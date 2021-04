Windows 10 krijgt mogelijk nog meer design veranderingen

Het is geen geheim dat Microsoft van plan is om Windows 10 in een nieuw jasje te stoppen door middel van een aankomende update. Alle signalen wijzen in de richting van de Windows 10 21H2-update, die later dit jaar zal verschijnen. Het lijkt erop dat de veranderingen wat groter zullen zijn dan aanvankelijk gedacht. Het bedrijf richt zich namelijk mogelijk op het brengen van nieuwe animaties naar het besturingssysteem.

Het is je wellicht niet opgevallen, maar Windows 10 zit vol met kleine animaties. Het openen van het Start-menu, en het opstarten en sluiten van apps zijn hier voorbeelden van. Ze spelen een belangrijke rol in de algehele look and feel van het besturingssysteem. Aanpassingen hieraan kunnen dus een grote impact hebben.

Windows Latest meldt dat Microsoft enkele nieuwe animaties heeft getest in een vroege versie van de aankomende Windows 10-update. Het bedrijf heeft gebruikers gevraagd om feedback omtrent de aanpassingen. Het is daarnaast mogelijk dat Microsoft in de toekomst nog meer animaties toevoegt.

Feedback

In een bericht op Feedback hub geeft Jennifer Gentlement, een engineer bij Microsoft, aan dat de feedback over de nieuwe animaties dat deze zijn "doorgespeeld aan het team". Testers kunnen laten weten of ze geïnteresseerd zijn in andere aspecten omtrent animaties. Je zou deze animaties ook handmatig uit moeten kunnen schakelen.