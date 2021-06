Dell XPS 15 (2020) review

De Dell XPS 15 behoort met gemak tot een van de beste 15 inch laptops op de markt. Op veel vlakken is het simpelweg de beste. Hij is ontzettend krachtig, stijlvol en licht genoeg om hem makkelijk overal mee naartoe te kunnen nemen. We kunnen eigenlijk niets aanwijzen wat echt een dealbreaker is.

De Dell XPS 15-serie staat al jaren bovenaan in onze lijst van beste laptops, maar met het 2020-model van de Dell XPS 15 komt de fabrikant met een product dat wel heel dicht bij de 'perfecte laptop' komt.

Met de Dell XPS 15 (2020) krijg je een machine die krachtig genoeg is om de meeste taken aan te kunnen op het vlak van 3D-design. Ook zijn het toetsenbord en trackpad een genot om te gebruiken, en sluiten deze goed aan op het verder zeer modieuze design. Onder de behuizing zitten tevens speakers die voor laptop-begrippen zeer goed klinken. Combineer dat met de overige sterke designelementen, en je weet dat we hier praten over een topper.

De relatieve betaalbaarheid is een ander sterk punt van de Dell XPS 15 (2020). De instapversie met een 10de generatie Intel Core i5 Comet Lake CPU, 512GB SSD en 8GB RAM-geheugen kent in de Benelux een adviesprijs van 1.728 euro, maar is op het moment van schrijven slechts 1.359 euro. Dat is een stuk goedkoper dan de i7-versie met 16GB RAM, welke oorspronkelijk 2.128 euro kostte, maar op dit moment is afgezakt naar ruim 1.700 euro.

Of je nu kiest voor casual gaming, productiviteit of onderweg werken: de Dell XPS 15 (2020) is een makkelijke aanbeveling voor veel mensen. Zeker als je niet gehecht bent aan macOS.

Prijs en beschikbaarheid

Processor: 1,3GHz Intel Core i7-10875H (8-core, 16MB Intel Smart Cache, tot maximaal 5,1GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

RAM-geheugen: 16GB DDR4 (2,933MHz)

Scherm: 15,6 inch 4K (3.840 x 2.400) touch

Opslag: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Poorten: 2x USB-C 3.1 met Thunderbolt 3, 1 x USB-C 3.1, 1 x SD-kaartlezer, combi audio jack

Connectiviteit: Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Camera: 1080p IR-webcam

Gewicht: 2,05 kg

Afmetingen: 344,72 x 230,14 x 18 mm (B x D x H)

De Dell XPS 15 (2020) ligt al een tijdje in de winkels. In de Benelux kent het instapmodel een adviesprijs van 1.728 euro in de webshop van Dell, maar inmiddels bedraagt de prijs slechts 1.359 euro. Daarvoor krijg je een 10de generatie Intel Core i5-chipset, 8GB RAM, 512GB aan SSD-opslag en een 1080p display (zonder touchscreen).

Voor de fanatici onder ons hebben we goed nieuws: de Dell XPS 15 (2020) is in ontzettend veel configuraties te verkrijgen. Je kunt naast een 10de generatie i5 ook een 10de generatie i7 of i9 kiezen, en het RAM-geheugen is uit te breiden tot wel 64GB. In de Benelux heb je de keuze uit 512GB of 1TB aan opslaggeheugen.

Het LCD-scherm staat ook niet vast. Naast het standaard 15,6 inch FHD+ display is er ook een 15,6 inch UHD+ display met touchscreen te verkrijgen. Naast Intel UHD Graphics kun je ook gaan voor de Nvidia 1650Ti. De duurste variant kost 3.599 euro op het moment van schrijven.

Design

We hebben bij Dell nog niet eerder zo'n grote designverandering gezien binnen een jaar als bij de Dell XPS 15 (2020). Hij is dunner, lichter, kent smallere randen en brengt de speakers naar de bovenkant van het apparaat.

Deze nieuwe XPS 15 is slechts 18 millimeter dik en weegt 2,05 kilogram. Het is zeker niet de lichtste laptop op de markt, maar met deze hardware en een ontzettend sterke batterijduur is hij zeker 'draagbaar' te noemen.

