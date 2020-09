Apple One abonnementsdienst: releasedatum, prijs en nieuws

Apple One is de nieuwste abonnementsdienst van de tech-gigant uit Cupertino die enkele van de grootste producten van Apple combineert in één pakket.

De dienst werd aangekondigd op het Apple Event van 2020 en bevat iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus en de nieuwste dienst van Apple, Apple Fitness Plus, die dagelijkse workouts en geavanceerde fitness tracking aanbiedt.

De dienst kost €14,95 voor een individueel abonnement en €19,95 voor een gezin. Apple biedt ook een proefperiode van 30 dagen aan voor nieuwe klanten.

De essentie

Wat is het? Een allesomvattende abonnementsdienst van Apple.

Een allesomvattende abonnementsdienst van Apple. Wanneer wordt het uitgegeven? Najaar 2020 (oktober/november)

Najaar 2020 (oktober/november) Hoeveel zal het kosten? €14,95 voor een individueel plan

We hoorden in augustus voor het eerst over Apple One, nadat Bloomberg een bericht had geplaatst waarin ze hadden gesproken met "mensen met kennis van het project". Volgens het bericht zou Apple One bestaan uit "een reeks bundels waarmee klanten zich kunnen inschrijven in verschillende diensten van het bedrijf tegen een lagere maandelijkse kost".

(Image credit: Apple)

Apple One: releasedatum

De gebundelde abonnementsdienst werd aangekondigd op het Time Flies-evenement van september en wordt naar verluidt uitgerond in oktober, al is er nog geen exacte releasedatum gelost op het event.

Er is weinig dat Apple tegenhoudt om er op eender welk moment live mee te gaan, aangezien het niet meer is dan een software update.

De releasedatum van oktober werd initieel geopperd door Bloomberg, nadat ze met insiders hadden gesproken en met iOS-code en domeinregistraties voor de website die recent aan het licht gekomen zijn ziet een late releasedatum er vrij waarschijnlijk uit.

(Image credit: Apple)

Apple One: prijs

Apple One is opgesteld om klanten geld te besparen, alsook om meer nieuwe gebruikers naar de abonnementen van Apple te lokken.

Tijdens het evenement leerden we dat de prijs start bij €14,95 voor een individueel plan, en voor een gezinsabonnement wordt het €19,95. Er is ook nog een premium-plan voorzien, maar dat is enkel toegankelijk voor gebruikers uit de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Dat is meer dan een abonnement voor Netflix natuurlijk, maar het idee hierachter is dat je een Netflix-equivalent krijgt in de vorm van Apple TV Plus (€4,99/maand), samen met Apple Music (€9,99/maand), Apple Arcade (€4,99/maand) en iCloud, wat zoveel kan kosten als €9,99/maand indien je voor het opslagplan van 2TB gaat.

Hier is de complete opsomming van Apple:

Individueel bevat Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, en 50GB iCloud-opslag voor €14.95 per maand.

bevat Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, en 50GB iCloud-opslag voor €14.95 per maand. Family bevat Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, en 200GB iCloud-opslag voor €19,95 per maand, en kan worden verdeeld tussen 6 familieleden.

Bij het bekijken van de cijfers zien we dat een individueel plan je zo €6 per maand bespaart, terwijl het gezinsplan hier nog wel kan oplopen tot veel meer als je de verschillende accounts van je gezinsleden in het achterhoofd houdt.

Er is ook een bonus voor mensen die in het bezit zijn van een Apple Card, want zij krijgen een 3% cashback bonus als ze Apple One betalen via deze kredietkaart.

Als je deze diensten dus allemaal individueel betaalt, dan moet je hier niet lang over nadenken.

De beste Apple Music, Apple Arcade en Apple TV plus deals van vandaag Apple Apple Music € 9,99 /mnd Bekijken bij Apple

Apple One: diensten

Apple One bundelt de bestaande abonnementen in een gelaagd streamingpakket. De dienst houdt Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus en een nieuwe abonnementsdienst in die virtuele fitnesslessen aanbiedt voor jouw iPhone, iPad en Apple TV.

