PSVR 2 zal volgens Sony niet snel verschijnen

Sony heeft verduidelijkt dat we in de nabije toekomst geen PSVR 2-headset hoeven te verwachten voor de PlayStation 5.

In een interview met The Washington Post zegt Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, dat PlayStation in virtual reality gelooft, maar dat fans nog wel een aantal jaren moeten wachten tot er een opvolger komt voor de PSVR-bril.

Komt het dit jaar? Nee. Komt het volgend jaar? Nee. Jim Ryan, CEO Sony Interactive

"Ik denk dat we meer dan een paar minuten van de toekomst van VR afzitten", zegt Ryan. "PlayStation gelooft in VR. Sony gelooft in VR en we geloven echt dat VR een belangrijk onderdeel van interactief entertainment wordt. Komt het dit jaar? Nee. Komt het volgend jaar? Nee. Maar komt het ooit? Wij denken van wel. We zijn erg blij met alle ervaring die we hebben opgedaan met PlayStation VR en kijken uit naar wat de toekomst brengt."

De PSVR heeft meer dan vijf miljoen exemplaren verkocht sinds de release in oktober 2016. De VR-headset is ook compatibel met de nieuwe PS5, waarvoor je bij Sony gratis de benodigde adapter kunt aanvragen.

Virtual reality is nog steeds een enthousiast makende technologie en de meest immersieve manier om videogames te ervaren. Vanwege de dure hardware en de benodigde speelruimte zal het even duren voordat (vrijwel) iedere gamer een VR-headset in huis heeft.

De Oculus Quest 2 heeft geprobeerd om VR toegankelijker te maken, maar ook de mogelijke PSVR 2 zou kunnen bijdragen aan het mainstream maken van virtual reality.

Reality check

De PS5 kampt al een ongekend hoge vraag, waarbij de pre-orders die van de PS4 overtreffen. Sony verwacht dat de voorraad van de PS5 schaars zal zijn op de dag van lancering. Pre-orders van de PS5 zijn al uitverkocht en consumenten grijpen mogelijk mis bij de release van de console op 19 november.

We hebben de PS5 uit mogen pakken en geven onze eerste indruk. Meer interessante content volgt terwijl de lancering nadert. We houden je ook op de hoogte van alles wat je moet weten over de Xbox Series X en S, dus houd TechRadar in de gaten voor al jouw next-gen behoeften.