Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 review

De Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 is Lenovo's poging om een betaalbare laptop in de zakelijke markt te zetten. Het bedrijf probeert en heeft enkele successen, zoals snelle prestaties, een comfortabel toetsenbord en een robuuste bouw. Echter zijn er wat dingetjes die te wensen overlaten. Gezien het prijskaartje is dat jammer.

De Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 doet het op het eerste zicht uitstekend. Als je er dieper induikt, merk je al snel dat er wat dingen ontbreken. Natuurlijk is geen enkele laptop perfect, maar als je kijkt naar een laptop in de premium markt, verwacht je dat het dichter bij perfectie komt dan goedkopere opties.

Er zijn zeker wat hoogtepunten te bedenken voor de Lenovo ThinkPad E14 Gen 2. Zo voelt het apparaat robuust aan, zoals elke zakelijke laptop zou moeten zijn. Het toetsenbord is erg prettig in gebruik en de laptop komt met een levendig 1080p display. Het biedt uitstekende prestaties en een geweldige batterijduur. Daarnaast beschikt het over een hoop beveiligingsfuncties die zakelijke gebruikers zullen waarderen. Het grootste voordeel is dat het een betaalbare optie is ten opzichte van alle dure bedrijfslaptops die je vandaag de dag kunt kopen.

Daarnaast zijn er echter genoeg verbeterpunten te benoemen, en hoewel de ThinkPad E14 Gen 2 betaalbaarder is dan andere opties, is het nog steeds niet goedkoop.

Lenovo ThinkPad E14 Gen 2: prijs en beschikbaarheid

Specificaties Processor: 2,40 GHz Intel Core i5-1135G7 (4 cores, 8MB cache, tot 4,20GHz)

Grafische kaart: Geïntegreerde Intel Iris Xe Graphics

RAM-geheugen: 16GB DDR4 3200MHz

Scherm: 14 inch FHD (1.920 x 1.080) IPS, anti-glare, 300 nits

Opslag: 256 GB PCIe SSD

Optische drive: Nee

Poorten: 2x USB-A; 1x Thunderbolt 4; 1x HDMI 1.4; 1x RJ45; koptelefoon/microfoon-combo; Kensington-slot

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11AX; Bluetooth 5.2

Camera: 720p HD

Gewicht: 1,59 kg

Afmetingen: 1,79 x 32,4 x 22,0 cm

Hoewel de Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 in de markt wordt gezet als "betaalbare productiviteit", komt het apparaat nog met een redelijk fors prijskaartje. De goedkoopste variant bedraagt 979 euro. Hiervoor krijg je een 11de generatie Intel Core i3-processor en Intel UHD-graphics met 4GB RAM-geheugen en 1TB SSD-opslag.

De duurste configuratie beschikt over een 11de generatie Intel Core i7-processor met Nvidia GeForce MX450. Naast de 1TB SSD zit er nog een tweede solid state drive van 512GB in de behuizing, evenals 32GB RAM-geheugen. Voor deze samenstelling ben je 1.314 euro kwijt. Tussen de goedkoopste en duurste configuratie in zitten uiteraard nog allerlei gradaties.

Het apparaat is echter een stuk goedkoper dan een van de beste business-laptops van het moment, de HP Elite Dragonfly. Deze heeft namelijk een prijskaartje boven de 2.000 euro.

Design

Aangezien het om een business-laptop gaat, zit de Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 vol met bedrijfsgerichte functies. Het beschikt over een militaire bouwkwaliteit waardoor het tegen zowat elke weersomstandigheid moet kunnen.

Het beschikt bovendien over een aantal beveiligingsoplossingen, waaronder de Trusted Platform Module (dTPM). Deze functie versleutelt belangrijke gegevens. Daarnaast is er een Kensington-slot aanwezig. Voor extra bescherming is het mogelijk om je laptop uit te rusten met een IR-camera, zodat je veilig kunt inloggen middels Windows Hello. Ook een vingerafdruksensor behoort tot de mogelijkheden. Er zijn bovendien subfuncties toegewezen aan enkele toetsen (F9 tot en met F11), die dienen als snelkoppelingen voor online meetings.

Zoals je gewend bent van de traditionele ThinkPad-vormgeving, is de kenmerkende knop tussen de letters G, H en B zichtbaar. Deze TrackPoint - voor iedereen die nog nooit een ThinkPad-toetsenbord heeft gebruikt - kan worden gebruikt om tussen documenten en webpagina's te scrollen. Het fungeert als het ware als een extra muis. Het kan echter wat tijd nodig hebben voordat je aan de TrackPoint gewend bent. Overigens is er ook een standaard trackpad aanwezig met fysieke muisknoppen.

