Beste videoconferentiesoftware 2021: betaalde en gratis oplossingen voor bedrijven

Verbeteringen in technologie zorgen ervoor dat videoconferentiesoftware toegankelijker en betaalbaarder is geworden. De software maakt videobellen beschikbaar voor iedereen en kan makkelijk toegepast worden op iedere werkplek. Iets dat steeds belangrijker is geworden tijdens de aanhoudende pandemie.

Videoconferenties zorgen ervoor dat vergaderingen online kunnen plaatsvinden, zonder zorgen over technische problemen, toegankelijkheid of hoge kosten. En dat terwijl werknemers veilig vanuit huis of onderweg kunnen werken.

Daarnaast zijn er steeds meer zorgen over de ecologische voetafdruk van (vlieg)reizen en is het volkomen logisch dat bedrijven op zoek gaan naar oplossingen om online face-to-face te communiceren. Dat is beter dan toegeven aan de vervuilende kosten voor het bedrijf en het milieu als je werknemers dwingt om naar dezelfde locatie te komen.

Het doorsnee aanbod voor consumenten, zoals Facetime en Skype, heeft ervoor gezorgd dat videocommunicatie een genormaliseerd onderdeel is geworden van het gespreksproces. Het is de verwachting dat bedrijven deze technologie steeds meer zullen omarmen vanwege de huidige norm van veelvuldig thuiswerken.

Hier volgen de beste oplossingen voor videoconferenties op de markt.

(Image credit: LogMeIn)

1. GoToMeeting Videoconferenties op zakformaat Redenen om te kopen + Handig voor je smartphone + Goede apps + VoIP-upgrade

GoToMeeting is een onafhankelijke online conferentieservice, die wordt aangeboden door LogMeIn. Zoals verwacht biedt de software audio- en videoconferenties, evenals de optie om je scherm te delen.

Een van de functies waarmee GoToMeetings zich onderscheidt, is dat het makkelijk op je telefoon te gebruiken is: je kunt een vergadering opstellen en starten vanaf je smartphone. Sommige grotere softwaremakers ondervinden hier vaak nog problemen mee. Er zijn ook instellingen om de gespreks- en beeldkwaliteit te verhogen en om nieuwe deelnemers snel en makkelijk uit te nodigen.

Mobiele apps worden apart aangeboden voor Android en iOS. Deze apps hebben beide erg positieve reviews vergeleken met andere providers die moeite hebben om de balans te vinden tussen kwaliteit en bruikbaarheid op smartphones.

Bijna alle standaardfuncties zijn beschikbaar in het Professional-abonnement, dat 12,50 euro per maand kost (of 10,75 euro per maand als je voor een jaar betaalt). Zelfs de limiet van 150 deelnemers is hoog. De meeste bedrijven hebben hier dan ook genoeg aan.

Een Business-optie is beschikbaar voor 17 euro per maand (of 14,33 euro per maand als je voor een jaar betaalt). Dit plan biedt de mogelijkheid om tot 250 medewerkers te laten deelnemen en bevat een paar admin-functies en tekentools. Een Enterprise-optie is beschikbaar en biedt de mogelijkheid om met maximaal 3.000 deelnemers te vergaderen.

Lees hier onze volledige review: GoToMeeting

(Image credit: RingCentral)

2. RingCentral Video Videoconferentiesoftware voor op kantoor Redenen om te kopen + Uitgebreide functies + Integraties + Sterke analyses + Solide prestaties

Elk van de abonnementen van RingCentral omvat het volledige scala aan standaardfuncties. Deze omvatten onder meer het plannen en opnemen van videogesprekken, het delen van schermen en annotaties, evenals ingebouwde chatfuncties.

De grootste functie van RingCentral is ongetwijfeld de integratie met Slack, Google Workspace en Microsoft 365. Dit betekent dat gebruikers gesprekken kunnen plannen en rechtstreeks vanuit deze platforms kunnen beginnen. Gebruikers kunnen hun agenda ook integreren met het RingCentral-platform en eenvoudig hun agenda voor de dag visualiseren. Deze platformonafhankelijke integratie maakt RingCentral ideaal voor bedrijven die al Slack, Google Workspace of Microsoft 365 gebruiken voor digitale samenwerking.

Het analysedashboard van RingCentral is een andere krachtige functie waarmee beheerders het gebruik van de service kunnen volgen en prestatieproblemen kunnen lokaliseren tot op de exacte locatie, ISP, netwerk en eindpunt. Een dergelijke diepgaande analytische analyse is ongebruikelijk en maakt RingCentral vooral aantrekkelijk voor organisaties waar videokwaliteit en prestaties een prioriteit zijn.

