Apple verbiedt sideloaden iOS apps voor Mac M1 gebruikers

Apple werkt er hard aan om meer iOS-applicaties beschikbaar te maken voor macOS-gebruikers. Dankzij de M1-chip in de nieuwe Macs is het mogelijk om iOS-apps te draaien, en daar pakte Apple dan ook flink mee uit tijdens de aankondiging van deze producten.

Hoe anders is de situatie enkele maanden later. Apple perkt nu juist de mogelijkheden wat betreft het draaien van iOS-apps op macOS in. De fabrikant verbiedt het nu namelijk om iOS-applicaties te sideloaden, zo meldt 9to5mac.

Apple maakte het makkelijk voor ontwikkelaars om hun iOS-applicaties te laten draaien op macOS. De MacBook Air M1, MacBook Pro M1 en Mac Mini M1 zijn gebouwd op dezelfde ARM-architectuur als Apple's smartphones en tablets. iOS-applicaties kunnen dan ook draaien zonder dat Catalyst nodig is. Ontwikkelaars die hun applicaties op macOS willen draaien, hoeven niet eens de code aan te passen, ze moeten het alleen 'toestaan'.

Niet alle ontwikkelaars zijn even enthousiast om met hun iOS-app in de Mac App Store te belanden. Zelfs grote bedrijven als Google en Facebook houden voorlopig de boot af. Er was echter een manier om dit probleem te omzeilen voor macOS-gebruikers. Je kon namelijk IPA-bestanden handmatig installeren via iMazing, waarna iOS-apps alsnog op Macs gezet konden worden. Apple heeft dit nu echter geblokkeerd in de bèta-versies voor ontwikkelaars en de open varianten van macOS 11.2.

Apple grijpt in

Apple's beslissing om in dit geval in te grijpen is vervelend, maar sluit eigenlijk perfect aan bij hoe de fabrikant doorgaans controleert wat de gebruiker wel en niet kan doen.

Hoewel macOS een iOS-app direct kan laten draaien zonder poespas, betekent dit niet dat de ervaring in de buurt komt bij wat de ontwikkelaar voor ogen had. De app was immers bedoeld voor een kleiner scherm en een display met touch-ondersteuning.

Als een app-ontwikkelaar denkt dat zijn iOS-applicatie niet goed draait op Mac, dan is dat een goede reden om deze optie niet te gebruiken. Op die manier blijft negatieve feedback bijvoorbeeld bespaard.

Er is echter ook een positieve noot te melden in deze situatie. Apple heeft momenteel nog niets gedaan met IPA-bestanden die al geïnstalleerd of gedownload zijn. Volgens 9to5Mac kunnen gebruikers nog altijd deze applicaties installeren zolang het IPA-bestand vóór 15 januari is binnengehaald. Reeds geïnstalleerde applicaties blijven werken.

Aangezien de Apple M1 Macs nog vrij nieuw zijn, is het wellicht slechts een kwestie van tijd voordat meer ontwikkelaars hun iOS-programma's officieel in de Mac App Store gaan uitbrengen, als ze eenmaal de tijd hebben gehad om eventuele aanpassingen door te voeren.