Aangezien het gaat om een zakelijke laptop die in het onderste prijssegment valt, zijn er wat oppofferingen gedaan. Zo zijn er niet heel veel poorten aanwezig. Er is slechts één Thunderbolt 4-poort en er zijn twee USB-A-poorten voorzien. Met een gewicht van 1,59 kg en een dikte van 17,9 mm is het apparaat dikker en zwaarder dan je zou willen bij een laptop die je constant meeneemt naar vergaderingen en werkgerelateerde uitjes. Het trackpad is bovendien niet zo responsief als zou moeten en niet erg comfortabel in gebruik.

Het display en het toetsenbord maken gelukkig veel goed. Het 1080p IPS-paneel met 300 nits is helder (hoewel er ook een versie met 250 nits beschikbaar is). De laptop is zo meer dan prima te gebruiken in ruimtes met veel lichtinval. Daarnaast is het beeldscherm erg levendig dankzij het 100% sRGB-kleurengamma. De Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 is zowel voor entertainment- als werkdoeleinden comfortabel om te gebruiken. Nog comfortabeler is het toetsenbord, dat bovendien morsbestendig is.

Prestaties

Benchmarks 3DMark: Night Raid: 11.213; Time Spy: 1.081; Fire Strike: 2.528

CineBenchR23: 2.228

GeekBench 5: 1.376 (single-core); 4.440 (multi-core)

PCMark10: 4.733

PCMark 10 Batterijduur: 10 uur en 6 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 8 uur en 9 minuten

De Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 die wij getest hebben, beschikt niet over gezichtsherkenning, maar er is wel een vingerafdrukscanner aanwezig. Dit is een aangename bijkomstigheid die een extra beveiligingslaag toevoegt. De vingerafdrukscanner is echter niet zo goed als op andere laptops. Het duurt soms een paar pogingen voordat onze vingerafdruk goed wordt afgelezen.

Ons reviewexemplaar heeft de middenklasse i5-processor van Intel aan boord. We kunnen stellen dat het redelijk goed overweg kan met zwaardere taken, zoals het open hebben staan van 25 browsertabbladen tegelijk, waarvan er een aantal op hetzelfde moment een video afspelen. Daarnaast is het ook mogelijk om Microsoft Outlook en een paar Word-documenten geopend te hebben.

De Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 heeft de prestaties over het algemeen goed op orde. Het apparaat blijft meestal koel tijdens de werkzaamheden. We zouden het apparaat niet gebruiken om lange 4K-video's te bewerken, maar de laptop kan zeker zijn mannetje staan als het gaat om productiviteit en entertainment (en dat zelfs gelijktijdig).

Webcam

In de behuizing zit een 720p HD-webcam gemonteerd. Dit geeft natuurlijk nooit eenzelfde scherp en duidelijk beeld als een 1080p of 4K-webcam. De camera heeft eenzelfde resolutie als de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020), terwijl die van de ThinkPad een stuk meer details verliest. Het toont daarnaast donkerdere beelden in dezelfde lichtomstandigheden.

Door die donkere schaduwen is het beeld niet geweldig als je in videovergaderingen met collega's zit. Je zou misschien zelfs willen investeren in een ringlamp. Als de beeldkwaliteit van de webcam erg belangrijk voor je is, zou je ook voor een aparte webcam kunnen kiezen met een hogere resolutie. Er is in elk geval wel een privacyscherm voor de camera aanwezig. Het plakken van een privacysticker over de camera is dus verleden tijd.

Batterijduur

De batterijduur van de Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 is redelijk in orde, maar het is niets om over naar huis te schrijven. Gedurende onze tijd met het apparaat wist het toestel het iets langer dan 8 uur vol te houden bij het kijken naar video's. In de PCMark 10 Batterij-test hield het apparaat het ongeveer 10 uur vol. Dat is toch bijna twee uur verwijderd van de 11,9 uur waarover Lenovo spreekt. Gelukkig is de oplader licht genoeg en laadt de laptop snel op dankzij Rapid Charge.

Moet ik de Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 kopen?

Koop het als…

Je een business-laptop zoekt met handige beveiligingsfuncties

De Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 zit vol met functies die zakelijke gebruikers zullen waarderen, van beveiligingsprotocollen tot een militaire bouwkwaliteit, een TrackPoint en speciale toetsen voor online meetingen.

Je een betaalbaardere zakelijke laptop wilt

Business-laptops kunnen flink in de papieren lopen, maar deze laptop biedt een betaalbaarder pakket aan. Het is nog altijd duurder dan reguliere laptops, maar een stuk goedkoper dan sommige zakelijke concurrenten.

Je een robuuste, maar snelle laptop zoekt

De prestaties van de laptop zijn zeker in orde, zelfs met een 11de generatie i5-processor aan de binnenkant. Het is een robuust apparaat, maar het weet goed te presteren en de boel aardig koel te houden. Als je op zoek bent naar een multi-tasking-laptop, ben je hier aan het juiste adres.

Koop het niet als…

Je budget hebt voor een duurdere laptop

De Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 is capabel genoeg voor een hoop taken, maar het laat hier en daar wat steekjes vallen. Als je meer te spenderen hebt, kun je gaan voor een laptop met een beter trackpad, meer poorten en wellicht een lichtere behuizing.