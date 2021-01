HP onthult nieuwe reeks thuiswerkproducten tijdens CES 2021

De eerste virtuele uitvoering van het techevent CES is in volle gang. HP heeft een nieuwe reeks laptops aangekondigd en speelt in op het feit dat er door de pandemie steeds meer wordt thuisgewerkt.

Een van de aankondigen was de komst van vernieuwingen op de professionele laptoplijn: de HP Elite Dragonfly G2 en de HP Elite Dragonfly Max. De originele HP Elite Dragonfly was volgens ons het "ultieme business ultrabook" en waardeerden we dan ook met vijf uit vijf sterren.

(Image credit: HP)

De HP Elite Dragonfly G2 heeft krachtige specificaties en een premium uiterlijk. Er wordt beweerd dat het de lichtste en compactste converteerbare businesslaptop ter wereld is. Het apparaat weegt minder dan een kilo, waardoor het geschikt is voor iedereen die veel onderweg is. Naar verluidt zijn tachtig procent van de mechanische onderdelen gemaakt uit gerecycleerde materialen.



De Dragonfly G2 beschikt over een 11de generatie Intel-processor en de nieuwste geïntegreerde graphics. Ook zal het nieuwe model beschikken over 5G of 4G LTE. Het is nog niet bekend wat het model zal kosten. De verwachting is dat de Elite Dragonfly G2 in februari zal verschijnen. De Dragonfly Max moet in maart volgen.

(Image credit: HP)

De nieuwe Envy

Dit jaar is er een trend zichtbaar als het gaat om 16:10-schermen. De nieuwe HP Envy 14 volgt deze trend. Het apparaat wordt beschreven als "draagbare persoonlijke creatieve studio" en heeft een touch IPS-scherm met elf procent meer weergaveruimte dan de traditionele 16:9-laptops, wat een enorme verbetering kan zijn als je gelimiteerd bent tot één scherm.

De nieuwe HP Envy 14 zal beschikken over de 11de generatie Intel-processoren en ten hoogste de Nvidia GeForce GTX 1650 Ti met zich meedragen. Geavanceerde thermische oplossingen moeten voorkomen dat het apparaat oververhit raakt. HP belooft tot 16,5 uur batterijduur, wat een enorme verbetering is ten opzichte van de vorige HP Envy 13. Dat apparaat hield het ongeveer 10 uur vol in onze tests en ontving een erg goede waardering. De Envy-reeks heeft dus een goede fundering opgebouwd.



De nieuwe Envy 14 beschikt over een fysieke sluitklep voor de webcam, een microfoon en een mute-knop. Ook is er 'Enhanced Lighting' aanwezig, wat moet leiden tot betere verlichting tijdens videomeetings. 'AI Noise Removal' moet ervoor zorgen dat lawaai op de achtergrond wordt onderdrukt tijdens videochats.

In februari van dit jaar moet de HP Envy 14 verschijnen voor een startbedrag van 999 dollar. Europese prijzen zijn nog niet bekend.

(Image credit: HP)

Meer bewegen, minder stress

Naast nieuwe monitors en laptops heeft HP ook een aantal andere producten geïntroduceerd. De HP Elite Wireless Earbuds zijn ontworpen om gemakkelijk te schakelen tussen videovergaderingen op je computer naar mobiele apparaten voor het luisteren naar muziek. De oortjes komen met noise cancelling, waardoor je kunt werken in luidruchtigere omgevingen, zoals treinen en cafés. De HP Elite Wireless Earbuds kunnen in een bundel worden gekocht met de HP Elite Dragonfly Max, maar kunnen ook los worden gekocht. De draadloze oortjes moeten in april verschijnen voor zo'n 199 dollar.



HP heeft ook de HP 635 aangekondigd: een kleine draadloze muis die door middel van bluetooth kan worden verbonden. Daarnaast brengt het bedrijf een HP Renew 15.6 inch rugzak en een laptoptas op de markt, waarin je jouw laptop en andere benodigdheden mee kunt dragen. De tassen zijn gemaakt van gerecycleerde plastic flesjes. Beide tassen moeten in februari verschijnen.