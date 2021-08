Dell onthult nieuwe (draagbare) monitoren

Dell onthult een handvol nieuwe monitoren ten behoeve van hybride werken. In plaats van enkel op kantoor, werken steeds meer werknemers thuis of onderweg. Om daarop in te spelen heeft Dell een draagbare monitor uit de doeken gedaan.

Daarnaast brengt de fabrikant ook twee nieuwe monitoren uit voor videobellen, evenals twee 27 inch monitoren.

14 inch draagbare monitor

Ter aanvulling op een laptop brengt Dell de C1422H op de markt. Deze draagbare 14 inch monitor stelt je in staat om een tweede scherm naast je huidige laptop te gebruiken. Hierdoor kun je overal en altijd gebruik maken van een extra display om op te werken. De monitor is aan te sluiten op je laptop door middel van een enkele USB-C-kabel.

De portable monitor heeft een gewicht van 620 gram en is dankzij de dunne vormfactor gemakkelijk mee te nemen in je tas. De monitor beschikt over een IPS-paneel met 16:9-beeldverhouding en een Full HD-resolutie (1.920 x 1.080 pixels). De beeldverversing bedraagt 60Hz en de maximale schermhelderheid is 300 nits.

De Dell C1422H is vanaf 31 augustus verkrijgbaar vanaf 350 euro.

Monitoren voor videobellen

De nieuwe 27 inch en 23,8 inch Full HD-monitoren van Dell zijn speciaal ontworpen voor videobellen. Er is namelijk een privacyvriendelijke pop-up-camera (5MP) aanwezig, evenals een noise-cancelling microfoon en stereospeakers (5W).

De monitoren beschikken over AMD FreeSync, een USB-C-aansluiting en een verversingssnelheid van 75Hz. De maximale helderheid betreft 250 nits.

Vanaf 12 oktober zijn de Dell S2422HZ (vanaf 440 dollar) en S2722DZ (vanaf 600 dollar) verkrijgbaar. De prijzen in euro's zijn momenteel niet bekend.

27 inch monitoren voor een kabelvrij bureau

De Dell S2722QC en S2722DC zijn dankzij de enkelvoudige kabeloplossing gemakkelijk aan te sluiten op een laptop of desktop, en zorgen bovendien voor een kabelvrij bureau. Ze beschikken over een USB-C-aansluiting waarmee je ook je laptop kunt opladen (65W).

Het betreft IPS-panelen met een aanpasbare hoogte en kijkhoek. Ook hier is AMD FreeSync aanwezig, evenals een beeldverversing van 75Hz voor de QHD-variant. De 4K-versie heeft een verversingssnelheid van 60Hz.

De 4K-variant (S2722QC) is verkrijgbaar vanaf 423,50 euro. De QHD-versie krijgt een prijskaartje vanaf 332,75 euro.

