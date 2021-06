Raya and the Last Dragon nu zonder extra kosten te zien op Disney Plus

Zo bekijk je Raya and the Last Dragon Releasedatum: Premium access vanaf 5 maart 2021, gratis vanaf 4 juni 2021.

Cast: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong, Izaac Wang, Thalia Tran, Alan Tudyk

Regisseurs: Don Hall, Carlos Lopez Estrada

Bekijk Raya and the Last Dragon nu op Disney Plus voor slechts 8,99 euro per maand of 89,90 euro per jaar.

Raya and the Last Dragon is de nieuwste productie van Disney. Vanaf nu is de animatiefilm gratis te bekijken als je abonnee bent van Disney Plus. De film is uitgebracht op 5 maart 2021, maar was voorheen enkel te bekijken voor een extra bijbetaling van 21,99 euro.

Tot vijfhonderd jaar geleden leefden mensen en draken harmonieus met elkaar samen. De Druun maakte echter korte metten met de vrede. Een donkere plaag veranderde alles wat het aanraakte in steen. Na de gebeurtenis is Kumandra uiteengevallen. Raya en haar gordeldierachtige vriendje TukTuk doen er alles aan om de volkeren weer samen te brengen en een eenheid te vormen. Daarvoor heeft ze de hulp nodig van de laatst overgebleven draak: Sisu.

Maak je klaar om de eerste stap te zetten. Stream nu Raya en de Laatste Draak op #DisneyPlus. pic.twitter.com/2oVaaI1BCkJune 4, 2021 See more

Op Disney Plus kun je nu ook met VIP-toegang kijken naar Cruella. De film met hoofdrol voor Emma Stone is momenteel enkel voor een extra bedrag van 21,99 euro te bekijken. Het is te verwachten dat ook deze film over enkele maanden gratis te zien zal zijn voor alle Disney Plus-abonnees.