Over het algemeen is RingCentral Video een solide speler, die hoogwaardige videoconferentiesoftware voor bedrijven biedt. Het zit boordevol functies, biedt een hoge mate van beheerderscontrole en is geoptimaliseerd om met webbrowsers te werken, waardoor de behoefte aan extra applicaties en software tot een minimum wordt beperkt.

Lees hier onze volledige review: RingCentral Video

(Image credit: Microsoft)

3. Microsoft Teams Videoconferenties met Microsoft 365-integratie DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Visit Site Redenen om te kopen + Volledige Microsoft 365-integratie + Tot 10.000 deelnemers + Uitnodigingen plannen + Bijschriften + Vervaagde achtergrond

Binnen dezelfde applicatie kunnen gebruikers met Microsoft Teams video- of audiovergaderingen plannen met een persoon of een team. Beheerders kunnen ook webinars en grote vergaderingen organiseren met maximaal 10.000 deelnemers.

Volledige integratie met Microsoft 365 betekent dat oproepen eenvoudig kunnen worden gepland en uitnodigingen kunnen worden gedeeld binnen de organisatie. En dat terwijl externe gasten kunnen deelnemen vanuit hun webbrowser zonder de applicatie te downloaden.

Microsoft Teams biedt ook het volledige scala aan functies die je van een toonaangevende softwareleverancier voor videoconferenties mag verwachten. Denk bijvoorbeeld aan schermdelen, gespreksopnames, live-ondertiteling, technologie voor achtergrondvervaging en chatfuncties. Integratie met Microsoft 365 maakt het platform marktleider op het gebied van videoconferenties en integratie van digitale werkplekken.

De krachtige software voor videoconferenties wordt aangevuld met hardware-opties waarmee gebruikers bijna overal kunnen deelnemen aan gesprekken. Over het algemeen is Microsoft Teams ideaal voor bedrijven die al Microsoft 365 gebruiken of die de digitale communicatie- en samenwerkingswerkplekken van hun organisatie opnieuw willen uitvinden.

Lees hier onze volledige review: Microsoft Teams

(Image credit: Google)

4. Google Meet Voor toegankelijke videoconferenties in de cloud DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Udemy Redenen om te kopen + Google Workspace-integratie + Toegankelijk en simpel + Concurrerende prijzen

Google Meet, voorheen Google Hangouts, maakt deel uit van het Google Workspace-platform voor kantoorproductiviteit (voorheen bekend als G Suite). Na een recente hernieuwing wil Google Meet een eersteklas conferentiedienst bieden.

Het is speciaal ontwikkeld voor zakelijke behoeften, kan een groot aantal gebruikers tegelijk bedienen, en maakt ook gebruik van slimme deelname en een snelle interface om de noodzaak om te wachten te verminderen.

Als verbeterde versie van de standaard Google Hangouts wil Google Meet het werken met externe klanten vergemakkelijken. Het doet dit eerst door een webapp-ervaring te bieden, wat betekent dat er geen software hoeft te worden gedownload. Ten tweede biedt het ook een toegewijd inbelnummer, wat niet alleen betekent dat medewerkers onderweg kunnen meedoen, maar dit zorgt er ook voor dat de lijnkwaliteit behouden blijft en dat er geen uitval is.

Behalve dat er speciale apps beschikbaar zijn voor mobiele gebruikers in de Apple App Store en Google Play Store voor Android, kan Google Meet ook werken met bestaande hardware voor conferenties. Het enige dat nodig is, is dat het voldoet aan de SIP- en H.323-normen voor Skype voor Bedrijven-gebruikers. Dit geldt in het bijzonder ook voor Cisco, Lifesize en Polycomm.

Een ander belangrijk voordeel is dat door binnen het Google Workspace-platform te blijven, het gemakkelijk is om gegevens uit andere applicaties te gebruiken. We hebben het hier onder meer over Google Agenda, om niet alleen vergaderingen te plannen, maar ook om evenementinformatie in te stellen wanneer gebruikers zich aanmelden.

Uiteindelijk is Google Meet een serieus vergaderplatform van bedrijfsniveau dat geen hoge kosten vooraf voor hardware vereist, waardoor het vooral toegankelijk is voor bedrijven van elke omvang.

Het enige negatieve dat de pret bederft, is dat Google Meet alleen werkt met de Google Chrome-, Mozilla Firefox- en Microsoft Edge-browsers. Als je nog dezelfde browser gebruikt die oorspronkelijk vooraf was geïnstalleerd op Windows 10 (of een andere niet-chromium-browser), is dit niet de conferentiesoftware voor jou.