Ben je niet vertrouwd met de abonnementsdiensten van Apple? Hier krijg je een kort overzicht van alle platformen waar je je voor kan inschrijven:

Apple Music

Apple Music is het antwoord van Apple op Spotify, met een grote muziekbibliotheek van rond de 50 miljoen nummers over een heel brede reeks genres.

Je kan er gebruik van maken via jouw smartphone, muziekstreamer, TV of computer, en ook via de Apple HomePod door gebruik te maken van de spraakbediening met Siri.

Naast het streamen van muziek kan je er ook terecht voor podcasts en het Apple 1-radiostation (vroeger bekend als Beats 1), en ook stations die gericht zijn op popmuziek en country.

Prijzen variëren, met een goedkoop plan voor studenten van €4,99, terwijl een individuele account €9,99 per maand kost. Er is ook een gezinsformule voor zes mensen, die neerkomt op €14,99.

De inclusie van Apple Music in de Apple One-abonnementsdienst kan het streamingplatform de nodige boost geven in zijn strijd om de beste muziekstreamingdienst ter wereld te worden. Met 72 miljoen gebruikers in vergelijking met de 130 miljoen van Spotify heeft het echter nog een lange weg voor de boeg.

Apple TV Plus

De Apple TV-streamingdienst is de meest recente toevoeging in de lijst van diensten van Apple, met een aanzienlijke originele programmatie voor een kleine maandelijkse prijs (€4,99). Ook al was het aanbod bij de lancering vrij beperkt, toch is de dienst erin geslaagd om gradueel andere shows en programma's te voorzien los van het (bijzondere) The Morning Show waarmee het van start ging.

Het is niet perfect geïmplementeerd, aangezien het werd samengesmolten met de Apple TV-app en het niet duidelijk is wat mee in de dienst zit en wat je moet kopen. Je krijgt een jaar gratis toegang tot deze dienst bij het aankopen van een nieuwe iPhone, iPad, Mac of Apple TV, dus het is zeker de moeite waard om er gebruik van te maken bij het aankopen van een nieuw stuk hardware.

(Image credit: TechRadar / Apple)

Apple Arcade

Apple Arcade is een betalend abonnement voor iOS-spelletjes. Voor de prijs van €4,99 krijg je toegang tot 100+ indie-spelletjes die je kan spelen op jouw iPhone, iPad, MacBook of Apple TV. Geen van deze spelletjes zijn waanzinnige AAA-kwaliteitsgames, maar eerder kleinere en meer beperkte spellen die je kan spelen op een gemiddelde iPhone of iPad. Er zitten wel leuke titels bij, zoals Sayonara Wild Knights, en een mix van exclusieve titels (Card of Darkness) of ports van bestaande games (Enter The Gungeon). Je kan zelfs een PS4 DualShock of Xbox One-controller aansluiten om de gameplay te verbeteren.

Apple News Plus

Apple News Plus geeft je toegang tot over 300 kwaliteitsvolle digitale magazines en premium kranten in de Apple News-app. Deze dienst is voorlopig enkel beschikbaar in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

(Image credit: Apple)

Hoe zit het met de Apple Fitnessdienst?

Apple heeft ook een abonnementsdienst aangekondigd voor interactieve workouts, net zoals die van Peloton.

Details zijn momenteel nog schaars, maar van wat we tot nu toe hebben gezien kunnen we uitmaken dat het een dienst is die vooraf opgenomen workouts laat zien en synchroniseert met jouw Apple Watch. Het is toegankelijk op een reeks toestellen, zoals de iPhone, iPad en Apple TV, en het ziet ernaar uit dat de dienst zich richt op mensen die thuis sporten.

Peloton heeft zijn diensten gericht op Apple-gebruikers (het lanceerde een toegewijde Apple Watch-applicatie slechts enkele maanden geleden, en de nieuwe Peloton Bike+ kan met een enkele druk op de knop worden gekoppeld aan een Apple Watch), dus het krijgt een sterke concurrent, zeker als Apple onder de maandelijkse kost van Peloton zou gaan.