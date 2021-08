Windows 365 is nu beschikbaar: dit zijn de prijzen

Microsofts nieuwe Windows 365-dienst is nu beschikbaar. Gebruikers hebben hierdoor een nieuwe manier om met Windows 10 te werken, en later ook met Windows 11.

De virtualisatiedienst werd vorige maand aangekondigd en stelt gebruikers in staat om een Windows-desktop en bijbehorende apps naar welk apparaat dan ook te streamen (waaronder macOS, Linux en Android). Dit is mogelijk vanaf elke locatie.

Vanaf vandaag kunnen bedrijven aan de slag met Windows 365 cloud-pc's. De dienst werkt op maandelijkse abonnementsbasis. Microsoft heeft de prijzen goed geheim weten te houden, met uitzondering van een klein lek. De techgigant heeft nu echter een volledige lijst met prijzen gepubliceerd met daarbij de behorende configuraties.

Windows 365: prijzen en configuraties

Windows 365 is opgesplitst in twee takken: Windows 365 Business en Windows 365 Enterprise. De eerste is bedoeld voor bedrijven met minder dan driehonderd werknemers in dienst, terwijl de laatste zich richt op grote organisaties. Beide Windows 365-versies beschikken over dezelfde reeks functies.

In totaal zijn er twaalf cloud-pc-configuraties om uit te kiezen, met elk een eigen mate van prestaties en opslag.

De goedkoopste variant heeft een vCPU, 2GB RAM-geheugen en 64GB opslag. Deze versie kost 21,90/18,20 euro per maand. Dit pakket is gericht op callcentermedewerkers of werknemers die enkel toegang nodig hebben tot lichte CRM-software en dergelijke.

De duurste variant bedraagt 147,50/143,90 euro per maand. De configuratie bevat 8 vCPU's, 32GB RAM-geheugen en 512GB opslag. Deze optie is vooral aantrekkelijk voor software engineers en creatievelingen die krachtige specificaties vereisen.

De prijs en configuratie-opties zijn gelijk voor zowel Windows 365 Business als Enterprise, echter ontvangen bedrijven die kwalificeren voor Enterprise automatisch een korting van ongeveer 3,70 euro per cloud-pc.

Windows 365 Business-gebruikers kunnen ook profteren van de korting als zij al over een licentie van Windows 10 Pro beschikken. Het is de bedrijfsversie van Microsofts huidige besturingssysteem.