleem mag zijn. De draadloze AirPower-oplader bewees echter het tegendeel. Deze draadloze oplader is bedoeld om tegelijk je iPhone, Apple Watch en AirPods op te laden, maar de ontwikkeling van het apparaatje is na anderhalf jaar stopgezet in maart 2019. Apple lijkt AirPower nu een tweede kans te geven.

Dat gerucht komt van Jon Prosser, een leaker met een goede reputatie. In een tweet liet hij weten dat het AirPower-project weer is opgepikt, maar dat er alsnog geen garantie is dat we de gadget ooit gaan zien.

Apple zou momenteel proberen, "de spoelen opnieuw te ontwikkelen om beter met de warmte om te gaan" en zou werken aan een prototype van AirPower.

AirPower isn’t dead 👀The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2March 22, 2020

In een vervolgtweet zei Prosser dat geen van de huidige prototypes, de Apple Watch ondersteunt. Dat zou ook het grootste struikelblok zijn, omdat Apple geen AirPower wilt lanceren zonder mogelijkheid om de Apple Watch op te laden.

Deze problemen klinken aannemelijk, want toen de AirPower eerder in ontwikkeling was, waren er meldingen van oververhitting. Wat het struikelblok van Apple Watch betreft, zullen de meeste concurrerende draadloze laders twee in plaats van drie apparaten opladen, hoewel er al enkele exemplaren zijn waar ook dat laatste mogelijk is.

Aangezien Apple in het verleden al eenmaal heeft gefaald en het klinkt alsof de AirPower nog steeds met soortgelijke problemen te kampen heeft, zouden we denken dat de kans groot is dat hij nog steeds niet wordt gelanceerd.

Maar het geeft ons wel enige hoop dat er op een dag een officiële manier is, om de meeste van je Apple gadgets op één oppervlak op te laden. Misschien zien we AirPower nog wel op tijd verschijnen voor de iPhone 12.

Via PocketNow