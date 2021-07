Microsoft lanceert Windows 365

Microsoft onthult zijn nieuwe dienst Windows 365. Hiermee wil het bedrijf klanten op een nieuwe manier met de besturingssystemen Windows 10 en Windows 11 laten werken.

Het bedrijf toont op zijn jaarlijkse Inspire-event de eerste details van de langverwachte dienst. Hiermee kunnen gebruikers via de cloud een Windows-desktop naar hun toestel streamen.

Doorgaans nemen het besturingssysteem en de bijhorende applicaties zowel opslaggeheugen als fysieke ruimte in. Windows 365 zorgt ervoor dat gebruikers hun apps, data en instellingen naar ieder gewenst toestel kunnen streamen, inclusief apparaten die op macOS, Linux of Android draaien.

Windows 365 Cloud PC

Windows 365 bevat Cloud PC, een virtualisatiedienst gericht op bedrijven. Hierbij worden bedrijfstoestellen als het ware omgevormd tot thin clients, kleine computers die voor het verwerken van hun gegevens terugvallen op de computercapaciteit van een (cloud-)server.

Cloud PC, dat gemaakt is met hybride werken in het achterhoofd, zal het overschakelen tussen toestellen eenvoudig maken. Het doel is een consistent platform te maken voor alle computers, laptops en tablets, zodat werknemers perfect verder kunnen werken vanaf het punt dat ze eerder gestopt zijn.

"De mogelijkheid om te werken waar, wanneer en hoe je wil, is het nieuwe normaal geworden", aldus Wangui McKelvey, manager van Microsoft 365. "Alle werknemers willen technologie gebruiken die hen bekend is, makkelijk is in het gebruik en beschikbaar is voor allerlei toestellen."

"In de meest complexe cybersecurity-omgevingen die we hebben gezien, hadden bedrijven een oplossing nodig waarmee hun werknemers kunnen samenwerken en informatie kunnen creëren en delen, en dat allemaal terwijl hun data beveiligd blijft. We hebben een mogelijkheid om de tools te ontwerpen die deze nieuwe wereld van hybride werk zal ondersteunen met een nieuw perspectief - en de kracht en veiligheid van de cloud."

(Image credit: Microsoft)

Cloud PC is tevens ontworpen om bedrijven te helpen om kosten te besparen. Seizoensgebonden werknemers kunnen zo makkelijk in en uit het bedrijf springen indien nodig. Het wordt ook makkelijker voor bedrijven om bepaalde groepen werknemers, afhankelijk van hun rol binnen het bedrijf, meer toegang te geven tot meer rekenkracht.

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, zullen Cloud PC's in de Microsoft Endpoint Manager naast fysieke Windows-computers verschijnen. Ook het beheer van patches blijft identiek.

Microsoft stelt ook dat Cloud PC een aantal problemen op vlak van cyberveiligheid zal aanpakken door de data in de cloud op te slaan in plaats van op lokale toestellen. De integratie met de verscheidene veiligheidsmaatregelen van een bedrijf zorgen ervoor dat het opstellen van multi-factor authenticatie en conditionele toegang eenvoudig wordt. Er wordt tevens over het hele gamma encryptie toegepast, van opgeslagen gegevens tot dataverkeer van en naar Cloud PC's.

Deze nieuwe dienst gaat op 2 augustus van start en zal beschikbaar zijn in twee configuraties: Windows 365 Business en Windows 365 Enterprise. Gebruikers betalen vaste kosten per maand en elk pakket biedt een waaier aan verschillende opties.

Microsoft deelt met de komst van Windows 365 allerlei informatie over het professionele gebruik van de nieuwe dienst. We wachten nu vol spanning op meer nieuws over de mogelijkheden voor consumenten.