Beste webcams 2020: De beste keuzes voor thuiswerk

De beste webcams zijn de meest essentiële tools als je thuis werkt met een desktopcomputer. Ze zijn niet alleen bedoeld voor videoconferenties met klanten en collega's, maar ook voor contact met vrienden en familie.

Terwijl de laptops al zijn uitgerust met vrij goede camera's, hebben desktopgebruikers nog steeds een webcam nodig. Met onze hulp vind je een van de beste webcams die aan je behoeften voldoet, of je nu content maakt voor YouTube of gewoon contact wil houden met je vrienden.

Omdat er genoeg opties zijn, hebben we een lijst gemaakt van de beste webcams die 2020 te bieden heeft. Of je nu iets wilt met een 4K resolutie, iets dat 360 graden kan draaien of uitgerust is met een kwalitatieve microfoon, je zult iets vinden dat aan je wensen voldoet.

De beste webcams

1. Logitech StreamCam

De beste voor contentcreatie

Resolutie: 1080p | Functies: Slimme auto-focus en belichting, AI gezichtstracking, 9:16 verhouding, ingebouwde elektronische beeldstabilisatie, USB-C

Handig voor contentcreatie

Gezichtstracking

Auto-focus

Duur

Onze eerste keuze is meer dan alleen een webcam. De Logitech StreamCam is namelijk niet alleen nuttig voor videoconferenties, videochatten met familie en vrienden, en live streaming van je games. Deze functierijke 1080p webcam heeft veel tools die je kan gebruiken bij het maken van content, waaronder autofocus, slimme belichting, gezichtsherkenning, tot 60fps framerate, en een omkeerbaar ontwerp zodat je foto's en video's kunt maken in 9:16-formaat. Je kunt hem zelfs op een statief monteren en hij gebruikt USB Type-C voor snelle en efficiëntere video-overdrachtssnelheden.

2. Microsoft LifeCam HD-3000

Goedkoop en ideaal voor Skyp

Resolutie: 720p | Functies: Kleurcorrectie,noise-cancelling

Goedkoop

Maximaal 720p

De Microsoft LifeCam Studio is een van de beste webcams die er zijn. Hij is gericht op pro-gebruikers met grote beeldschermen en beschikt over een vertrouwde configuratie van 1080p opname en 720p live-videobellen. Hij draait 360 graden en kan worden gemonteerd op een statief met autofocus. De breedbandmicrofoon levert kristalheldere audio en het TrueColor-systeem van Microsoft zal de belichting dynamisch verschuiven zodat je goed verlicht blijft. Dit is een uitstekende keuze voor conferenties en prestaties.

3. Razer Kiyo

Een lichtpunt in je stream

Resolutie: 1080p | Features: Ringverlichting,compatibel met XSplit en OBS

Handig ringlicht

Makkelijk in gebruik

Duur

De Razer Kiyo ziet er misschien vreemd uit, maar het is nog steeds een van de beste webcams die er zijn voor streaming, wat ongelofelijk populair is in deze tijd. Met de Razer Kiyo heeft Razer veel van de toeters en bellen die meer premium webcams bieden weggehaald, en zich in plaats daarvan gericht op wat het meest belangrijk is voor game streamers en YouTube vloggers: goede beeldkwaliteit en verlichting door middel van een ringlicht. Je hoeft niet veel tijd te besteden aan het configureren van de stream, sluit gewoon de Razer Kiyo aan en ga aan de slag.

(Image credit: Logitech)

4. Logitech C922 Pro Stream

Logitech's nieuwste webcam is klaar voor de strijd

Resolutie: 1080p | Functies: Achtergronden verwijderen, Low-light correctie, 720p/60fps video tijdens een stream, Stereo audio, autofocus, automatische lichtcorrecties

Uitstekend bij weinig licht

Kan achtergrond weghalen

Ondersteunt 720p/60fps streaming

Hetzelfde ontwerp als de C920

Geen RealSense

De Logitech G922 Pro Stream heeft hetzelfde stijlvolle ontwerp als zijn voorganger, de C920, maar is dit keer vooral interessant voor gamers. De C922 beschikt nog steeds over een uitstekende 1080p-videokwaliteit, geweldig voor het hosten van videogesprekken, en de automatische low-light correctie maakt het een fantastische cam voor streaming met de lichten uit. Hij heeft bovendien nog een functie waarmee hij automatisch je achtergrond kan wegwerken.

5. Microsoft LifeCam Studio

Een pro camera voor professionals

Resolutie: 1080p | Functies: Kleurcorrecite, hi-fi microfoon, Skype

Brede kijkhoek

Breedband microfoon

Duur

Specifiek voor bedrijven

Het is niet de meest aantrekkelijke webcam, maar de LifeCam Studio is ook niet echt ontworpen om aantrekkelijk te zijn. In plaats daarvan is hij gemaakt voor zakelijke conferenties en presentaties, met zijn 1080p opname, 720p live videogesprekken en breedbandmicrofoon voor een kristalhelder geluid. Dit is een serieus accessoires, eentje dat een krachtige pc nodig heeft voor maximale instellingen. Hij ondersteunt onder andere TrueColor-systeem van Microsoft, dat de belichting dynamisch verschuift zodat je goed verlicht blijft.

Lees de volledige review: Microsoft LifeCam Studio

6. Logitech Brio Webcam

4K in een webcam

Resolutie: 2160p | Functies: 4K-opname, 5X HD Zoom, Windows Hello, HDR

4K Ultra HD

Windows Hello

Iets te veel van het goede?

Heb je wel eens met afschuw naar een webcam gekeken omdat hij niet op het niveau zit van de camera van je smartphone? De Logitech Brio is misschien wel de webcam die je nodig hebt. Met een 4K UHD-resolutie en HDR heeft de Logitech Brio een aanzienlijk betere beeldkwaliteit dan menig concurrent. Als dat nog niet genoeg is, beschikt hij ook over Windows Hello-functionaliteit en een eenvoudig te gebruiken statief zodat je hem eender waar kan installeren.