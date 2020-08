De HP Elite Dragonfly profileert zich als de ultieme business ultrabook en is dat ook echt. Het toetsenbord typt geweldig, er zijn genoeg verschillende aansluitingen en loginopties, de batterij gaat lang genoeg mee en kan makkelijk bijgeladen worden en qua prestaties is hij zeker geschikt voor de gemiddelde gebruiker. Dit alles komt jammer genoeg met een erg hoge prijs en we vinden het jammer dat de meegeleverde stylus gewoonweg niet past bij het algemene strakke ontwerp van de laptop zelf.

In tijden waarin je nog amper buitenkomt, is een compacte ultrabook-laptop misschien niet heel interessant, maar deze HP Elite Dragonfly is toch zeker enkele minuten van je tijd waard. Deze laptop behoort niet tot een bestaande reeks van HP, maar staat volledig op zichzelf als de ultieme business ultrabook. Hij heeft dan ook een ultiem prijskaartje van 1.799 euro. Weet hij zijn naam waar te maken? Wij zochten het uit.

(Image credit: Future)

Het volledige pakket

Spec Sheet Dit is de configuratie van de HP Elite Dragonfly die wij getest hebben: CPU: Intel Core i5-8265U

Graphics: Intel UHD Graphics 620

RAM: 16GB LPDDR3 (2.133MHz)

Scherm: 13,3-inch, FHD IPS BrightView WLED

Opslag: 512GB PCIe SSD

Aansluitingen: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB 3.1 Type-A, HDMI, audiopoort

Connectiviteit: Intel AX200; Wi-Fi 6; Bluetooth 5

Camera: HD (720p) webcam

Gewicht: 0,99kg

Afmetingen: 30,42 x 19,76 x 1,6cm

Op het eerste gezicht zijn er weinig negatieve punten aan de HP Elite Dragonfly. Qua aansluitingen krijg je links een enkele traditionele USB-poort (3.1) en rechts twee USB-C-poorten, waarvan eentje voor de oplader en eentje met Thunderbolt-ondersteuning voor snellere data-overdracht. Ook aan de rechterkant vinden we een audiopoort en een HDMI-aansluiting om het plaatje te vervolledigen. De kans dat je bij deze laptop nog een dock moet kopen, is dus redelijk klein. Voor ons waren deze aansluitingen alvast voldoende. Een extra traditionele USB-poort is echter welkom, aangezien die in sommige gevallen permanent in gebruik kan zijn door de connector van je draadloze muis.

In de doos vinden we ook een stylus die je kan gebruiken om op het 13,3-inch touchscreen te werken. Je kan de sneltoetsen op de stylus zelf instellen en er wordt automatisch verbinding gemaakt van zodra de HP Elite Dragonfly aan staat. De stylus werkt met een oplaadbare batterij en klinkt magnetisch vast aan het deksel van de laptop, maar dit past niet helemaal bij het strakke design van de laptop. Daar komt bij dat je regelmatig de stylus moet opladen met een USB-C-kabel. Het was hier bijvoorbeeld handiger geweest als de stylus draadloos kon opladen terwijl hij op het deksel was bevestigd, maar we beseffen dat dat redelijk veel gevraagd is.

(Image credit: HP)

Daar stopt ons volledige pakket nog steeds niet. Ook qua inlogmogelijkheden krijg je alles dat Windows 10 in zijn mars heeft. De HP Elite Dragonfly ondersteunt namelijk gezichtsherkenning via Windows Hello en heeft een vingerafdrukscanner zodat jij je biometrische loginoptie naar keuze (of beide) kan instellen. Zowel vingerafdrukscanner als gezichtsherkenning werkten goed, al moet je er zoals gewoonlijk rekening mee houden dat Windows Hello niet erg goed werkt in donkere ruimtes. De geïntegreerde slider waarmee je de webcam kan bedekken, is ook een leuk pluspunt.

De HP Elite Dragonfly die wij kregen, was uitgerust met een Intel Core i5-8265U processor, 16GB RAM en een SSD van 512GB. Dit is echter niet de configuratie die wij zouden aanraden. Deze processor is namelijk niet meer van de nieuwste en was aanvankelijk ook geen krachtpatser. Voor dagelijks gebruik (surfen op het web, mailen, tekstverwerking, eventueel lichte fotobewerking) is de processor prima en door de 16GB RAM-geheugen zijn tientallen geopende tabbladen geen probleem, maar verwacht niet veel meer dan dat. De configuratie met Intel Core i7-8565U raden we daarentegen wel aan. Daar betaal je 2.349 euro voor, maar de extra prestaties zijn die meerprijs zeker waard. Over het algemeen blijft dit een enorm dure laptop als je kijkt naar de hardware aan de binnenkant. Wie goed zoekt, vindt al snel laptops die de helft kosten met dezelfde processor.

Gebruik in de praktijk

Het gebrek aan pure prestaties wordt goed gemaakt door letterlijk elk ander element aan de HP Elite Dragonfly. Allereerst is het toetsenbord een waar genot om op te typen. Dit kan wel eens de eerste laptop zijn die de sublieme ervaring van de Microsoft Surface Laptop/Book weet te evenaren. De toetsen geven een zachte feedback en bewegen toch voldoende mee. Het feit dat dit toetsenbord is verwerkt in zo’n dunne laptop, maakt het alleen nog maar indrukwekkender. Toetsenbordverlichting is tot slot ook aanwezig.

Gezien de beperkte ruimte hadden we niet veel verwacht van de speaker, maar ook hier scoort de HP Elite Dragonfly punten. De speakergrilles zitten links en rechts van het toetsenbord én ook onderaan zitten nog twee grilles. Het geluid klinkt dan ook erg helder. Diepe bassen ga je niet krijgen, maar over het algemeen was het geluid gebalanceerd, niet metaalachtig bij hoge tonen en zal je er zeker geen spijt van hebben als je een Spotify-afspeellijst door de speakers laat horen.

(Image credit: Future)

Op het 13,3-inch touchscreen hebben we eveneens weinig aan te merken. Kleuren zijn waarheidsgetrouw en de automatische helderheid reageert (bijna altijd) meteen op de lichtomstandigheden waarin jij je bevindt. Wij hebben zelf alvast nooit de helderheid moeten aanpassen. De HP Elite Dragonfly gebruikt trouwens niet de webcam als lichtsensor dus ook met het schuifbalkje ervoor wordt de helderheid nog steeds accuraat aangepast. Een nadeel van dit touchscreen is wel dat de zon fel kan reflecteren als je buiten zou werken.

Tot slot moeten het nog hebben over de batterijduur. Ook hier doet de HP Elite Dragonfly het goed. Bij gebruik met een tweede monitor konden we ongeveer vijf uur verder met ons werk en zonder tweede monitor konden we dit optrekken tot acht uur. Het feit dat de laptop opgeladen wordt met een USB-C-kabel wil ook zeggen dat je makkelijk een powerbank mee kan nemen om hem onderweg bij te laden.

(Image credit: Future)

Eindoordeel

De HP Elite Dragonfly profileert zich als de ultieme business ultrabook en is dat ook echt. Het toetsenbord typt geweldig, er zijn genoeg verschillende aansluitingen en loginopties, de batterij gaat lang genoeg mee en kan makkelijk bijgeladen worden en qua prestaties is hij zeker geschikt voor de gemiddelde gebruiker. Dit alles komt jammer genoeg met een erg hoge prijs en we vinden het jammer dat de meegeleverde stylus gewoonweg niet past bij het algemene strakke ontwerp van de laptop zelf.