Lees hier onze review: Google Meet

(Image credit: Zoom)

5. Zoom Betaalbare videoconferentiesoftware DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Visit Site Redenen om te kopen + Gebruikers vriendelijk + Ook gratis te gebruiken Redenen om te vermijden - Zou wat meer beveiligingsfuncties mogen hebben

Zoom Meetings biedt een oplossing voor videoconferenties en berichten voor desktop- en mobiele apparaten. Het biedt een breed scala aan schaalbare functies en beschikt niet alleen over HD-video en -audio, maar het ondersteunt ook maximaal duizend deelnemers tegelijk en maximaal 49 video's op één scherm. Echter zijn zulke grote bijeenkomsten waarschijnlijk niet het meest geschikt voor doorsnee beeldschermen.

Vergaderingen kunnen lokaal of in de cloud worden opgeslagen, met transcripties met doorzoekbare tekst om mee te werken. Bovendien is er een samenwerkingsfunctie ingebouwd met de mogelijkheid voor deelnemers om hun schermen te delen en samen te werken om, indien nodig, hun eigen aantekeningen te maken.

Bovendien zorgt een teamchatfunctie voor het delen van bestanden, een doorzoekbare geschiedenis en een archief van tien jaar. Vergaderingen kunnen ook worden omgezet naar één-op-één-gesprekken. Beveiliging is ingebouwd, met behulp van 256-bits TLS-codering voor zowel vergaderingen als gedeelde bestanden. Geautomatiseerde planning kan worden gedaan vanuit Gmail, Outlook en iCal.

Nog beter is dat er een functierijke gratis versie beschikbaar is die plaats biedt aan maximaal honderd personen voor maximaal veertig minuten. Voor extra tools voor teamadministratie en -beheer en voor meer toegewijd zakelijk gebruik moet worden betaald.

Lees hier onze volledige review: Zoom

(Image credit: ClickMeeting)

ClickMeeting zit absoluut boordevol functies voor webinar-hosts. Om te beginnen bevat de software zowat alle tools die je tijdens een presentatie nodig zou kunnen hebben. Je kunt jouw scherm delen, diavoorstellingen en video's afspelen en zelfs anderen jouw muis laten overnemen om een interactief scherm te verkennen. Daarnaast ondersteunt ClickMeeting vraag-en-antwoord-sessies en live peilingen, zodat je het publiek kunt laten deelnemen en waardevolle gegevens over bezoekers kunt verzamelen.

Wat echt opwindend is aan ClickMeeting voor datagestuurde bedrijven, is hoe de software integreert met analyse- en marketingtools. Je kunt een Facebook-pixel insluiten op de bestemmingspagina van de webinar of die pagina verbinden met Google Analytics. De webinarpagina is ook volledig aanpasbaar, zodat je jouw merk kunt laten zien.

ClickMeeting biedt zelfs integraties met een aantal populaire zakelijke apps. Je kunt jouw Dropbox koppelen om de webinar-opnames automatisch in de cloud op te slaan, maar je kunt ook Zapier gebruiken om te integreren met een e-mailmarketingplatform of CRM-software.

Er is veel handig aan ClickMeeting als jouw bedrijf afhankelijk is van webinars om leads te verzamelen of in contact te blijven met werknemers. Deze software voor videoconferenties heeft een aantal tools om het publiek betrokken te houden tijdens vergaderingen, evenals geautomatiseerde follow-ups, zodat je kunt profiteren van een succesvol webinar. De integraties zijn ook een enorm pluspunt voor de productiviteit. Voor alles wat deze software biedt, is de prijs ook redelijk.

Lees hier onze volledige review: ClickMeeting

(Image credit: Cyberlink)

7. U Meeting Videoconferenties in je browser, ideaal voor kleinere ondernemingen Redenen om te kopen + Gratis pakket + Downloaden is niet vereist + Boordevol functies

CyberLink is een Taiwanees multimediabedrijf dat opgestart is in 1996 en U Meeting is zijn software voor videoconferenties.

CyberLink U Meeting heeft vier prijspakketten. De 'Basis'-optie is gratis. Hiermee kun je met 25 deelnemers dertig minuten lang vergaderen. Elke versie bevat een aantal bijkomende functies. Het duurste pakket 'Enterprise Features' bevat het aanbod van de andere pakketten plus vergaderingsanalyse, premium klantenondersteuning en end-to-end-encryptie. Gebruikers moeten hiervoor wel contact opnemen met sales voor de kosten van deze optie.

'PerfectCam' is de meest willekeurige functie. Gebruikers kunnen door een computer gegenereerde make-up toevoegen aan hun gezicht, waardoor zij "een echt professionele look kunnen creëren", aldus het bedrijf.

U Meeting is geheel browsergebaseerd. Dit zal een minpunt zijn voor sommige gebruikers, maar kan ook een voordeel zijn, aangezien je geen extra software hoeft te downloaden om U Meeting te kunnen gebruiken. Het biedt ook geen video-opname of de mogelijkheid om in te bellen in vergaderingen met gebruik van VoIP-systemen.

