HP en Dell zien inkomsten stijgen naarmate thuiswerken aanhoudt

De heroplevende pc-markt betekent goed nieuws voor zowel HP als Dell. Beide bedrijven hebben bemoedigende financiële resultaten opgeleverd dankzij de groeiende vraag naar apparaten om werken op afstand te vergemakkelijken.

Het nieuws is afkomstig van analisten die schatten dat de wereldwijde pc-markt zich weer begint te herstellen na de gevolgen van de coronapandemie.

Sterke cijfers voor Dell

Dell zegt dat zijn tweede kwartaal van 2021 het beste kwartaal was in de geschiedenis van Dell Technologies, dankzij een recordomzet van 26,1 miljard dollar. Dit is 15 procent meer dan het voorgaande jaar.

Het bedrijf rapporteerde een record bedrijfsresultaat van 1,4 miljard dollar (een stijging van 21 procent) dankzij de omzet van de commerciële pc-tak. De verkoop van de Latitude- en Precision-platforms brachten een stijging van 32 procent jaar-op-jaar met zich mee, tot een opbrengst van 10,6 miljard dollar. De consumentenverkoopcijfers stegen 17 procent ten opzichte van vorig jaar, met een totaal van 3,7 miljard dollar.

Dells Infrastructure Solutions Group zag een omzetstijging van 3 procent naar 8,4 miljard dollar terwijl de vraag naar multi-cloudsystemen bleef groeien. Hierdoor steeg ook de server- en netwerkomzet met 6 procent, terwijl de opslagverkoop met 1 procent daalde. VMware bereikte een winstopbrengst van 3,1 miljard in dit kwartaal (een stijging van 8 procent).

"We staan bekend om ons unieke vermogen om on aan te passen en in te spelen op de groeimogelijkheden, zoals blijkt uit onze resultaten met een recordomzet in het tweede kwartaal van 26,1 miljard dollar", aldus Jeff Clark (vice-voorzitter van Dell). "We innoveren en helpen klanten groeien met een focus op multi-cloudoplossingen en een moderne infrastructuur die traditioneel en as-a-Service wordt geleverd."

Goede resultaten voor HP

HP zag de jaar-op-jaar-inkomsten stijgen met 7 procent ten opzichte van 2020. In Q3 2021 zette het bedrijf 15,3 miljard dollar om.

Het bedrijf zag ook de effecten van de stijgende vraag naar hybride werken. De verkoop van desktops daalde namelijk met 7 procent, terwijl de verkoop van laptops met 2 procent steeg.

In de drukkerijdivisie presteerde HP sterk, waar de jaar-op-jaar-omzet met 24 procent steeg tot 4,9 miljard dollar. De toeleveringsdivisie steeg met 20 procent.

"De sterke, aanhoudende vraag naar onze technologie zorgde opnieuw voor een kwartaal van omzet- en winstgroei", aldus Enrique Lores, HP President en CEO. "We presteren terwijl we onze bedrijfsmodellen en ons serviceaanbod transformeren om groeimogelijkheden in ons portfolio te versnellen. De evoluerende hybride wereld stimuleert innovatie en marktuitbreiding voor HP en we zijn goed gepositioneerd om te profiteren van trends in onze markten."