Sony hint naar komst PSVR 2 voor PS5

Nu de PS5 eindelijk uit is, lijkt het erop dat Sony de aandacht wil verplaatsen naar de opvolger van PlayStation VR: er is mogelijk een PSVR 2 op komst.

In een recentelijk verschenen interview met het Japanse AV Watch (via Nibel op Twitter), zegt Hideaki Nishino (Sony Interactive Entertainment) dat we mogelijk een eigen VR-ervaring gaan zien voor de PS5, die anders is dan de PSVR-hardware op de PS4. "Ik zou graag zien dat de PS5 een VR-ervaring krijgt die geschikt is voor de PS5", zei Nishino. "Ik kan hier verder niets over zeggen, maar ik kijk ernaar uit [lacht]."

Next-gen PSVR

(Image credit: Sony)

Hoewel de PSVR-hardware en -games op de PS5 werken door middel van backwards compatibility, heeft Sony bevestigd dat er geen nieuwe PSVR-games op de nieuwe PlayStation zullen verschijnen.

Sony heeft niet officieel aangekondigd dat er een opvolger voor PSVR aankomt, toch lijkt het er op dat het bedrijf werkt aan een nieuwe virtual reality ervaring voor de next-gen hardware.

Eerder had het er alle schijn van dat de opvolger van PSVR niet snel zou verschijnen. Hopelijk duurt het niet al te lang meer voordat Sony ons inlicht over de toekomstplannen van VR. Voor nu zullen we moeten afwachten.