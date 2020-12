Slack overgenomen door Salesforce voor 27,7 miljard dollar

Salesforce heeft aangekondigd dat er een definitieve overeenkomst is gesloten voor de overname van de zakelijke communicatietool Slack. De bevestiging maakt een einde aan de speculatie rond de veelbesproken aankoop.

De overname zal plaatsvinden in de vorm van contanten en aandelen, waarbij Slack-aandeelhouders $26,79 in contanten en 0,0776 gewone Salesforce-aandelen ontvangen voor elk Slack-aandeel dat zij bezitten. Gezamenlijk waardeert de deal Slack op ongeveer $27,7 miljard. Dit is gebaseerd op de waarde van de aandelen van Salesforce toen de markten op 30 november sloten.

"Stewart [Butterfield, CEO van Slack] en zijn team hebben een van de meest geliefde platforms in de geschiedenis van bedrijfssoftware gebouwd, met een ongelofelijk ecosysteem eromheen", zegt Marc Benioff, voorzitter en CEO bij Salesforce.

“Dit is het perfecte koppel. Samen zullen Salesforce en Slack de toekomst van bedrijfssoftware vormgeven en de manier waarop iedereen werkt in de volledig digitale wereld vanaf elke locatie transformeren. Ik ben verheugd Slack te verwelkomen bij de Salesforce-familie zodra de transactie is afgerond."

Samenwerking

De overname van Slack was een lang gekoesterde ambitie van Benioff. Rapporten geven aan dat de CEO van Salesforce geïnteresseerd was in het kopen van het bedrijf vóór de beursgang vorig jaar. Uiteindelijk besloot Benioff dat het bedrijf destijds te duur was, maar lijkt er nu toch van overtuigd te zijn dat er waarde te behalen is.

De combinatie van Salesforce en Slack zal waarschijnlijk wederzijds voordelig zijn voor beide bedrijven. Slack zal diep geïntegreerd worden in het cloud-ecosysteem van Salesforce en zal fungeren als de nieuwe interface voor Salesforce Customer 360. Slack zal daarnaast een veel grotere voetafdruk krijgen als gevolg van de deal. Samen zijn de bedrijven van plan om het grootste open ecosysteem van apps en workflows voor bedrijven te creëren.

Het is waarschijnlijk dat de coronapandemie een belangrijke rol heeft gespeeld bij de beslissing van Salesforce om Slack op dit moment over te nemen. Hoewel Slack niet de beste jaren heeft gehad en zijn marktaandeel werd weggedrukt door concurrenten als Microsoft Teams, betekent de wijdverbreide verschuiving naar werken op afstand dat de toekomst er nog steeds rooskleurig uitziet voor de zakelijke samenwerkingsruimte.