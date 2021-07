Microsoft deelt per ongeluk prijs Windows 365-pakket

Microsoft heeft per ongeluk de prijs van Windows 365 bekendgemaakt. Het gaat om een nieuwe virtualisatiedienst die consumenten in staat stelt om toegang te krijgen tot een Windows-desktop vanaf de cloud, waar je ook bent.

Het bedrijf stelde aanvankelijk dat het de prijs van Windows 365 pas zou onthullen tijdens de dag van lancering, op 2 augustus. Een dia van een presentatie die op Microsoft Inspire werd gedeeld, lekt deze informatie echter vroegtijdig uit. Gedeeltelijk, tenminste.

Volgens de dia zal Microsoft 31 dollar (omgerekend 26 euro) per gebruiker vragen voor een cloud-gebaseerde Windows PC met twee CPU's, 4GB RAM-geheugen en 128GB aan opslag. Deze valt onder Windows 365 Business, wat een van de twee mogelijke versies van Windows 365 is. Deze variant is bedoeld voor kleinere bedrijven met minder dan driehonderd werknemers.

“Dit is de prijs voor slechts één product. Microsoft zal veel meer opties aanbieden, zowel in termen van configuraties als in prijssegmenten. Deze worden bekendgemaakt als het product beschikbaar is", zegt Microsoft tegen The Verge.

Er zijn geen verdere prijzen bekend. Het is duidelijk dat er ook goedkopere opties beschikbaar zullen zijn tijdens de lancering. Er zijn namelijk minstens twee configuraties van Windows 365 die minder kracht en/of cloudopslag bieden.

Windows 365: prijzen

Eerder deze week werd Windows 365 aangekondigd als "nieuwe manier om Windows 10 of Windows 11 te ontdekken". Het brengt misschien een nieuwe reeks mogelijkheden voor bedrijven.

In plaats van het lokaal hosten van het besturingssysteem en de applicaties (die opslag en geheugen vereisen) laat Windows gebruikers hun apps, data en instellingen streamen - inclusief de programma's die op macOS, Linux en Android draaien.

Hierdoor hangen bedrijven niet vast aan een specifieke configuratie of een maximaal aantal gebruikers. De minst krachtige Windows 365-configuratie biedt een Windows-PC met één CPU, 2GB RAM-geheugen en 64GB opslag. Microsoft zegt dat dit pakket is ontworpen voor onder meer klantenservicemedewerkers en werknemers die enkel lichte CRM-software draaien.

Aan de andere kant van het segment vinden we gebruikers die regelmatige zware taken uitvoeren op de PC, zoals creatievelingen en software-engineers. Zij zullen beter af zijn met de configuratie met 8 CPU's, 32GB RAM-geheugen en 512GB opslag.

Zonder de volledige prijslijst is het lastig om Windows 365 te vergelijken met Azure Virtual Desktop of een soortgelijke dienst.