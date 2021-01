Apple werkt aan abonneedienst voor podcasts

Nu grote namen in de techwereld, zoals Spotify en Twitter, investeren in podcasts, is het aanbod van deze serieuze audioshows nog nooit zo hoog geweest. Het lijkt erop dat Apple heeft opgelet en hierop in wil spelen.

Bloomberg brengt de scoop dat Apple van plan is om een premium podcastabonnement te lanceren in 2021. Het zou daarnaast investeren in exclusieve programma's.

Doorgewinterde Apple-gebruikers weten waarschijnlijk dat dit geen nieuw gerucht is: Bloomberg bracht dit nieuws eerder in 2019. Het lijkt niet iets te zijn waar Apple haast mee heeft.

Het lijkt het perfecte moment om een abonneedienst van de grond te krijgen, nu er zoveel andere diensten van Apple op tafel liggen. Om zoveel mogelijk Apple in je leven te krijgen, heeft het bedrijf bovendien Apple One in het leven geroepen.

Podrace

Dit betekent overigens niet dat je voortaan moet betalen voor de huidige podcasts waar je graag naar luistert. Apple zou haar nieuwe podcasts enkel beschikbaar kunnen maken als je er een paar euro per maand voor ophoest. Het is mogelijk dat Apple podcasts van grote namen opkoopt en deze achter een betaalmuur plaatst. Andere premium podcastfuncties zouden bepaalde bonusinhoud of het vooruitluisteren van nieuwe afleveringen kunnen zijn.

Bloomberg gaat niet te veel in op hoe de podcastdienst eruit zou kunnen zien, maar nu Spotify haar eigen aanbod uitbreidt, wil Apple niet achterblijven.

Podcasts zijn aanvankelijk via Apple's hardware en software bekend geworden. De naam van de podcast is namelijk afkomstig van de iPod.

Via SlashGear