Lees hier onze volledige review: CyberLink U Meeting

(Image credit: BigBlueButton)

8. BigBlueButton Geschikt voor online onderwijs DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Visit Site Redenen om te kopen + Online leren + Virtueel klaslokaal + Online whiteboard + Breakout-groepjes

BigBlueButton zit vol met functies die perfect zijn voor online (studie) webinars. Tijdens sessies kun je audio, video, presentaties en het bureaublad delen, terwijl je samenwerkt met studenten via een whiteboard, gedeelde notities, peilingen en chats.

Waar BigBlueButton verder gaat dan traditionele videoconferentiesoftware, zijn de functies nuttig zijn voor een virtueel klaslokaal. Je hebt bijvoorbeeld een whiteboard voor meerdere gebruikers en kunt studenten in brainstormruimtes plaatsen om gezamenlijk aan problemen te werken.

BigBlueButton is misschien wel de beste open-source software-oplossing voor videoconferenties voor online leren. In vergelijking met de meeste oplossingen voor videoconferenties is het moeilijk in te stellen, maar het is gratis en heeft alle functies van dure commerciële online videoconferentiesoftware. De prestaties zijn daarnaast geweldig.

Lees hier onze review: BigBlueButton

(Image credit: BlueJeans)

9. BlueJeans Meetings Denk out-of-the-box met deze futuristische videoconferentietool DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Visit Site Redenen om te kopen + Gratis proefversie van dertig dagen + Dolby-stemondersteuning + Analytics

BlueJeans begon in 2009. Het hoofdkantoor bevindt zich in Californië. Het bedrijf biedt een cloud-based videoconferentieplatform.

BlueJeans heeft geen gratis pakket, maar biedt wel een gratis proefversie van dertig dagen. Er zijn drie prijspakketten, en gebruikers kunnen vergaderen met vijftig deelnemers, verbinding maken vanaf elke computer en elk iOS- of Android-apparaat. Alle vergaderingen bevatten bovendien inbelnummers. Andere pakketten bieden tien extra uur opnames van vergaderingen, een command center-dashboard en tot 75 mensen die kunnen deelnemen aan de vergadering.

Het basisplan ondersteunt gratis telefoonaudio in veertig landen. BlueJeans ondersteunt ook Dolby-stemgeluid. Dit kan geschikt zijn voor gebruikers die zich meer druk maken over de videokwaliteit dan het aantal functies die het platform aanbiedt.

BlueJeans lijkt minder functies te hebben dan andere concurrenten. Dit kan je gelukkig over het hoofd zien door de kwaliteit van hun systeem samen met het feit dat gebruikers de gratis proefversie van dertig dagen kunnen selecteren om eerst te zien of het wel aan hun wensen voldoet.

Lees hier onze volledige review: BlueJeans

(Image credit: Lifesize)

10. Lifesize Breng je vergaderingen op afstand tot leven met deze handige tool Redenen om te kopen + Hardware-apparaten inbegrepen + Gratis pakket + Ondersteunt 4K-video

Lifesize is in 2003 begonnen. De belangrijkste branches van het bedrijf bevinden zich in Austin, Texas en München. Lifesize biedt videoconferenties aan in hoge resolutie en een cloud-based platform om online samen te werken

Lifesize heeft verschillende prijspakketten die op maat van jouw onderneming worden opgesteld. Er was eerst geen gratis optie, maar dat is veranderd met Lifesize Go: een online versie die compleet gratis is en gebruikers een onbeperkt aantal videogesprekken biedt (en de optie om je pc-scherm te delen) met maximaal acht deelnemers, zonder beperkingen op vergaderingstijd en downloads.

Lifesize Standard is ontworpen voor kleine teams en biedt een onbeperkt aantal vergaderingen, samen met Single Sign On (SSO)-ondersteuning, persoonlijke ondersteuning bij vergaderingen, samen met een chatfunctie en hulp. Lifesize Plus richt zich op kleine en middelgrote bedrijven en biedt iets meer functies, waaronder een integratie met Microsoft, analytica van jouw meetings, en ondersteuning via telefoon en e-mail. Er is ook een aanpasbare Enterprise-versie beschikbaar voor bedrijven met meer specifieke noden.

De prijzen van de betalende versies lijken wat hoog in vergelijking met die van andere diensten. Dit wordt wel grotendeels rechtgetrokken door de inclusie van zijn eigen hardware. Gebruikers krijgen een aantal toestellen bij elk plan, waardoor ze niet langer moeten vertrouwen op hun eigen camerasystemen. Lifesize ondersteunt ook videovergaderingen in 4K.

Lees hier onze volledige review: Lifesize