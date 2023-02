Logitech Brio 300 webcam

Wie op zoek is naar een degelijke eerste webcam kan niet fout gaan met de Logitech Brio 300. De beeldkwaliteit is beter dan op eender welke laptop, er is duidelijk nagedacht over het design en de eenvoudige software maakt het plaatje compleet. Als we één minpunt moeten aanduiden, dan is dat de ingebouwde microfoon. Op dat vlak doet de ingebouwde mic van je laptop het waarschijnlijk wel beter.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat we allemaal massaal op zoek ging naar een webcam omdat al onze fysieke meetings door digitale werden vervangen. Inmiddels zijn we drie jaar verder en kunnen de meesten weer gewoon op kantoor werken, maar een goede webcam is nog steeds een slimme investering.

Ook Logitech volgt dat motto en staat al jaren bekend om zijn Brio-webcams. Die serie kreeg aan het begin van 2023 een nieuw lid, met name de Logitech Brio 300. Deze webcam met ecologisch randje is bedoeld als instapmodel, maar laat je niet misleiden door die term. De Brio 300 is mogelijk de webcam waar jij al jaren naar op zoek bent.

Logitech Brio 300: Prijs en beschikbaarheid

De Logitech Brio 300 is sinds midden januari 2023 beschikbaar in Nederland en België via de webshop van Logitech (opens in new tab) zelf of verschillende retailers. Hij krijgt een adviesprijs van 79,99 euro en is beschikbaar in drie kleuren: wit, zwart en zalmroze.

(Image credit: Logitech)

Logitech Brio 300: Specs en software

Logitech Brio 300 specs Videoresolutie: 2MP-camera voor maximaal Full HD (1920 x 1080) bij 30fps

Verbinding: USB-C

Autofocus: Nee, vaste focus

Kijkhoek: 70 graden

Zoom: 1x zoom

Belichting: RightLight™ 2 with HDR

Mic: Enkelvoudige microfoon

Accessoires: Privacyklepje

Standaard: Clip

Op vlak van design slaat de Logitech Brio 300 de nagel op de kop. Ten eerste is het fijn dat je de keuze hebt uit drie kleuren en dat je niet vastzit aan een saai grijszwart ontwerp. Daarnaast is hij is gemaakt van 48 procent gerecycleerd plastic, wat een leuke extra is voor de milieubewuste consument.

Daarnaast is er een handig privacyklepje zodat je er zeker van bent dat niemand met je meekijkt wanneer de camera uitstaat. Het zorgt ook voor een dubbele zekerheid wanneer je camera uitstaat tijdens een meeting, maar je toch twijfelt of de anderen je ook echt niet zien.

Dankzij de handige standaard met clip past de Logitech Brio 300 op ongeveer elke laptop en monitor die je maar kan bedenken. We gebruikten hem zelf op onze redelijk dunne 14-inch laptop en zelfs daarop bleef hij stevig staan. In de clip zelf zit ook een soort rubberen antislipmateriaal dat goed zijn werkt doet. We konden onze laptop volledig dichtklappen en zelfs dan bleef de webcam op exact dezelfde plaats staan.

(Image credit: Logitech)

De enige manier om de Logitech Brio 300 te verbinden met je systeem is met USB-C-kabel die vastzit in de webcam. Op dit punt heeft wel bijna elke laptop of pc een USB-C-aansluiting, waardoor we niet echt kunnen zeuren dat er geen traditionele USB-A-aansluiting is. Gebruikers die echter een heel oude pc of laptop hebben, vallen hierdoor wel uit de boot (of moeten een docking station kopen). Bij onze laptop met Windows 11 werd de webcam steeds meteen herkend. Zelfs wanneer de kabel niet aangesloten was toen we in een Teams-meeting gingen, moesten hem gewoon inpluggen zonder eerst Teams volledig opnieuw op te starten.

Tot slot is het zeker handig om de bijbehorende LogiTune-software te installeren (opens in new tab). Die moesten we vreemd genoeg zelf zoeken op de website van Logitech. Het zou bijvoorbeeld handiger zijn als je meteen een melding krijgt bij het aansluiten van de webcam. Als je niet weet dat de software LogiTune heet, kan die zoektocht iets langer duren dan verwacht.

Eens de software geïnstalleerd is, kan je enkele beeldinstellingen van de Logitech Brio 300 aanpassen (helderheid, witbalans, verzadiging...). Wij vonden dat de automatische instellingen prima waren, dus we voelden de nood niet om zelf iets aan te passen. Je kan ook je agenda koppelen met LogiTune zodat de app je een melding geeft wanneer een meeting van start gaat zodat je met één druk op de knop meteen kan deelnemen.

(Image credit: Logitech)

Logitech Brio 300: Video en audio

De Logitech Brio 300 maakt gebruik van een 2MP-camera met een kijkhoek van 70 graden. Combineer dit met de standaard die je naar boven en beneden kan verstellen, en je bent er vrijwel zeker van dat je volledig in beeld past. Inzoomen is hier niet mogelijk. Als je die ene verwaarloosde plant op dat kastje op de achtergrond nog niet hebt weggedaan, dan zal je vanaf dat moment bekendstaan als de plantenkiller van je team.

Door de 2MP-camera krijg je maximaal Full HD-video bij 30fps. Voor digitale meetings is dat prima, aangezien het beeld wel altijd helder genoeg wordt. Waar de ingebouwde webcam van onze laptop vaak ons halve hoofd in de schaduw liet staan, waren we met de Logitech Brio 300 wel altijd goed te zien. Dit zorgt er wel voor dat hij minder geschikt is voor streamers en content creators die graag hun live reacties filmen in de hoogst mogelijke kwaliteit. Voor thuis- en kantoorgebruik is hij wel perfect.

(Image credit: Logitech)

Als we één minpunt moeten noemen, dan is dat wel de audiokwaliteit. De meeste duurdere webcams van Logitech hebben twee of zelfs vier ingebouwde microfoons, maar dat Brio 300 moet het doen met één microfoon. Nu is dit natuurlijk een instapmodel en moeten er ergens features geschrapt worden, dus we vinden dit een logische keuze.

De audio van de Logitech Brio 300 is niet dramatisch slecht, maar de kans dat hij het beter doet dan de ingebouwde mic van je laptop is relatief klein. We hebben audio opgenomen met de mic in onze laptop en in de webcam met als conclusie dat we iets luider en helderder klonken door onze laptop. Desktopgebruikers moeten geen afzonderlijke microfoon aankopen, want je bent wel duidelijk genoeg te horen. Onze gesprekspartners hebben namelijk geen enkele keer geklaagd dat we slecht te horen. Laptopgebruikers vergelijken daarentegen beter even wat er beter klinkt zodat ze kunnen beslissen welke mic ze gaan gebruiken.

Logitech Brio 300: Conclusie

Wie op zoek is naar een degelijke eerste webcam kan weinig fout doen met de Logitech Brio 300. De beeldkwaliteit is beter dan op eender welke laptop, er is duidelijk nagedacht over het design en de eenvoudige software maakt het plaatje compleet. Als we één minpunt moeten aanduiden, dan is dat de ingebouwde microfoon. Op dat vlak doet de ingebouwde mic van je laptop het waarschijnlijk wel beter.