Wat betreft de poorten: Dell heeft de nodige ingangen verwijderd. Het 2020-model is uitgerust met drie Thunderbolt 3-poorten, een SD-kaartlezer en een koptelefooningang. Helaas betekent dit dat gebruikers al snel naar een dongle moeten grijpen, maar tegenwoordig is dat helaas bijna niet anders. We zijn zelf allang blij dat er nog een SD-kaartlezer aanwezig is. Daar kan Apple met de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) en MacBook Air (M1, 2020) een voorbeeld aan nemen.

De Dell XPS 15 (2020) bestaat vrijwel volledig uit aluminium met strakke zijkanten en het bekende Dell-logo aan de buitenkant. Het is dan ook echt een stijlvolle laptop. Ook is de koolstofvezel terug rondom het toetsenbord en voelt het comfortabeler dan ooit tevoren aan, zelfs al ziet het er snel al een beetje viezig uit.

Naast het toetsenbord aan beide kanten vind je twee grilles terug waar de speakers onder zitten. Er zit een quad-speaker opzet onder, die behoort tot een van de beste speakers die we ooit gehoord hebben in een laptop, misschien nog wel beter dan de MacBook Pro van hetzelfde jaar.

In tegenstelling tot zijn voorganger is het nieuwe model krachtig genoeg om een ruimte op te vullen met degelijk geluid. Ook klinken nummers goed. De bas is aanwezig en heeft een zekere punch, zonder dat hierbij de rest van de tonen vervormd raken.

Het zijn niet alleen de speakers die een excellente media-ervaring bewerkstelligen. Ook het display is echt top te noemen. Onze variant met UHD+ scherm (3.840 x 2.400 pixels) beslaat 100 procent van het Adobe RGB-kleurgamma en kent een piekhelderheid van 500 nits. Dat is een goede set-up om je favoriete shows en films op te bekijken, zeker in combinatie met die uitstekende speaker.

Om het nog beter te maken: de randen rondom het display zijn ontzettend smal, waardoor je vrijwel alleen maar beeld ziet. Het display is een van de beste argumenten om voor de XPS 15 te gaan. Of je nu een creatieve professional bent die een helder, kleuraccuraat scherm zoekt of gewoon in je vrije uren graag series bingewatcht.

Het is makkelijk om te zien dat Dell een parel van een laptop heeft gemaakt qua design, en dat de concurrentie deze laptop zal gaan gebruiken als dé standaard voor de nabije toekomst, alhoewel we ook graag zien dat iemand het nog beter weet te doen.

Prestaties

Benchmarks Zo presteerde de Dell XPS 15 (2020) in onze benchmarktests: Cinebench R20 CPU: 3.557 punten

Cinebench R15 CPU: 1.519 punten

3DMark Time Spy: 3.654; Fire Strike: 6.876; Sky Diver: 11.571

GeekBench 5: 1.283 (single-core); 7.408 (multi-core)

PCMark 10: 5.327 punten

PCMark 10 Batterijduur: 9 uur en 44 minuten

Battery Life (TechRadar filmtest): 6 uur 16 minuten

Onze Dell XPS 15 met Intel Core i7-10875H en Nvidia GeForce GTX 1650 Ti valt in de klasse tussen de gewone consumentenmarkt en die voor professionals. Hij is niet zo krachtig dat we professionele videobewerkers aanraden om dit hun daily driver te maken, maar hij is zeker sterk genoeg om de hobbyisten onder ons te voorzien van voldoende kracht.

Hoewel de GTX 1650 Ti technisch gezien een grafische kaart voor gaming is, bestempelen we de Dell XPS 15 niet als gaming laptop. Het dunne en lichte chassis maakt dit apparaat dan ook niet uitermate geschikt voor langdurige gaming sessies, aangezien oververhitting op de loer ligt.

In plaats van de nieuwste AAA-titels in de grafisch zwaarste stand, moet je eerder rekenen op medium instellingen in 1080p. Indiegames moeten echter geen probleem vormen.

Onze Dell XPS 15 scoort slechts 3.654 punten in 3DMark Time Spy. Ter vergelijking: de GTX 1660 Ti in de Surface Book 3 met veel zwakkere processor scoort 4.840 punten in dezelfde test. Dat is 25 procent minder in prestaties, en zorgt er ook voor dat we geen moeite gaan doen om gaming benchmarks te testen. Daar is het apparaat simpelweg niet voor gemaakt.

