Nieuwe Windows 10 app-logo's geven inkijkje in opgepoetst thema

Vroege versies van Windows 10's nieuwe grote update (Windows 10 21H2) komen langzaam maar zeker bij Windows Insiders terecht. Dit zijn mensen die zich hebben aangemeld om aanstaande features te testen. Dankzij deze personen krijgen we een inkijkje in wat we kunnen verwachten van het nieuwe uiterlijk van Windows 10.

Windows Latest meldt dat er nieuwe icoontjes voor Windows Taakbeheer en diverse installeerlogo's zijn aangepast. Ze hebben nu gelijkaardige 'Fluent'-designs, zoals we kennen van andere apps, waaronder Microsoft Foto's en Microsoft 365-apps.

De logo's zijn kleurrijk doch plat (zonder schaduw), en het Windows Installer-logo is nu blauw, met een modern uitziende flatscreen monitor. We weten dat Microsoft enkele legacy-logo's in Windows 10 aan het updaten is om meer moderne hardware te tonen, en het nieuwe Installer-logo is hier een goed voorbeeld van.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Windows Latest / Microsoft) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Windows Latest / Microsoft)

Het nieuwe uiterlijk van Windows 10

Hoewel dit allemaal kleine updates zijn, krijgen we wel een beter beeld van hoe Windows 10 er in de toekomst uit komt te zien. We weten dat Windows 10 21H2 een van de grootste veranderingen met zich meebrengt sinds de lancering ervan in 2015. Door alle icoontjes een uniform uiterlijk te geven, zelfs de minder gebruikte programma's, probeert Microsoft duidelijk om Windows 10 er verfrist en modern uit te laten zien. En dat zes jaar na de lancering.

Zoals de naam al doet vermoeden, verschijnt Windows 10 21H2 in de tweede helft van 2021. Heel lang wachten is er dus niet bij. Wil je zo snel mogelijk aan de slag gaan met nieuwe functies? Dan raden we je aan om je aan te melden als Windows Insider.

Ga hiervoor naar de sectie 'Bijwerken en Beveiliging', selecteer vervolgens 'Windows Insider-programma' en kies het kanaal waarbij je je wil aansluiten. Je krijgt daarna, als het goed is, updates via 'Windows Update' op je PC die overeenkomen met het kanaal waarbij je je hebt aangesloten.