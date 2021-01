Samsung Galaxy S21 serie officieel: goedkoper dan de S20

De Samsung Galaxy S21 smartphones zijn eindelijk onthuld, en ze vormen de standaard voor 2021: een trio van krachtige toestellen met mooie schermen, 5G-connectiviteit, en bij het meest krachtige toestel ondersteuning voor de S Pen.

De driedelige Samsung Galaxy S21-reeks volgt de lineup van vorig jaar: een standaard S21-model, een grotere S21 Plus, en de premium (en duurdere) S21 Ultra. De smartphones werden door twee andere, nieuwe producten vergezeld bij de lancering: de Samsung Galaxy Buds Pro, als rivaal voor de AirPods Pro, en Samsung Galaxy SmartTag trackers als Tile-alternatief.

Het grootste nieuws is misschien wel dat elke versie goedkoper is dan zijn Samsung Galaxy S20-tegenhanger van vorig jaar, al zijn hun specificaties in ruil wel een beetje naar beneden getrokken.

De prijs van de Samsung Galaxy S21 begint bij 849 euro. De Samsung Galaxy S21 Plus start bij 1.049 euro, en voor de S21 Ultra wordt het 1.249 euro. Dat komt neer op een prijsverschil van tussen de 50 en 100 euro ten opzichte van de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra die in 2020 werden uitgegeven.

Om de prijs te drukken zijn de Samsung S21 en S21 Plus voorzien van Full HD+ AMOLED-schermen (met respectievelijke groottes van 6,2 inch en 6,7 inch) in plaats van de WQHD+ resolutie die we in de S20-smartphones terugzien. Gelukkig hebben ze beide wel een beeldverversing van maximaal 120Hz.

Ze beginnen ook bij 8GB RAM, in tegenstelling tot de 12GB die standaard in hun 5G-voorgangers zat. Anderzijds hebben ze beide een krachtige Exynos 2100 chipset en minimaal 128GB opslaggeheugen. Daar komt dan nog eens een batterij van 4.500mAh bij in de S21, en eentje van 4.800mAh voor de S21 Plus.

Een ander belangrijk punt van aandacht is dat de Samsung Galaxy S21 voorzien is van een achterkant gemaakt uit polycarbonaat. Samsung zelf noemt het 'Glasstic', een term die we kennen van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. De rest van de S21-lijn kent wel een glazen achterzijde.

De Samsung S21 en S21 Plus hebben grotendeels dezelfde camera-opstelling van vorig jaar, met 10MP hoofdcamera's, 64MP telefotocamera en 12MP groothoekcamera's (de S21 Plus verliest wel zijn time-of-flight-sensor).

Er zijn echter wel enkele verfijningen aangebracht aan de camerasoftware waar mensen voor moeten opletten. Zoom Lock zorgt bijvoorbeeld voor 'statief-achtige stabiliteit' als je inzoomt tot 30x, wat nog altijd de naam 'Space Zoom' krijgt. Single Take is terug en analyseert nu meer beelden per seconde zodat je uit meer stills kan kiezen, samen met een slow-motion-opname.

De Samsung Galaxy S21 Ultra (links), Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 (Image credit: Samsung)

Video is nu nog krachtiger, met een Director's View dat je live thumbnails geeft en laat wisselen tussen lenzen terwijl je opneemt. Een nieuwe Vlogger View-modus geeft je de mogelijkheid om simultaan met zowel je voorste als achterste camera videobeelden op te nemen (een functie die eerder al in onder andere de LG Wing 5G is verschenen). Ook kan je hiermee met meerdere microfoons geluid registreren. Je kan nu ook eindelijk frames van hoge resolutie uit 8K-video's halen en deze gebruiken als aparte afbeeldingen.

De Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt dit allemaal, met nog een boel extra's.

Samsung Galaxy S21 Ultra: nieuwe koning van de smartphones

De Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Samsung)

De Samsung S21 Ultra heeft dit jaar nog meer te bieden dan zijn lager geprijsde soortgenoten dankzij de Exynos 2100 chipset, 12GB RAM en 128GB opslaggeheugen om mee te starten, een batterij van 5.000mAh, en als belangrijkste, ondersteuning voor de S Pen. De stylus van Samsung zal afzonderlijk worden verkocht en kan in optionele hoesjes worden opgeborgen (er is geen intern opbergmechanisme zoals bij de Galaxy Note 20-reeks).

Anderzijds is het 6,8 inch AMOLED-scherm het enige in de lineup dat de WQHD+ resolutie haalt. In tegenstelling tot de S20 Ultra kan de nieuwe Ultra wel 120Hz én WQHD+ resolutie tegelijkertijd aan. Eerder moest je in dit geval kiezen tussen de hoogste resolutie of beste beeldverversing.

De topklasse smartphone heeft echter nog een voordeel ten opzichte van de andere toestellen in de reeks: hij heeft twee telefotocamera's achteraan: eentje met een 3X optische zoom, en eentje met een 10X, wat voor veel vastere beelden zorgt als er wordt ingezoomd. De andere camera's achteraan zijn de 108MP hoofdcamera en 12MP groothoeklenzen. De selfiecamera is 40MP, en elke camera op het toestel kan 4K-beelden maken tegen 60fps.

Samsung S21: effent het pad voor 2021

De Samsung Galaxy S21 (Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy S21-reeks lanceerde een maand eerder dan normaal, want de vlaggenschepen van Samsung verschijnen normaal tegen het einde van februari rond het Mobile World Congress. Aangezien MWC 2021 is uitgesteld naar het einde van juni (als het al niet later wordt) had Samsung de mogelijkheid om zijn vlaggenschepen iets vroeger te water te laten en zo de koers te bepalen voor 2021.

De Samsung Galaxy S21 line-up kan hiermee een standaard vormen voor de rest van het jaar, zeker als het op de prijzen aankomt: elke smartphone met een hogere prijs zal iets strenger worden beoordeeld. Het is niet de eerste smartphone met een prijsverlaging ten opzichte van het model van het jaar daarvoor: de Google Pixel 5 was merkbaar goedkoper dan de Pixel 4, en ondanks het feit dat ze enkele intrigerende functies hebben laten vallen, zijn we toch fan van deze beslissing.

We zullen moeten afwachten hoe de andere vlaggenschepen van dit jaar hun strategie gaan bijsturen om de meer betaalbare Samsung Galaxy S21-toestellen bij te blijven.