Wanneer de XPS 15 echter wordt gebruikt waarvoor hij gemaakt is, dan is het echt een top laptop. De CPU-prestaties zijn ontzettend sterk, met een score van 7.408 in de Geekbench 5 multi-core test. Hij verslaat daarmee niet alleen de Gigabyte Aorus 17G met veel robuustere koeling, maar komt ook in de buurt van de AMD Ryzen 9 4900HS in de Asus Zephyrus G14.

Natuurlijk had de Dell XPS 15 iets sterker kunnen zijn op grafisch vlak, maar dan zou het apparaat lang niet zo compact kunnen zijn. Bovendien maakt de CPU-kracht heel veel goed.

Batterijduur

Onze Dell XPS 15 komt met een 86Wh batterij, wat vrij fors is voor zo'n slanke laptop. Het merendeel van de tijd reflecteert de batterijduur ook de grootte van de accu. In de PCMark 10 batterijtest houdt ons exemplaar het namelijk 9 uur en 44 minuten vol.

Bij deze test ondergaat de laptop een reeks taken die je dagelijks zou kunnen tegenkomen, en deze taken worden herhaald tot de batterij leeg is. Voor kantoorwerk zal deze laptop het gemakkelijk de hele werkdag uithouden.

Onze test voor het afspelen van films vertelt echter een ander verhaal. In die test houdt de XPS 15 het slechts 6 uur en 16 minuten vol. Dit is grotendeels te wijten aan het 4K-touchscreen. Als je van plan bent om Raya and the Last Dragon te kijken terwijl je in bed ligt, kun je de laptop misschien beter in het stopcontact steken.

Software en functies

Dell is helaas een van de laptopfabrikanten die hun producten uitrust met een flinke lading extra software. Gelukkig frustreert het merendeel niet, maar bij een instapversie met kleine SSD is het vervelend dat er een grote hap opslag al ingenomen is.

Voordat je alles gaat deïnstalleren: we raden je aan om Dell Update en Dell Customer Connect te behouden, zeker als je niet zeker weet wanneer je drivers toe zijn aan een update. Ja, je kunt alles wat deze programma's doen ook zelf, maar een extraatje of twee voor het gemak kan zeker geen kwaad.

De rest van de programma's zijn volledig optioneel. Een voorbeeld hiervan is Dell Cinema Color, welke de balans van het kleurenprofiel op je display in een paar presets verwerkt. Uit de doos is de XPS 15 al voorzien van een nagenoeg perfect display, waardoor we deze app niet echt een meerwaarde vinden.

Dell doet wel goed zijn werk wanneer het aankomt op beveiligingsfuncties. De nieuwe XPS 15 komt met Windows Hello, waardoor je in kunt loggen met zowel je gezicht als vingerafdruk. Dit klinkt voor sommige gebruikers wellicht als te veel van het goede, maar als je vaak make-up of een bril draagt, is de gezichtsscanner van Microsoft niet altijd je beste vriend.

Het zal uiterst zeldzaam zijn dat iemand beide opties gebruikt, maar we vinden het goed dat Dell mensen de keuze geeft.

Koop de Dell XPS 15 (2020) als...

Je een krachtige laptop zoekt

Met een Comet Lake-H processor kan de XPS 15 met gemak alles aan wat je van dit werkpaard vraagt.

Je een stijlvolle laptop wilt

De Dell XPS 15 (2020) is zonder meer een van de mooiste laptops die we de afgelopen tijd hebben gezien. De 2020 MacBook Pro's van deze wereld kunnen er een voorbeeld aan nemen.

Je een betaalbaar vlaggenschip zoekt

Toegegeven: betaalbaar is relatief, maar er zijn veel duurdere laptops op de markt met soortgelijke hardware.

Koop hem niet als...

Je een gaming laptop nodig hebt

Ondanks de Nvidia GeForce GTX 1650 (optioneel) is dit niet dé laptop om volop mee te gamen.

Je iets kleiners zoekt

De Dell XPS 15 is zeker draagbaar te noemen voor een 15 inch laptop, maar het is en blijft een 15 inch laptop.